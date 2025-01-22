Прекрасные создания: красавицы казашки на холсте художницы из Алматы

Женщина – тайна природы. Она не только полна загадок, но и придает особенный шарм этому миру. Еще большую интригу им добавляет алматинка Динара Усман. В ее картинах казашки в ярких национальных костюмах повествуют о сокровенном: любви, дружбе и семье, сообщает Zakon.kz.

35-летняя Динара Усман живет в Алматы. Она родом из Ташкента. С детства любит рисовать. Говорит, что всегда помнит себя с карандашом в руках. Это и проложило ей путь, чтобы стать популярной художницей.

"На переменах и в свободное время с удовольствием разглядывала работы известных художников и мечтала писать большие авторские картины маслом. В старших классах посещала занятия по рисованию, а затем поступила в институт на специальность "художник-дизайнер". Поэтому это мое призвание, сопровождающее всю жизнь. Я ощущаю себя художником уже давно, хотя понимаю, что всегда есть чему учиться. Последние пять лет посвящаю творчеству много времени и сил". Динара Усман

Особенно искусно автор передает женские образы. Красивые казашки в яркой национальной одежде и с украшениями – любимая тема художницы. Она с трепетом прорисовывает их глаза, считая, что они отражение души.

"Мое увлечение национальной тематикой началось с детства, когда жила с бабушкой. Я была очарована ее яркими нарядами и украшениями. Позже в университете создавала коллекции на основе национальной тематики. Сейчас образ женщины близок мне как никогда. Я мама троих замечательных сыновей, любящая жена, хорошая невестка и любимая дочь моей прекрасной мамы". Динара Усман

Алматинка пишет картины маслом на больших полотнах, используя различные техники. Каждая работа уникальна и несет свою энергетику. Зрители часто чувствуют это тепло и помогают ей найти названия для произведений.

"Своими картинами стремлюсь донести до зрителя любовь к женщине, показывая их заботу и гармонию. Ведь какие бы они не были хрупкие и нежные, они всегда сильные и многозадачные. Черпаю идеи из казахских национальных костюмов, которые символизируют уважение к нашему прошлому и богатству культуры. Вдохновляюсь природой, архитектурой, людьми. Пишу женские образы из головы, а также портреты на заказ". Динара Усман

Одна из любимых работ художницы – "Вселенная во мне". Она символизирует мечты и стремления. На картине изображена девушка с пейзажем внутри нее, олицетворяющим ее внутренний мир и желания.

Творение под названием "Влюбленные" тоже заслуживает отдельного внимания. Здесь не только образ женщины, но и мужчины, который окутал ее национальным пледом, словно любовью, на фоне минаретов Туркестана.

"Эта картина была написана в ожидании возвращения мужа из командировки и стала символом близости и единства". Динара Усман

Динара отмечает, что профессия художника становится все более популярной и востребованной. Каждый местный автор имеет свой стиль и аудиторию. Но тема женщин всегда волновала всех.

"Я создаю картины для выставок, гостиниц, ресторанов и частных заказов. Мои работы покупают как казахи, так и иностранцы, и я отправляю их по всему миру. Мечтаю выставлять свои работы в разных странах и активно участвовать в художественных выставках. Кроме того, стремлюсь создать свое творческое пространство, где смогу делиться навыками и проводить мастер-классы для всех желающих. Это позволит мне не только передавать свои знания, но и вдохновлять других на творчество".Динара Усман

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Также алматинка делится своим опытом с новичками, преподает искусство в частной школе. Она подчеркивает, что испытывает огромное удовольствие от общения с учениками, их энергия направляет ее на новые свершения.