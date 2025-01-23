Нуждается в реставрации: чем вековая насосная станция Семея покорила французских инженеров

Французские инженеры назвали это здание готическим чудом, а местные жители принимают за церковь. В этом году памятнику промышленной архитектуры Семея, а по совместительству стратегическому объекту, исполнится 115 лет. Как сегодня выглядит сооружение – в репортаже корреспондента Zakon.kz.

Перекресток культур

Семей по праву можно назвать перекрестком торговых путей, религий и культур – в городе насчитывается 67 памятников истории и культуры самых разных архитектурных стилей. Среди них – здание насосной станции 1910 года постройки. За более чем вековой период сооружение ни разу не сменило своего утилитарного назначения. Оно удачно расположилось на берегу притока Иртыша – Семипалатинки, в самом сердце города недалеко от центральной площади, городского и областного акиматов.

Красивый образчик краснокирпичной архитектуры притягивает взгляды прохожих, некоторые из которых пытаются разглядеть его поближе. Но посторонним вход сюда запрещен. Здание находится на балансе ГКП "Семей Водоканал" и входит в еще один список – на этот раз стратегических объектов, и охраняется государством. Ведь здесь производят очистку и подачу жизненно важного блага – питьевой воды для населения.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Пример промышленного зодчества из красного кирпича собрал на себе целую коллекцию интересных элементов и приемов начала ХХ века. Стены гармонично украшают бойницы, пилястры и арки. Можно долго рассматривать аккуратно выполненные кирпичные карнизы, башенки со шпилями, мозаику из выступов. Подобную профессиональную кладку в сочетании с индивидуальным подходом к оформлению в современной городской среде уже не используют.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Архитектурный пазл

Здание состоит из пяти частей и представляет собой ансамбль из сообщающихся между собой построек. В центре возвышается основное строение с французскими, почти в пол, окнами. В нем круглосуточно работают насосы, подающие горожанам воду. С двух сторон к нему примыкают одноэтажные постройки с арочными проемами, где расположены помещения для сотрудников. А третьим горизонтальным ярусом выступают шестигранные помещения, похожие на башни. У каждого из пяти звеньев этого архитектурного пазла своя неповторимая металлическая кровля.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Стены насосной станции хранят на себе печать разных времен. Например, две таблички, свидетельствующие о том, что здание является памятником, одна из них – времен Казахской ССР. Ниже – геодезический реперный знак 1936 года, который используется в нивелирной сети для определения координат относительно уровня моря.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Вместе с сотрудником предприятия "Семей Водоканал" Мейрамом Туткушевым мы взглянули на стены по всему периметру. Нас покорили массивные оригинальные оконные рамы и чердачные проемы, которые стали местом слета "пернатого комьюнити".

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Путают с церковью

В 80-е годы ХХ века стены здания расписал талантливый слесарь. Он оставил образы святых на пяти металлических "холстах" со сварочными швами. Они до сих пор вполне различимы и вызывают восхищение, став частью архитектурного памятника. Рабочие предлагают освежить изображения: избавляться от них они не спешат.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Он не был профессиональным художником, это любитель, писал с икон, и все это сохранилось до наших дней. Когда люди проходят мимо, то думают, что наше здание – церковь", – улыбается работник станции Сергей Савинов.

Станцию путают с религиозной святыней еще и по той причине, что в 100 метрах от нее на месте нынешнего Дворца молодежи располагалась церковь Александра Невского.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

А что внутри?

В отличие от фасада, внутри здание насосной станции лишено всякой изящности. Только французские окна, не типичные для современной промышленности, добавляют шумной технологической обстановке легкой элегантности. Здесь работают насосы, которые круглосуточно отправляют живительную влагу семейчанам.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Надо сказать, что насосная станция относится к системе водозабора "Смычка" второго подъема. Станция первого подъема, которая поднимает по скважинам воду из-под земли, находится на противоположном берегу речки Семипалатинки. Оттуда вода поступает в резервуары старинной насосной станции, проходит очистку, и затем при помощи давления перекачивается насосами уже населению. В сутки она отправляет потребителям около 30 тысяч куб.м воды, в среднем до 1700 куб.м в час.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Насосная станция, несмотря на свой почтенный возраст, остается главным источником воды для абонентов, и самым крупной в городе, питая весь правый берег Семея. Всего в городе работает 4 насосных станции.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

За одним из насосов станции, в углу, почти незаметно притулилась стиральная машинка из перестроечной эпохи, в народе называемой центрифугой. Технички стирают в ней местный текстиль – шторы и полотенца.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В смежной комнате – аппаратная, где дежурные следят за работой насосов, уровнем воды в резервуарах и скважинах, напряжением. Объект относится к 1 категории по электроснабжению.

"Почему в Семее вода такая вкусная и хорошая? Потому что мы тратим много средств и сил на то, чтобы добыть воду на глубине от 8 до 15 м. Все зависит от уровня. Это как второй Иртыш, только подземный", – говорит Мейрамбек Туткушев.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Исторические сведения

В работах краеведа Виктора Кашляка, которые основаны на архивных данных из разных городов Казахстана и России, первоначальная "начинка" станции описывается так:

"Насосная станция была оборудована двумя паровыми котлами Ланкаширской системы, 4 насосами общей мощностью 74 лошадиных сил. Вода фильтруется при помощи американского фильтра и очищается глиноземом. Протяженность водопроводной сети – 12,3 км. Имеется 16 домовых ответвлений, 36 пожарных гидрантов, водонапорная башня емкостью 10 000 ведер", – повествует Виктор Кашляк.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Плещеевские жетоны

Некоторые семейчане считают, что водопровод в их городе появился только со строительством насосной станции, о которой мы рассказываем. Однако архивы говорят, что первый водопровод в Семее появился еще в 1894 году. Так что центр Абайской области – родина отечественного водопровода. Именно здесь в 1894 году вода впервые начала поступать в дома по трубам. И пусть это были всего несколько домовладений, но прогресс достиг Семипалатинска (старое название города – прим. ред.) намного раньше многих российских и казахстанских мегаполисов. Так, в Новосибирске водопровод появится только через 40 лет.

И вот спустя 12 лет после появления первого и маломощного водопровода, в 1906 году в городе заговорили о его модернизации. И тогдашний городской голова Прокопий Плещеев нарастил его мощности и увеличил протяженность сетей. Для этого и была построена первая насосная станция, и поэтому ее еще называют Плещеевской.

На финансирование проекта Плещеева пошли 6 тысяч рублей, которые его отец Федор Петрович завещал городу и горожанам для строительства водопровода с одним условием – чтобы коммуникации проходили через дом его супруги и наследников. Воля отца была исполнена, и вода поступила в дома родных, губернатора и некоторых учреждений.

Остальное население покупало воду в специальных киосках. Мерой измерения были ведра.

"В то время, в начале ХХ века, были в ходу монетовидные жетоны Плещеева. На одной стороне была написана его фамилия, на другой значилось количество ведер, которые можно было приобрести на данный жетон – 5, 10, 15 или 20. Жители подъезжали к водокачке, где по трубам поступала чистая вода. Я видел эту "валюту", по размеру она похожа на монету 50 тенге", – приводит исторический факт председатель краеведческого общества "Прииртышье" Марат Сасанов.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Нуждается в реставрации

По закону владельцы зданий-памятников не имеют права самостоятельно реставрировать фасады и конструкции, менять кровлю или даже красить стены. Этим должны заниматься лицензированные компании. Между тем, здание без должного ухода начинает ветшать. Рабочие собирают и складывают кирпичи, которые падают с вековых стен. Они пригодятся при восстановлении.

"Пару лет назад мы сами укрепили фундамент, так как станция начала проседать. Кирпич расслаивается от сырости, ветер выдувает раствор. Здесь нужна реставрация, чистка стен "пескоструем" и покрытие лаком. Мы регулярно отправляем заявку нашему руководству. Однажды к нам приезжали французские инженеры по коммунальным сетям, они были в восторге от этого строения, и то, что оно вот уже 115 лет не меняет своего прямого назначения. Местные жители просятся подойти поближе, сфотографироваться на его фоне. Но это запрещено. Поэтому я предлагал установить специальную подсветку, чтобы здание было видно издалека", – рассказал корреспонденту Zakon.kz начальник водозаборных сооружений ГКП "Семей Водоканал" Мейрамбек Туткушев.

По нашей просьбе в администрации коммунального предприятия подняли переписку с городским отделом культуры и показали последнее письмо, которое они отправляли в 2020 году с просьбой о выделении средств на реставрацию. По словам руководства, оно осталось без ответа. Своих средств на эти цели у коммунальщиков нет.

Сейчас вопросами сохранения исторической градостроительной среды занимается "Центр по охране памятников" при Управлении культуры, которое было создано в 2023 году. Но и там пока не могут точно сказать о планах по реконструкции фасада архитектурного промышленного памятника на берегу реки.

Сотрудники вспоминают, что самые тяжелые времена пришлись на 90-е годы, когда работники без запасных частей и зарплаты обеспечивали людей водой.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В ближайшее десятилетие насосная станция продолжит снабжать население водой. Но в планах коммунальщиков – построить рядом большое здание и модернизировать систему подачи воды, поскольку Плещеевское детище уже не может принять в свои стены дополнительное оборудование.

В случае, если на эти цели найдется около 20 млрд тенге, а именно столько по примерным подсчетам стоит проект, памятник промышленной архитектуры будет просто украшением города, к которому можно будет без труда подойти и сфотографироваться.