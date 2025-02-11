Тренер по футболу Айжамал Асет: Растить мировых звезд можно и в Казахстане

Айжамал Асет из Алматы, в прошлом профессиональная футболистка, мастер спорта РК по женскому футболу, тренер UEFA категории C, сейчас тренирует дошколят. Женщина-тренер рассказала корреспонденту Zakon.kz о своих успехах и неудачах.

Айжамал 31 год, родом она из города Арысь Туркестанской области. Выросла в многодетной семье, где воспитывали пять девочек и двух мальчиков. В 6 лет она увлеклась карате. Стала чемпионкой в своем городе. Тренер видел в ней будущее, но девочка не смогла заниматься дальше из-за финансов. Семья жила скромно, а сборы и поездки нужно было оплачивать родителям, которые не имели такой возможности. Еще со школы она участвовала во всех соревнованиях, хорошо играла в баскетбол, настольный теннис, бег, другие виды спорта.

Фото предоставлено героиней

Из многодетной семьи Айжамал одна стала профессиональной спортсменкой. Родители никогда не запрещали девочке заниматься спортом и всегда поощряли ее увлечение.

"Я могла бегать по несколько кругов вокруг стадиона, легко каталась на велосипеде, играла в теннис, баскетбол. Однажды один из тренеров сказал моему отцу, что в Шымкенте открылась футбольная база и туда набирают девочек 1993-1994 года рождения. Папа спросил у меня, хочу ли я? Я согласилась и мы поехали в Шымкент. Мне тогда было 14 лет", – рассказывает Айжамал.

Фото предоставлено героиней

Тогда она впервые увидела настоящее футбольное поле – красивое, зеленое и ухоженное. Тренер Алик Юлдашев после небольшого экзамена сказал, что ее можно оставлять на базе.

"Папа очень удивился. Как, так сразу? Тренер рассказал, что девочки живут на базе, ходят в школу, есть охрана, спортивный режим. Я осталась, так как мне было интересно. С папой мы договорились, что если мне не понравится, он меня заберет". Айжамал Асет

Фото предоставлено героиней

В начале ее выводили на поле всего на три минуты. По признанию будущего тренера, она не умела толком играть.

"Но тренер сильно верил в меня! Я за это ему очень благодарна. Сейчас, когда я сама тренер, я понимаю, как важно, чтобы в тебя верил твой наставник. Я не пропускала ни одной тренировки, а они были дважды в день, старалась выполнять все требования. Через год я уже тренировалась в основном составе. Через два года уже выступала за девичью команду Казахстана. Играла центральным защитником, и правым, и левым, и опорным полузащитником. Я тогда научилась, как говорится, "читать" игру. То есть, уметь понимать и заранее просчитывать следующий шаг соперника. В моей спортивной карьере были взлеты и падения, и не раз наша женская команда выигрывала турниры разного уровня". Айжамал Асет

Фото предоставлено героиней

В то время Айжамал многое узнала о женском футболе: что в стране он существует, и играют в него не только молодые футболистки. Это был хороший старт и большой опыт. Сейчас Айжамал уверена, что мировых звезд футбола можно вырастить и на Родине.

"Я выступала за команду "Биик" с 2008 по 2015 годы. Была неоднократным чемпионом, обладателем кубка РК. У нас были большие цели и амбиции. В нашу команду приезжали играть девочки из Нигерии, Бразилии, России, Сербии. Конкуренция росла. В 2015 году меня пригласили играть в команде Алматы. Со временем мы стали призерами кубка РК. Но в 2017 году нам сократили бюджет, и наше существование было под угрозой. Тогда в Казахстане осталось всего несколько женских клубов, и условия в них были невыгодными. В 2018 году я решила, что никуда не уеду из Алматы, возможно, даже с нуля начну новое дело, и даже не спортивное. Пробовала себя в разных сферах, но поняла, что это не мое. Ограничение стенами, работа за ноутбуком меня не устраивали. Однажды в Интернете я нашла объявление о том, что требуется менеджер в футбольную детскую школу. И я пошла. Думаю, хоть поле буду видеть, мяч в руках подержу. И меня взяли на работу". Айжамал Асет

В ее задачу входило общаться с родителями детей, собирать оплату, присутствовать на тренировках. Во время тренировок ей самой хотелось выйти на поле и показать, как сделать лучше. Тогда руководитель клуба, увидев, что она дает дельные советы, предложил ей самой стать тренером. Айжамал вначале отказалась, но потом решила попробовать. Так она стала тренером детской команды, в которой были мальчики-дошколята.

Фото предоставлено героиней

По словам тренера, в первое время ей было очень страшно. Ведь до этого не было такого, чтобы в Казахстане девушка тренировала мальчиков. Стали набирать группу. Сначала детей было мало. Родители сильно удивлялись, когда слышали, что тренер женщина. Некоторые соглашались, но были и такие, кто просил назначить им тренера-мужчину. Айжамал даже хотела собрать команду девочек, но они не приходили, в основном шли мальчики.

"Набор детей 2013 года рождения, это мои первые птенчики. Когда твои дети побеждают, это классно, но мы еще работаем на развитие ребенка не только как спортсмена, но как человека, как личности, и в этом заключается моя методика. Сейчас ко мне часто подходят родители и благодарят. Сейчас я имею категорию UEFA "C", с ней я могу уехать в любую страну и тренировать детей за рубежом. Я изучила российскую, голландскую, молдавскую, сербскую методики и другие. Тренер должен учиться всю жизнь. Ведь с каждым годом футбол меняется, это другая скорость игры, другое мышление. Футбол – это не просто мяч пинать и бегать по полю, прежде нужно разработать тактику игры. А еще нужно изменить мнение людей, что в Казахстане нет футбола. Что игроки просто транжирят деньги. Всю жизнь спортсмен делает только одно – тренировки, тренировки, тренировки. Он отдал свою жизнь спорту". Айжамал Асет

Фото предоставлено героиней

Айжамал уверена, что у детского футбола в Казахстане – большой потенциал. Нужно искать детей, которые хотят играть в футбол. В провинциях их немало. Но для этого нужна инфраструктура.

"Конечно же, нужно развиваться и тренерам. Тренер должен постоянно повышать квалификацию. Если детский футбол поддержит государство, то через 10 лет мы получим своих чемпионов", – уверена девушка.

В пример она привела недавний факт: 16-летний казахстанец Дастан Сатпаев будет играть за лондонский "Челси".

Ранее Zakon.kz писал, что 10 февраля 2025 года алматинский футбольный клуб "Кайрат" и лондонский "Челси" достигли договоренности о трансфере 16-летнего нападающего. По достижении совершеннолетия он официально присоединится к английскому клубу.