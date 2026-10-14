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43-летняя казахстанка родила генетически своего ребенка при помощи донорской яйцеклетки

ЭКО, митохондриальная заместительная терапия, репродуктология, Локшин, ученые, наука, Алматы, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:21 Фото: pixabay
Уникальную процедуру митохондриальной заместительной терапии провели в Алматы. Zakon.kz объясняет, почему это можно считать прорывом для репродуктивной медицины Казахстана.

10 октября 2026 года в южной столице родилось первое дитя экспериментальной технологии. Речь идет о здоровой девочке, которой подарила жизнь 43-летняя женщина, ранее прошедшая через четыре неудачных процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в том числе с донорской яйцеклеткой.

В чем суть? Дело в том, что ЭКО – вспомогательная репродуктивная технология, но, увы, не панацея. Многое зависит от возраста супругов, особенно женщины. Так, после 35 лет шансы заиметь желанную беременность снижаются. Считается, что в среднем пациентке, чтобы получить ребенка, нужно пройти три процедуры ЭКО – это до 38 лет. Если старше, то от трех до шести.

ЭКО представляет собой оплодотворение яйцеклетки вне тела женщины. На первом этапе проводится стимуляция овуляции при помощи специальных гормональных препаратов. После производится извлечение яйцеклеток посредством пункции яичников. Мужские и женские половые гаметы соединяют в лабораторных условиях. Полученный материал направляется в инкубатор, где содержится до шести дней. После этого эмбрион подсаживают в полость матки для дальнейшего развития.

Но что если яйцеклетка не способна обеспечить развитие эмбриона, к примеру, в силу возраста? Ядро, непосредственно несущее генетическую информацию, в порядке, но вот митохондрии в цитоплазме – своего рода "батарейки", дающие клетке энергию – "разряжены". В этом случае пациентке предлагается яйцеклетка молодого донора, только есть нюанс – малыш не будет генетически родным для собственной матери, выносившей и родившей его.

Так было до открытия уроженца Алматы, именитого американского биолога Шухрата Миталипова. Он пересмотрел процедуру ЭКО и внес небольшую, но крайне важную корректировку: забор яйцеклеток осуществляется как у дамы, мечтающей ощутить счастье материнства, так и у донора. От яйцеклетки пациентки в лабораторных условиях отделяют ядро и помещают его в "заряженную" молодую цитоплазму из яйцеклетки донора. В остальном алгоритм тот же. Зато результат – чадо, родное по крови и отцу, и матери. По крайней мере, ДНК детей, появившихся на свет таким образом, по словам второго научного руководителя проекта, известного отечественного репродуктолога Вячеслава Локшина, на 99,9% принадлежит их родителям.

"Бесплодие – одна из самых острых проблем современного общества. И с возрастом его частота растет. Как правило, у пациенток старше 40 лет мы не можем получить яйцеклетки, либо получаем их, но не происходит оплодотворения, не развивается эмбрион. На сегодня примерно 10% пациенток клиник, оказывающих услугу ЭКО, используют чужие яйцеклетки. Новая революционная методика позволяет получить эмбрион, не теряя по пути генетическую информацию матери", – рассказал Локшин.

Он отметил, что Шухрат Миталипов является автором теории о роли митохондрии, которая сначала отрабатывалась в Университете Орегона, а позже тестировалась на 25 супружеских парах в Греции. На данный момент процедура митохондриальной заместительной терапии доступна лишь в Великобритании, Мексике и на Кипре. Оттого тот факт, что ее сделали в казахстанской клинике, при активном участии наших специалистов, – заявление для всего мирового медицинского сообщества.

Конечно, о повсеместном внедрении технологии в стране говорить пока рано. Она все же экспериментальная, требует "обкатки" и дополнительных исследований. Однако врачи уже сегодня сталкиваются с огромным наплывом желающих, которые, даже зная, что подход нов для репродуктологии, готовы воспользоваться этой возможностью.

"Наука должна двигаться вперед. Исследование Шухрата поддержали, женщинам объясняют его суть. Они сами начинают вникать, разбираться и относятся с пониманием. Они сами принимают решение. Они сами выразили доверие методике и нашей клинике. Так и идет естественный процесс развития медицины", – подытожил Вячеслав Локшин.

И ведь действительно, проблемой бесплодия человечество озабочено давно, однако долгое время предлагаемое лечение не могло воплотить мечты всех бездетных пар. Настоящий прорыв случился в Великобритании в 1978 году, когда на свет появилась Луиза Браун, первый ребенок "из пробирки".

В Казахстане экстракорпоральное оплодотворение впервые принесло плоды в 1996 году. Так что когда-то и оно было революцией, вызывало множество возгласов "против" – по самым разным причинам. А сейчас это чудо давно стало обыкновенным, причем доступным согражданам по квоте.

Как знать, может, будущее, в котором еще большее число семей получит шанс услышать наконец заветное "у вас будет ребенок", уже не за горами.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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