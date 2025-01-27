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Мир

Крупный пожар вновь разгорелся на курорте в Турции

пожар в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 20:11 Фото: скриншот видео
В турецкой провинции Аланья, которая очень популярна среди туристов, вспыхнул пожар при строительстве девятиэтажного отеля, сообщает Zakon.kz.

По данным иностранных СМИ, на место выехали бригады пожарных. Инцидент вызвал панику, так как в здании на тот момент находились рабочие, проводившие ремонт.

Ранее схожая ситуация произошла в Болу. Тогда огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник, 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек.

22 января в Турции объявили Днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.

По делу о данном пожаре арестовали 15 человек.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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