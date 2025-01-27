Крупный пожар вновь разгорелся на курорте в Турции
Фото: скриншот видео
В турецкой провинции Аланья, которая очень популярна среди туристов, вспыхнул пожар при строительстве девятиэтажного отеля, сообщает Zakon.kz.
По данным иностранных СМИ, на место выехали бригады пожарных. Инцидент вызвал панику, так как в здании на тот момент находились рабочие, проводившие ремонт.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 9 katlı otel inşaatında yangın çıktı. İçeride mahsur kalan işçilerin kurtarılması ve yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. pic.twitter.com/T7OEIjLozq— Haberet (@haberetmedya) January 27, 2025
Ранее схожая ситуация произошла в Болу. Тогда огонь охватил здание на турецком горнолыжном курорте Карталкая в ночь на вторник, 21 января. Жертвами пожара в отеле Grand Kartal стали 78 человек.
22 января в Турции объявили Днем траура. Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.
По делу о данном пожаре арестовали 15 человек.
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