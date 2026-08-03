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Туризм

Одно озеро – две разные воды: настоящее чудо природы существует в Казахстане

озеро Балхаш, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:49 Фото: Zakon.kz
Одно озеро – две разные воды – настоящее чудо природы. Так можно сказать о казахстанском озере Балхаш, которое одновременно является пресным и соленым, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве экологии и природных ресурсов 3 августа 2026 года напомнили о существовании в Казахстане одного из самых уникальных озер мира, расположенного на юго-востоке страны.

"Его западная часть пресная, а восточная – соленая. Эту уникальную природную территорию сохраняет Иле-Балхашский государственный природный резерват. Основанный в 2018 году, резерват охраняет дельту реки Или, тугайные леса, водно-болотные угодья и пустынные экосистемы", – отметили в Минэкологии.

В резервате обитают сотни видов животных и птиц, включая редкие виды, занесенные в Красную книгу.

"Исторически именно Прибалхашье считалось естественной средой обитания туранского тигра. Сегодня здесь реализуется международная программа по его возвращению в дикую природу", – напомнили в ведомстве.

Вода в озере Балхаш и пресная и соленая из-за притока крупной реки Или, узкого строения самого водоема и слабого водообмена между его половинами.

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, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 11:49
Тайны Балхаша: как образовалось озеро и что происходит с ним сегодня

Водоем лежит на стыке трех областей страны: Карагандинской, Жамбылской и Алматинской (а также вблизи области Жетысу).

Во сколько сегодня обойдется отдых на озере Балхаш, Zakon.kz рассказывал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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