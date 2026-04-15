Наращенные ресницы больше не в тренде: что теперь выбирают модницы

Для многих женщин, которые несколько лет подряд мило хлопали пышными ресницами и не представляли себя со своими естественными веками, наступил год перемен. Теперь наращенные ресницы не в моде. Что же сейчас актуально, разбирался Zakon.kz.

Еще недавно кукольные наращенные ресницы считались главным бьюти-инструментом для выразительного взгляда и символом ухоженности. Сегодня же все чаще этот бьюри-прием воспринимается как устаревший тренд. Эксперты и визажисты все реже одобряют густые наращенные ресницы, отдавая предпочтение более естественным решениям. Главная причина – общий сдвиг в сторону натуральности и комфорта.

Почему наращивание теряет популярность? Как сообщает сайт ko44.ru, эта тенденция вполне закономерна. Эпоха тяжелых ресниц уходит вместе с модой на плотный макияж и жесткую скульптуру лица.

"На первый план выходят индивидуальность, легкость и естественная красота. Все больше женщин выбирают варианты, которые не утяжеляют взгляд и не требуют постоянных визитов к мастеру", – отмечает издание.

Наращенные ресницы перестали ассоциироваться с хорошим вкусом и статусом. Напротив, они нередко делают образ более грубым, добавляют излишнюю театральность и могут визуально прибавлять возраст. Плотные пучки все чаще воспринимаются как элемент устаревшей эстетики, плохо сочетающийся с современными трендами в макияже.

Но чем же актуально заменить в настоящее время наращивание? По словам бьюти-специалистов, сегодня существует множество более деликатных альтернатив:

Ламинирование и "ботокс" для ресниц помогают укрепить натуральные волоски, приподнять их и придать здоровый блеск на несколько недель.

Биозавивка создает мягкий, естественный изгиб без утяжеления и необходимости пользоваться щипцами.

Окрашивание с уходовыми компонентами насыщает ресницы цветом и одновременно укрепляет их благодаря кератину и маслам – особенно актуально для светлых и ослабленных ресниц. Восстанавливающие сыворотки с пептидами и витаминами помогают вернуть густоту и длину после наращивания уже через несколько недель регулярного использования.

Минималистичный макияж с качественной тушью дает легкий эффект подкручивания и разделения без "кукольного" объема.

По мнению лэшмейкеров, женщины отказываются от этой процедуры в первую очередь из-за за того, что многих из них утомляют частые коррекции. Кроме того, леди жалуются на выпадение искусственных ресниц и ощущение дискомфорта.

Более мягкие процедуры не требуют постоянного ухода у мастера и дают больше свободы. При этом натуральные ресницы выглядят здоровее и ухоженнее. Дополнительные плюсы – экономия времени и снижение расходов.

