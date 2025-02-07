Наши за рубежом: казахстанец о жизни в Австралии

К слову, создавать комедийные сюжеты помогает КВН-прошлое Азамата, которым он занимался во время студенчества.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Сам Азамат Дуйсенов родился в селе Коргалжын в Акмолинской области. Он работал в Астане председателем по делам молодежи в университете, а затем занимался бизнесом. Восемь лет назад казахстанец уехал жить в Австралию.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Сейчас наш герой вместе с супругой Каламкас проживает в городе Аделаида.

"Переехать в Австралию я решил, потому что захотелось чего-то нового. Выбор пал именно на эту страну из-за комфортных условий для проживания. Одним из ярких моментов в Австралии стало то, что год назад здесь мы создали семью. Теперь уже вместе познаем новую страну. Живем сейчас в Аделаиде, потому что изначально у меня была виза именно в этот штат. С будущей супругой меня познакомил мой друг. Сначала мы общались на расстоянии, а потом я сделал предложение, и Каламкас переехала жить ко мне". Азамат Дуйсенов В настоящее время казахстанец уже обосновался на новом месте и работает в сфере строительства. Приехав в Австралию местные жители оказались открытыми к общению. Это помогло ему быстрее адаптироваться и почувствовать себя более уверенно в новой среде.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Адаптация Азамат Дуйсенов рассказывает, что австралийцы разговаривают на австралийском английском языке. Поэтому первые два года он ощущал языковой барьер, но со временем выучил местный диалект.

"Когда ты переезжаешь в чужую страну, самое главное – стоит рассчитывать только на себя и свои ресурсы. Поскольку вначале сложнее всего, а потом, конечно, ты привыкаешь. Пока ты найдешь работу, окружение и поймешь, как все устроено вокруг, ты должен быть готов как морально, так финансово". Азамат Дуйсенов

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Говоря о повседневных заботах, казахстанец отмечает, что медицина в Австралии устроена так же, как и в Казахстане.

"У нас есть медицинская страховка. Здесь схожая страховая система Medicare по аналоги ОСМС, который покрывает бесплатно все медуслуги для граждан. Работает четко. Ты всегда можешь обратиться к врачу и получить госуслуги в области здравоохранения", – поясняет Дуйсенов.

Что касается заработка и бытовых расходов. Средняя зарплата в Австралии составляет около 80-90 тыс. $AUD в год ≈ 26-29 млн тенге (в месяц более 2 млн тенге). Казахстанец отмечает, что экономика в стране достаточно развита, и есть все для счастливой жизни.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Пока казахстанская семья арендуют квартиру, но в будущем планирует приобрести собственное жилье. На жизнь двоих человек в Австралии в месяц уходит: Жилье – 2400 $AUD ≈ 770 000 тенге.

Продукты – 1000 $AUD (на двоих) ≈ 320 000 тенге.

Транспорт – 1000 $AUD (топливо, обслуживание, страховка) ≈ 320 000 тенге.

Коммунальные услуги – 300 $AUD ≈ 96 000 тенге.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Общение и местные комьюнити Азамат Дуйсенов признается, что сначала сильно скучал по родным и друзьям, которые остались в Казахстане.

"В основном я вижусь с разными сообществами (русскоязычными и местными). Здесь есть казахстанские сообщества, с которыми ты общаешься после приезда. Но затем также интегрируешься в местное общество. Посетив много здешних мест, заметил, что в Казахстане уровень ресторанов и кафе гораздо выше, чем в Австралии, особенно сервис", – отмечает казахстанец.

По его словам, в Австралии казахстанцев можно встретить достаточно редко, если только студентов в Сиднее, поэтому их круг общения больше состоит из местных жителей.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Дуйсенов назвал главные плюсы Австралии:

Парки и пляжи в шаговой доступности.

Высокие зарплаты.

Качественная медицина.

Свежий воздух в городе.

Высокая культура вождения.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Азамат также отметил минусы страны:

Дорогая жизнь.

Высокие налоги.

Сложность с визами.

Отдаленность от остального мира.

Опасные животные и насекомые.

Фото: из личного архива Азамата Дуйсенова

Интересные факты: Рабочий день у многих начинается с шести-семи утра и заканчивается в три часа дня. Детей в обязательном порядке учат плавать – такова позиция правительства. В Австралии огромное количество диких коней и верблюдов, поэтому их отстреливают. Австралийцы очень любят рыбалку, походы и кемпинг. Это часть национальной культуры. В Австралии самая популярная машина – это пикап. Здесь он называется не пикап, а – ют (ute). Даже есть поговорка "Ты ненастоящий австралиец, если у тебя нет юта".

Наш собеседник отмечает, что пока они планируют пожить в Австралии. Казахстанец признается, что они с супругой стараются не торопиться жить, а быть здесь и сейчас. Ведь никогда не знаешь, что будет завтра, поэтому важно ценить настоящий момент.