Крупный пожар вновь разгорелся на курорте в Турции

В турецкой провинции Аланья, которая очень популярна среди туристов, вспыхнул пожар при строительстве девятиэтажного отеля, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранных СМИ, на место выехали бригады пожарных. Инцидент вызвал панику, так как в здании на тот момент находились рабочие, проводившие ремонт.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/T7OEIjLozq — Haberet (@haberetmedya) January 27, 2025

Ранее схожая ситуация произошла в Болу. Тогда огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник, 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек.

22 января в Турции объявили Днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

По делу о данном пожаре арестовали 15 человек.