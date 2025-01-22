Масштабный пожар на горнолыжном курорте в Турции: коротко о главном к этому часу

В ночь на 21 января 2025 года в турецкой провинции Болу загорелся отель с туристами. Zakon.kz рассказывает, что известно о трагедии по состоянию на 22 января.

Речь идет об отеле Grand Kartal, расположенном на территории небольшого турецкого городка и по совместительству популярного горнолыжного курорта Карталкая.

Как утверждают туристические источники, высокий сезон здесь длится с середины декабря до середины марта: в этот временной промежуток толщина снежного покрова может достигать более двух метров.

Стихия, вспыхнувшая, согласно информации телеканала CNN Türk, в ресторанной части и сковавшая впоследствии все здание, застигла врасплох более 230 человек, проживавших там.

Оказавшись в ловушке стремительно распространявшегося пламени, люди в панике прыгали из окон и пытались спуститься по простыням.

Важная деталь: иностранные СМИ указывают на деревянную облицовку 12-этажного отеля и его расположение на склоне горы, затруднившее проведение спасательной операции. В здании не было ни детекторов дыма, ни огнетушителей, утверждает один из спасшихся очевидцев. В результате пожар удалось локализовать лишь спустя 10 часов, пишет Kaktus media.

ЧП унесло жизни 76 постояльцев, 51 человек получил ранения. Казахстанцев среди жертв и пострадавших нет.

Портал Hurriyet.com.tr делится информацией о том, что в роковом Grand Kartal гибли целыми семьями. Один из героев публикации потерял в пожаре двух сыновей, дочь, невестку и троих внуков. Сотрудница Turkish Airlines и еще 14 членов ее семьи лишились в нем жизни. Перед смертью женщина успела позвонить матери и попросить у нее прощения. Подчеркивается: отель считался семейным, туда приезжали целыми династиями, отправляли на отдых детей.

"Тела 45 из 76 человек, погибших в результате пожара, возникшего в отеле на горнолыжном курорте Карталкая, были доставлены их семьям из моргов учебно-исследовательской больницы Иззет Байсал и отделения государственной больницы Иззет Байсал в Кероглу. Тела граждан, приехавших из-за пределов Болу, были отправлены в их родные города", – сообщает издание.

Как пишет Hürriyet Daily News со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая, в рамках расследования ЧП задержали девять человек, в том числе владельца отеля.

22 января в Турции объявили днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара на горнолыжном центре Карталкая, расположенном в провинции Болу. Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в сообщении, опубликованном в среду в Telegram-канале Акорды.

Президент Турции едет в Болу, чтобы присутствовать на похоронах погибших граждан, информирует Telegram-канал "Главные новости Турции". Причины трагедии на данный момент не установлены.