Тайны Балхаша: как образовалось озеро и что происходит с ним сегодня

Балхаш – второе по величине озеро в Казахстане и единственное на планете, которое состоит из двух частей: на западе оно пресное, а на востоке соленое. Но в последние десятилетия его площадь заметно сократилась. Какие реки впадают в водоем и что озеро значит для страны, узнал Zakon.kz.

По информации Министерства водных ресурсов и ирригации РК площадь озера Балхаш – 18,5 тыс. кв. км. Оно занимает 14-е место в списке крупнейших озер мира. Основная часть воды, стекающей в озеро, поступает из реки Или. Западная его часть – желтоватого цвета и мутная. А вот вода в восточной части – соленая, имеющая голубой или изумрудный оттенок. Всего на озере расположено более 40 островов.

Озеро Балхаш находится на юго-востоке Казахстана и относится к Балхаш-Алакольскому бассейну. Водоем окружен сразу четырьмя областями: Алматинской, Жамбылской, Карагандинской и Жетысуской. Если посмотреть на озеро сверху, оно имеет форму полумесяца.

Фото: wikimedia/Nikolay Yushnikov

Образование озера

По словам инженера-гидротехника, кандидата технических наук и доцента Амирхана Кеншимова, раньше Балхаш был гораздо больше. В него входили озера Алаколь, Сасыкколь и Жаланаш, образуя единое озеро. Однако в результате тектонических и геологических процессов Балхаш отделился.

"В Балхаш впадает пять крупных рек: Или, Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз. Причем 80% притока дает река Или. Она втекает в южной части, поэтому в западной части вода пресная. А вот восточная часть реки, куда впадают Аксу, Лепсы, Аягуз, не успевает опресняться и компенсировать накопление солей. Поскольку это малые реки и они солоноватые. Поэтому в одном озере разный химический состав воды". Амирхан Кеншимов

На вопрос, что не дает смешиваться двум разным частям озера, инженер-гидротехник ответил так:

"Посередине озера есть неглубокий пролив Узун-Арал. Он делит Балхаш на солоноватую и пресную части. Именно этот пролив не дает им полностью смешаться. Сейчас ученые говорят, что если мы продолжим так использовать водные ресурсы реки Или и других малых рек восточной части, то в скором времени озеро может разделиться на два. При уровне воды около 340 м пока еще все в порядке, озеро держится. Но если уровень упадет до 336 м, оно точно может разделиться, поскольку шейка на проливе будет оголена". Амирхан Кеншимов

По его словам, в настоящее время правительство Казахстана остановило отметку озера на уровне 18 тыс. кв. км. Когда-то уровень воды в озере был намного выше, но снизился из-за неправильного орошения и строительства Капшагайского водохранилища, в которое вода также поступает из реки Или.

"Мы, конечно, сами довели озеро до такого состояния. Малые горные реки сейчас не впадают в озеро, потому что мы везде запрудили и забираем воду на орошение. Мы очень много орошаем, причем по старому методу – по полосам, по бороздам, которые приводят к большим потерям воды. А нужны новые технологии. Потом еще мы построили Капчагайское водохранилище, куда также уходит река Или. Капшагай накапливал воду более 10 лет. В это время Балхаш начал проседать, и уровень доходил до отметки 341 м. Затем река Дельта в два раза уменьшилась, соответственно, сократилось и разнообразие животных. Все это тесно взаимосвязано", – объясняет Кеншимов.

Фото: primeminister.kz

Роль озера для страны

Говоря о значении озера Балхаш инженер-гидротехник отмечает, что его существование сказывается на социально-экономическом положении регионов страны. Озеро играет важную роль в рекреационной и хозяйственной деятельности, в рыбном хозяйстве и, конечно, в развитии туризма.

При этом водный объект важен для сохранения биоразнообразия, так как в Прибалхашье встречается растительность, занесенная в Красную книгу.

Специалист вспоминает, что раньше у берегов Балхаша водились туранские тигры. По его словам, в южной части озера в зарослях реки Дельты этих животных в последний раз видели в 1950-е годы.

"Вокруг озера была благоприятная среда для тигров, поскольку там росли тугайные леса и камыши, площадь которых постепенно сократилось, что, соответственно, вызвало такие последствия. Сейчас, насколько мне известно, двух тигров завезли и хотят восстановить их популяцию. Туда должны завезти побольше оленей, свиней, кабанов и других животных для сохранения биоразнообразия", – говорит доцент.

Фото: wikimedia/Nikolay Yushnikov

Жизнь на Прибалхашье

Кандидат технических наук отмечает, что там, где есть вода, всегда будет развиваться живность и разнообразие рыб. В Балхаше изначально водились осетр, сазан, судак, карп и многие другие виды. Поэтому многие местные жители Прибалхашья традиционно занимались рыбной ловлей, а некоторые до сих пор приезжают в этот регион специально, чтобы порыбачить.

Эксперт подчеркнул, что наличие естественного водоема положительно влияет и на развитие внутреннего туризма.

"Если посмотреть на южную часть озера Балхаш, то она похожа на остров Джост Ван Дайк –красивейшие места. Вода немного схожа с морской. Но там нужно все правильно организовать, создать инфраструктуру, хорошие гостиницы, туалеты, сервис должен быть на высоте. К примеру, на озере есть много геологических обнажений, где можно создать туристические зоны и геопарк. Плюс привлекательность озера в том, что рядом находится национальный парк "Алтын-Эмель", он как раз граничит с озером Балхаш", – поясняет Кеншимов.

Фото: wikimedia/Nikolay Yushnikov

Казахстан и Китай

При этом наш собеседник отмечает, что сейчас открыт вопрос использования воды между Китаем и Казахстаном. По реке Или к нам поступает 11-12 млрд куб. м воды. Одну часть из нее мы задерживаем в Капшагае, а другая попадает именно в озеро Балхаш.

"В 2001 году, когда мы начали переговоры по вододелению с Китаем, у них было где-то 400 тыс. гектаров орошаемых земель. По последним данным, сейчас цифра составляет 750 тыс. гектаров, то есть в два раза увеличилась. С новыми технологиями это не сильно сказывается, но рост продолжается. В переговорах они никак не идут на уступки и пока четкого вододеления нет. Но, думаю, этот вопрос решается". Амирхан Кеншимов

К слову, ранее в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК сообщали, что ведомство уделяет большое внимание обеспечению озера Балхаш необходимым объемом воды.

Так, с начала 2024 года в озеро направили 13,5 млрд кубометров воды через реку Или из Капшагайского водохранилища. В результате средний уровень воды в озере достиг 341,60 м по Балтийской системе.

Также в прошлом году средний водный сток на гидропосту "Добын" на границе с Китаем составил 384 куб. м в секунду, что на 17% больше показателя 2023 года.

Отмечается, что сейчас ведомство разрабатывает проект межправительственного соглашения по распределению трансграничных рек между Казахстаном и Китаем. Основная цель соглашения – обеспечить поступление объема воды, который позволит поддерживать озеро Балхаш на оптимальном уровне.