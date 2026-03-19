Любимые казахские мотивы: мерцающая весна в картинах художницы из Атырау

Весна вдохновляет художников на создание самых ярких картин. Теплом и уютом веет от работ талантливой жительницы Атырау, которая любит изображать на холстах казахскую культуру. Zakon.kz предлагает лицезреть, как мерцают казашки в национальных костюмах.

Жительница Атырау Юлия Проскура делится, что рисование всегда было с нею, однако всерьез занялась живописью всего несколько лет назад. Пришло озарение: через картины можно выразить то, что невозможно описать словами, – настроение, атмосферу и культурные образы.

"Наверное, возникла внутренняя потребность создавать картины. Со временем я поняла, что живопись – это не просто увлечение, а мой способ говорить с миром через образы и символы". Юлия Проскура

Художница быстро нашла свое направление. Ей нравится писать картины о Казахстане: юрту, национальные образы, родные пейзажи. Уникальность ее работ в том, что они умеют мерцать. Будь то золотое солнце, сверкающее лучами, небо с ажурными облаками, степи с колышущимся пшеном, утонченные деревья.

"Профессионально я работаю несколько лет. За это время у меня сформировался собственный художественный стиль, прошла моя персональная выставка, появились коллекционеры моих работ. Кроме того, одна из моих картин хранится в Президентском центре. Мое творчество – о тепле, традициях и красоте культуры. Мне хочется передать атмосферу уюта, гармонии и уважения к национальному наследию". Юлия Проскура

А еще излюбленная тема автора – миловидные казашки в национальных костюмах, излучающие доброту, заботу и любовь. В генах мы можем быть другой национальности, но уклад жизни каждого казахстанца сложился так, что все мы частично казахи, которые не могут жить без бешбармака, казы, курта, считает собеседница.

"По национальности я русская, но меня глубоко вдохновляет казахская культура. В ней очень богатая символика, орнаменты и философия. Мне интересно соединять традиционные элементы с современным художественным языком. Во многом это связано с моим детством. Я выросла в окружении казахской культуры – большинство моих друзей были казахами, я часто бывала у них в гостях, видела традиции, слышала язык и музыку. Это было естественной частью моей жизни. Позже я начала глубже изучать казахские орнаменты, символику, традиционные предметы быта и историю. Постепенно это стало частью моего художественного стиля". Юлия Проскура

Юлия Проскура работает акрилом и текстурной пастой. Она создает объемные картины с большим количеством мелких деталей. За счет фактуры работа становится более живой – ее хочется рассматривать не только издалека, но и вблизи.

"В цвете я люблю яркие и насыщенные оттенки, которые помогают передать тепло и декоративность моих работ. А по форме в основном круглые картины, потому что мне хотелось уйти от привычного прямоугольного формата. Когда я начала работать с казахскими орнаментами, поняла, что круглая форма лучше передает их ритм и движение. Кроме того, круг символичен – он напоминает шанырак, солнце и идею гармонии. В такой форме композиция выглядит более цельной, поэтому со временем круглые картины стали особенностью моего стиля". Юлия Проскура

Интерес к казахской культуре со стороны покупателей достаточно высокий, говорит жительница Атырау. Людям важно видеть в искусстве отражение своих традиций, истории и национальной идентичности.

"Люди часто отмечают, что находят в моих работах что-то очень родное – воспоминания о детстве, доме, семейных традициях. Однажды женщина очень долго рассматривала картину с юртой, сказав, что она ей напомнила детство и дом ее бабушки в ауле, и даже прослезилась. В такие моменты понимаешь, что искусство может пробуждать очень личные и теплые воспоминания. Иногда поступают разные заказы, и мне интересно экспериментировать. Но в основном я придерживаюсь своего художественного направления, потому что именно в нем чувствую себя наиболее органично". Юлия Проскура

К казахским мотивам, особенно орнаментам и культурным образам, тянутся не только соотечественники.

"Большой спрос есть от иностранцев. Мои картины отправились в разные страны, как, например, в Турцию, США, Италию, Ирландию и Индию". Юлия Проскура

Иногда автор дарит свои произведения известным людям. Для нее это способ поделиться искусством, выразить им благодарность и восхищение, а также заявить о себе.

"Я сумела преподнести свои работы Баян Алагузовой, Динаре Сатжан, Розе Рымбаевой. Еще запомнилась встреча с юристом Жанной Уразбаховой, которая стала популярна после громкого судебного дела. А Роза Рымбаева вовсе пригласила меня домой и подарила мне взамен кучу подарков. Моя мечта вручить картину Димашу Кудайбергену. Все очень радуются такому подарку и отмечают, что персонажи очень похожи на них. Это не случайность, я готовлюсь к встрече, стараюсь передать характер человека через образ, цвет и детали, поэтому в некоторых работах можно увидеть сходство". Юлия Проскура

Стоимость произведения живописи зависит от размера, сложности и техники исполнения работы. Каждая картина создается индивидуально, поэтому цена может различаться.

"Иногда работа может занять несколько дней, но картины с большим количеством орнаментов и деталей могут создаваться несколько недель". Юлия Проскура

Юлия Проскура хочет продолжать развивать свой художественный стиль и создавать новые серии работ, посвященные культуре и традициям Казахстана. Вдохновение она находит в орнаментах, истории и образах нашей культуры, считая, что творчеству нет границ.

Девушка на Новый год загадала желание подарить свою картину президенту, и сегодня одна из ее работ является экспонатом Президентского центра. "Это еще раз показывает, что многое возможно, если верить в свою идею и не бояться идти к своей цели", – подчеркнула героиня.