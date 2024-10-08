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Названы самые влиятельные тренеры мирового футбола

Футбол Великие тренера, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:20 Фото: Rob Mieremet/Anefo, Austin Osuide, flickr
Популярный журнал FourFourTwo составил список самых влиятельных наставников в истории футбола, которые оставили большое наследие в развитие спорта №1 благодаря своему подходу к игре, сообщает Zakon.kz.

В исторический перечень FourFourTwo вошли 16 специалистов с мировым именем, которые изменили тактику футбола при помощи своих методов, философии и общего подхода к делу.

Особое место в этой почетной доске отдано легендарному голландцу Йохану Кройфу – самой влиятельной фигуре в истории футбола. Легенда "Аякса", "Барселоны" и сборной Нидерландов принес своим подопечным большой успех в конце 80-х и начале 90-х годов.

Футбол Великие тренера, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:20

Фото: Instagram/mancity

Нельзя не отметить такого выдающегося тренера, как сэр Алекс Фергюсон, который руководил "Манчестер Юнайтед" на протяжении 27 лет и назван лучшим тренером в истории английской Премьер-лиги.

В сезоне 1998/99 команда Фергюсона выиграла "требл" на европейской арене. "Красные дьяволы" ни разу не финишировали ниже третьего места 21 сезон в АПЛ.

Футбол Великие тренера , фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 11:20

Фото: Instagram/fc_rinus

Ну и, конечно, здесь не обойтись без стиля знаменитого нидерландского наставника Ринуса Михелса. С ним связывают концепцию тотального футбола, которая зародилась в 1970-х годах, вывела "Аякс" и сборную Голландии на вершину клубного и международного футбола.

Отличительная черта его системы – способность любого полевого игрока брать на себя роль другого, которая ныне прослеживается в тактике многих современных тренеров, особенно в стратегии Хосепа Гвардиолы ("Манчестер Сити").

Эксперты FourFourTwo в своем списке влиятельных наставников также нашли место другим легендарным специалистам, таким как Ральф Рангник, Жозе Моуринью, Герберт Чепмен, Валерий Лобановский, Арриго Сакки и Арсен Венгер.

В данном рейтинге тренеров не оказалось рулевого мадридского "Реала" – Карло Анчелотти, который недавно побил рекорд Ла Лиги 45-летней давности.

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