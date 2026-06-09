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Финансы

Во сколько обходится будущее: расходы на образование в Казахстане в 2026 году превысили 1,6 трлн тенге

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:51 Фото: Zakon.kz
Республика рекордно наращивает вложения в образование и по темпам обходит многие развитые страны. Если государства ОЭСР направляют на эту сферу около 5% ВВП, то в Казахстане расходы на образование и науку достигли 7% экономики сообщает Zakon.kz.

Образование остается одним из крупнейших секторов услуг

Рост вложений подтверждает и свежие цифры: по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, только за январь-март 2026 года организации образования оказали услуг на 1 606,6 млрд тенге. Годом ранее показатель составлял 1 514,2 млрд тенге.

Таким образом, за год объем образовательных услуг увеличился на 6,1%. Рост оказался сопоставим с общими темпами развития экономики и подтверждает высокий спрос на образовательные услуги на всех уровнях – от дошкольной подготовки до высшего образования.

Более половины рынка формируют школы

Самым крупным сегментом остается основное и общее среднее образование. За I квартал школы освоили 899,6 млрд тенге. Это 56% всего объема образовательного рынка страны.

  • Второе место занимает дошкольное воспитание и обучение. На детские сады пришлось 244,3 млрд тенге, или 15,2% общего объема.
  • Еще 178,7 млрд тенге сформировали услуги высшего и послевузовского образования. Их доля составила 11,1%.
  • Организации технического и профессионального образования оказали услуг на 118,3 млрд тенге.

Кто платит за образование

Несмотря на активное участие населения и бизнеса, главным источником финансирования остается государство.

Из общего объема услуг 82,2% были оплачены за счет бюджета. На средства населения пришлось 16,1%, еще 1,7% обеспечили предприятия и организации.

Большая часть образовательных услуг была оказана организациями государственной формы собственности. На них пришлось 74,6% общего объема услуг. Доля частных организаций составила 24,7%, организаций иностранной собственности – 0,8%.

Малый бизнес включился в "образовательную гонку"

Интересно выглядит структура рынка по размеру предприятий. Наибольший объем услуг пришелся на малые организации – 769,1 млрд тенге, или 47,9% общего объема.

Средние предприятия оказали услуг на 595,3 млрд тенге, что соответствует 37,1% рынка. На долю крупных организаций пришлось 242,3 млрд тенге, или 15,1%.

таблица экономика и финансы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 12:51

Фото: Zakon.kz

Самые небольшие сегменты рынка

Интересно, что онлайн-формат, после взрывного роста во время пандемии, стремится к уменьшению.

За январь-март объем образовательных услуг, оказанных через интернет, составил 8,4 млрд тенге.

На фоне общего рынка объемом более 1,6 трлн тенге это совсем небольшой сегмент. Тем не менее онлайн-форматы продолжают использоваться на разных уровнях образования – от дополнительных курсов до отдельных программ обучения.

Минимальные объемы услуг зафиксированы в нескольких специализированных направлениях. Объем образовательных вспомогательных услуг составил 17,8 млрд тенге. Школы подготовки водителей оказали услуг на 1,2 млрд тенге. Наименьший показатель пришелся на послесреднее образование – 67,7 млн тенге.

Ранее мы рассказали, что вложения в образование стали крупнейшими инвестициями казахстанцев в собственное будущее. Расходы населения на высшее образование в 2025 году достигли рекордных 319 млрд тенге.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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