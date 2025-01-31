Китайский Новый год: как в мире встретили 2025-й по лунному календарю

В ночь с 28 января на 29 января наступил Новый год Зеленой Деревянной Змеи по лунному календарю. По восточному летоисчислению в этот день начался 4723 год. Праздник весны с размахом встретили в КНР и нескольких странах Восточной Азии. Как это было – в материале Zakon.kz.

Дата празднования Китайского Нового года плавающая и определяется по наступлению второго новолуния после зимнего солнцестояния. В этом году 29 января начинается год Зеленой Деревянной Змеи, которая символизирует мудрость, тонкий ум, гибкость и храбрость.

С этого дня до 12 февраля в Китае будут проходить массовые мероприятия и представления, а завершится все традиционным фестивалем "Праздник фонарей" и фейерверками.

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Праздник Весны (Чуньцзе) и лунный Новый год – один из древнейших и значимых праздников в КНР. Его история насчитывает тысячи лет, поэтому он стал культурным явлением не только в Поднебесной, но и во всем мире. Чтобы поздравить друг друга с Новым годом по-китайски, нужно сказать "Синь Нянь Хао!".

Верю в Китайский Новый год больше. И как будто бы это логичнее. Хотя осознала я это только в этом году.



Смотрите, мы каждый год обозначаем каким-то животным по Китайскому календарю. Но Китайский Новый год наступает не с 1 января, а, например, сегодня! pic.twitter.com/fa2Y8h629L — Александра Форд (@aleksaford) January 29, 2025

Сотни миллионов жителей стран Восточной Азии встречают лунный Новый год с размахом. Музыка, ярмарки, фонари, фейерверки, танцы драконов и львов заполнили улицы азиатских городов. Местные жители подключаются к празднованиям, которые обычно проходят на протяжении 15 дней.

Самая важная часть Китайского Нового года – воссоединение семьи. Молодые люди, работающие в городах, навещают пожилых родителей в сельской местности, так что Праздник весны вызывает крупнейшую в мире миграцию (чунюнь).

Миллионы жителей Китая после уличных гуляний отправились праздновать Новый год домой или к родственникам, но погодные условия и большое скопление народа осложнили работу автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта – во многих частях страны бушевали метели и ветры. Как сообщает ВВС, торжества стали испытанием для разветвленной транспортной системы КНР и всех видов транспорта. Власти ожидают около 9 млрд пассажирских поездок до завершения мероприятий.

Празднование Китайского Нового года чаще всего завершается Фестивалем фонарей, который в 2025 году пройдет 12 февраля. Традиция насчитывает уже более 2 тыс. лет. Вечером люди гуляют и зажигают фонарики всевозможных размеров и форм на улицах города, которые олицетворяют надежду, успех, счастье и способствуют исполнению желаний.

Нередко к фонарям приклеивают записки с загадками. Если человек угадает ответ на вопрос, он может получить от владельца фонаря небольшой подарок. По традиции китайцы дарят друг другу деньги в красных конвертах.

Кроме того, если деньги в красных конвертах китайцы дарят охотно, то кошельки презентовать не рекомендуется – это символизирует передачу всех своих средств. Неудачным подарком будет что-то с изображением цифры четыре, так как в китайском языке она по произношению созвучна со словом "смерть". По традиции не принято дарить шляпы и часы, что может принести невезение, обувь (созвучно со словом "зло") и зеркала (считается, что они привлекают призраков).

Чтобы весело проститься с годом Дракона, жители Пекина пришли в парки и храмы, заполонив все пространство. Они танцевали и молились за благополучие наступившего года, несмотря на морозы. Улицу украсили красными фонарями и символами праздника. Вдоль дорог с шествующими отдыхающими установили киоски с китайскими блюдами, новогодней атрибутикой.

Кульминационным событием празднования Китайского Нового года стало проведение ежегодного гала-концерта. В этом году присутствующих порадовали ярким и грандиозным шоу, включающим песни, танцы, театральные постановки и другие творческие номера. В этом году, сообщает новостной канал CGTN, гала-концерт установил рекорд, набрав 2,8 млрд просмотров – это на 690 млн больше, чем в прошлом году.

Кроме того, сильный снегопад повлиял на перевозку людей и в Южной Корее. Там дорожные службы также предупреждали горожан, отмечающих Новый год по лунному календарю (Соллаль), что в первый день празднований поездка из Сеула в портовый южный город Пусан может занять более семи часов. Обычно на это уходит почти вдвое меньше времени.

Многие тайцы имеют китайские корни – по некоторым данным, это 14% населения. Поэтому здесь также массово радуются лунному Новому году. Праздник отмечается по всему Таиланду, особенно в районах с большим населением выходцев из Поднебесной, таких, как Бангкок, где находится обширный китайский район Чайна Таун.

В Бангкоке толпы местных жителей и туристов направились к Ват Мангкон Камалават – самому почитаемому китайскому храму столицы. Он расположен в китайском квартале. В переводе с тайского языка название храма означает "Храм Лотоса и Дракона". Храм построен в 1872 году в традиционном китайском стиле.

На Тайване с самого утра люди всех возрастов начали посещать храмы, чтобы сделать подношения сладостями, фруктами, крекерами и орехами.

Толпы людей также заполнили улицы филиппинских и индонезийских столиц, чтобы принять участие в ярких парадах с танцами львов.

Во многих регионах Восточной и Юго-Восточной Азии, включая Южную Корею, Сингапур, Вьетнам и Таиланд, центральные улицы, торговые центры, офисы и дома были украшены праздничными красными знаменами – считается, что они отгоняют зло.

С Китайским Новым годом! Мы тут празднуем в Сингапуре. pic.twitter.com/4JXjv4FK4R — 🇫🇷Patricia 🇷🇺 (@Inga1585002Inga) January 29, 2025

В Индонезии, чтобы отметить начало Лунного Нового года, семьи традиционно идут в свой местный храм. Некоторые существуют уже много веков. Например, храм Инь Дэ Юань в столице Джакарте, построен в 1650 году.

Религиозные организации обычно украшают красными фонарями и большими красными свечами. В стране проходят фестивали, представляющие собой смесь китайской и яванской культуры – танцы "львов", выступления традиционных музыкальных коллективов.

В Малайзии празднества сопровождаются традиционными танцами львов, являясь основной частью новогодних торжеств. Считается, что пляски в образе льва привлекают удачу и отгоняют злых духов от домов и зданий.

По местной традиции замужние женщины должны встретить Новый год со своими родственниками, а второй день торжеств отведен дочерям для посещения родителей. На третий день малазийцы отдыхают, четвертый и пятый дни посвящены богу богатства. На шестой день празднования люди избавляются от старых или ненужных вещей и возобновляют работу. Считается, что на седьмой день китайская богиня-мать Нюйва создала людей. Во Вьетнаме Новый год по лунному календарю называют Тет (сокращенно от Тет Нгуен Дан, что означает "Праздник первого дня"). Вьетнамцы отмечают его в течение трех дней.

Тет – один из важнейших праздников во Вьетнаме, поэтому жители страны откладывают работу на этот период, а офисы и предприятия закрывают на семь-девять дней.

Вьетнамцы также уделяют большое внимание общению с близкими и родственниками, почтению предков, молитвам богам, а также отдыху перед началом нового года. Накануне праздника семьи готовят пять подносов с фруктами, которые выставляются на алтаре для предков, совершают визиты к могилам родителей с подношениями. В этот день очищаются семейные алтари предков, выставляются новые подношения и зажигаются благовония.

Фото: wikimedia/Calvin Teo

В Японии Новый год по лунному циклу называется Сэцубун. С VI века нашей эры Япония использовала китайский лунный календарь и праздновала Лунный Новый год, как и другие азиатские страны. Однако с 1873 года японцы решили отказаться от празднования Лунного Нового года.

В частности, японцы приняли григорианский календарь (солнечный календарь), желая догнать Запад, а с другой стороны, сократить количество выходных дней для людей и рабочих, чтобы они могли сосредоточиться на делах, увеличив производство и развивая экономические показатели.

До Нового года японцы спешат поздравить начальство, друзей и родственников с наступающим торжеством. Первые три дня нового года они называют тремя днями благословения. Традиционно семьи кладут у ворот блокноты и карандаши. Тот, кто идет поздравлять с Новым годом, записывает в книге адрес, означающий, что он посетил дом. В Японии, как и в других азиатских странах, есть обычай дарить детям деньги на удачу.

Особенностью японского новогоднего обычая является дарение новогодних открыток. Японцы изготавливают поздравительные открытки и рассылают по друзьям и родственникам, выражая тем самым уважение и заботу.