Бомбануло: почему в Казахстане предлагают запретить продажу фейерверков

Ранее на портале ePetition появилась любопытная петиция, призывающая Министерство юстиции РК ввести в стране полный запрет на продажу пиротехнических изделий физическим и юридическим лицам. Zakon.kz разбирался, чем "высечены искры" этой инициативы.

Автор волеизъявления приводит пять аргументов "за": прохладное отношение любителей "пострелять" к технике безопасности, резкий выброс в воздух загрязняющих его веществ, страдания домашних и диких животных, пожарную опасность и повышенный интерес детей к маленьким "бомбочкам", которые сподручно кинуть под ноги зазевавшимся прохожим.

"Прошу отнестись серьезно к этой петиции и подумать не только о пятиминутных радостях, но и обо всех минусах, которые они вызывают", – говорится в тексте.

И наверное, под этой петицией с удовольствием подписались бы полицейские, спасатели, травматологи, экологи... И, конечно, собаки, если б могли управиться с этой задачей при помощи лап. Почему?

Начнем с того, что требования "прекратить огонь" можно назвать чуть ли не доброй новогодней традицией: каждый год перед 31 декабря неравнодушные граждане ходят в интернет и пытаются попрать сомнительное, на их взгляд, развлечение. Однако уже сколько лет итог "сражения" один – развлечение не поддается на провокации, равно как и его сторонники.

Вот и в канун зимних праздников образца 2024-2025 "народ огня" развязал войну. Остудить его пыл заранее были призваны стражи порядка, исследовавшие рынки республики на предмет контрафактной продукции. Если судить по Алматы, осознав, что к ним "едет ревизор", многие продавцы спешно покидали крупные рынки и перемещались в менее оживленные места...

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Пусть даже так, превентивные меры не избавили травматологов от головной боли. Уже 4 января, когда запасы "прошлогодних салатов" иссякли, а громкие залпы наконец стихли, Минздрав поделился статистикой: в праздники от использования пиротехнических средств в Казахстане пострадали 63 человека, в том числе 20 детей.

А именно:

в Алматы – 19 человек;

в Жамбылской области – 11;

в Карагандинской, Мангистауской и Костанайской областях, а также в Шымкенте – по шесть человек;

в Актюбинской области – два человека;

в Акмолинской, Кызылординской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской и Абайской областях – по одному пострадавшему.

Вдобавок только в южной столице около 18% новогодних пожаров спровоцированы залетевшими не на тот балкон, крышу, в обшивку и так далее искрами, подсчитал ДЧС.

"На моей практике обращения пациентов с различными травмами чаще поступают в зимний период. Учитывая гололед и, конечно, новогодние дни, число обращений увеличивается в разы. Поступают чаще в ночь с 31 декабря на 1 января пациенты, пострадавшие от различных видов фейерверков, салютов и пиротехники из-за несоблюдения правил собственной безопасности", – рассказал нам врач травматолог-ортопед с, на минуточку, 10-летним стажем работы Жасулан Аргынбаев.

Доктор вспоминает, как, пока все загадывали желания и кидали пепел в фужеры в прошлом году, в алматинскую Городскую клиническую больницу №7 экстренно поступил 35-летний мужчина с термическим ожогом обеих кистей рук и немалой дозой "горячительного" внутри. Что, видимо, и явилось первопричиной повышенной тяги к экстриму.

"И таких ожогов, вплоть до ампутации конечностей, в новогоднюю ночь после 00:00 мы видим большое количество. И в этом году с 31 декабря на 1 января я был на дежурстве: поступали также с различными термическими ожогами средней степени, без тяжелых случаев и летальных исходов", – поделился собеседник.

И намекнул: можно и обойтись без "небесных цветов" – целее будете. А пока они вволю "расцветают", оставаясь на легких высеченными ароматами отнюдь не гладиолусов.

"В данный момент имеется запрет на продажу пиротехники без специальных документов – продавцов привлекают к ответственности по ст. 196 Кодекса об административных нарушениях. Согласно данной статье, торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере 25 МРП (более 98 тыс. тенге по состоянию на 2025 год. – Прим. авт.), – объяснил юрист Илья Князев.

Редакция поинтересовалась у спикера, стоит ли, по его мнению, ожидать роста контрафактной продукции, если описанный в петиции запрет вдруг примут.

"На мой взгляд, запрет к росту не приведет. Нужно понимать, что запрет на реализацию – это еще не запрет на приобретение. Если людей начнут штрафовать за приобретение салютов – это другое", – ответил он и подчеркнул, что поддерживает общественную инициативу, по крайней мере, в части запрета продажи физлицам.

Завершить хотелось бы на "зеленой" ноте. В 2024-м, проверяя, загрязняют ли фейерверки воздух, Factcheck.kz пришел к ожидаемому выводу – да, загрязняют. Так, со ссылкой на экологический ресурс, борцы с фейками пишут: для получения радующего детишек и взрослых взрыва необходим порох, состоящий на 75% из нитрата калия, а также 15% древесного угля и 10% серы. А чтобы он был еще и разноцветным, к и без того гремучей смеси присовокупляются соли металлов. Когда происходит "бум", выделяется весьма неприятная химия, в частности, углекислый газ и твердые частицы.

Последние считаются наиболее опасными загрязнителями воздуха и представляют риск для здоровья человека.

К слову, на сегодняшний день петиция набрала 50 голосов.