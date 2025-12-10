Легенда мирового футбола стал наставником сборной Кыргызстана
56-летний хорватский специалист Роберт Просинечки назначен главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футболу. Подписание соглашения с новым наставником прошло 10 декабря в Бишкеке, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба Футбольного союза Кыргызстана, контракт заключен сроком на один год и один месяц. А в случае успешного выступления сборной на Кубке Азии-2027 соглашение будет продлено еще на три года.
"Приход Роберта Просинечки придаст нашей сборной новый импульс, впереди стоят большие задачи, и под его руководством команда сможет добиться качественных изменений".Президент КФС Камчыбек Ташиев
Роберт Просинечки – это признанный специалист в мире футбола. Он возглавлял сборные Хорватии, Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Турции и Черногории, а также ряд европейских коллективов.
В бытность игроком выступал за такие именитые клубы, как "Реал", "Барселона" и "Црвена Звезда". В 1998 году он завоевал "бронзу" чемпионата мира в составе сборной Хорватии.
