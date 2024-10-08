Названы самые влиятельные тренеры мирового футбола
В исторический перечень FourFourTwo вошли 16 специалистов с мировым именем, которые изменили тактику футбола при помощи своих методов, философии и общего подхода к делу.
Особое место в этой почетной доске отдано легендарному голландцу Йохану Кройфу – самой влиятельной фигуре в истории футбола. Легенда "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов принес своим подопечным большой успех в конце 80-х и начале 90-х годов.
Фото: Instagram/mancity
Нельзя не отметить такого выдающегося тренера, как сэр Алекс Фергюсон, который руководил "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 лет и назван лучшим тренером в истории английской Премьер-лиги.
В сезоне 1998/99 команда Фергюсона выиграла "требл" на европейской арене. "Красные дьяволы" ни разу не финишировали ниже третьего места 21 сезон в АПЛ.
Фото: Instagram/fc_rinus
Ну и, конечно, здесь не обойтись без стиля знаменитого нидерландского наставника Ринуса Михелса. С ним связывают концепцию тотального футбола, которая зародилась в 1970-х годах, вывела "Аякс" и сборную Голландии на вершину клубного и международного футбола.
Отличительная черта его системы – способность любого полевого игрока брать на себя роль другого, которая ныне прослеживается в тактике многих современных тренеров, особенно в стратегии Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити").
Эксперты FourFourTwo в своем списке влиятельных наставников также нашли место другим легендарным специалистам, таким как Ральф Рангник, Жозе Моуринью, Герберт Чепмен, Валерий Лобановский, Арриго Сакки и Арсен Венгер.
В данном рейтинге тренеров не оказалось рулевого мадридского "Реала" – Карло Анчелотти, который недавно побил рекорд Ла Лиги 45-летней давности.