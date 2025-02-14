Неуловимые мстители: за что легендарных летчиц в годы ВОВ называли "ночными ведьмами"

В Атырау чтят первую казашку – бесстрашную летчицу Хиуаз Доспанову из уникального женского бомбардировочного авиаполка "Ночные ведьмы", совершившую в годы Великой Отечественной войны сотни боевых вылетов. Почему их так называли, узнала корреспондент Zakon.kz.

Педагог-исследователь, краевед Асылбек Ситалиев поделился с корреспондентом Zakon.kz, что имел счастье узнать о жизни отважной летчицы от ее племянницы – Гульмиры Доспановой, которая поведала о судьбе Хиуаз Каировны.

"Родители Хиуаз Доспановой до революции были обычными тружениками в Волго-Уральском междуречье. Когда установились новые порядки – пришла советская власть, ее отец Каир Доспанов получил юридическое образование и находился на партийной работе. Работал заместителем начальника Красноярского РОВД Астраханской области. Мама Хиуаз – Меруерт, была учительницей. Отца перевели в Денгизский район Гурьевской (ныне Атырауской. – Прим. авт.) области, там в 1922 году и появилась на свет славная дочь казахского народа. Глава семейства работал в различных уголках страны и семья периодически переезжала на новое место. Хиуаз в младших классах училась вместе с Алией Молдагуловой, а родители хорошо были знакомы с семьей Маншук Маметовой. Перед войной Хиуаз училась в Уральске. В то время на девушку громадное впечатление произвел беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток Валентины Гризодубовой, Полины Осипенко и Марины Расковой. Хиуаз читала все, что было в газетах о летчицах". Асылбек Ситалиев

С мечтой о крыльях

Тогда во многих городах стали открываться аэроклубы, и юная Хиуаз поделилась с родителями своей мечтой учиться на летчика. Родные не препятствовали. В 1940 году девушка окончила школу с золотой медалью в Уральске и параллельно с отличием аэроклуб, получила сертфикат "Летчик запаса". Поехала в Москву поступать в Военно-воздушную академию имени Жуковского, но там женщин не ждали. Тогда Хиуаз подала документы в Первый Московский медицинский институт имени И.М. Сеченова, а так как она была отличницей, ее приняли без экзаменов.

В 1941 году грянула война. В октябре того же года был сформирован единственный в мировой истории женский авиационный полк легких бомбардировщиков. Хиуаз ходила на лекции, лабораторные занятия, и, как могла, помогала стране бороться с фашистами – работала на строительстве метро, рыла окопы в Подмосковье.

Узнав, что ЦК ВЛКСМ создает женский авиационный полк, да еще под командованием Марины Расковой, с которой Хиуаз мечтала познакомиться, отправилась в город Энгельс Саратовской области. С однокурсницей Татьяной Сумароковой записалась к ней на прием. Хиуаз на всю жизнь запомнила ту встречу. В Марине Расковой сочетались противоположные качества – женская мягкость и строгость командира.

Девушек приняли и зачислили в группу штурманов, стали учить на ускоренных курсах при военной авиационной школе пилотов. Хиуаз дотошно постигала науку штурмана. В военном подразделении было 115 девушек от 17 до 22 лет. А в первые дни тренировок погибло два экипажа из четырех курсанток.

"Успех боевого задания во многом зависел от точности и расчетов. Маршрут прокладывался на земле. В небе могло произойти все, что угодно, поэтому карту района зубрили наизусть – каждую горочку, озеро, шоссейную дорогу, станцию. Учились ориентироваться по звездам. После учебы девушек направили на фронт, и уже в мае 1942 года они вошли в состав 588-го ночного бомбардировочного авиационного полка. В первый же вылет самолет Кати и Хиуаз попал под обстрелы зенитных орудий противника. Девушки не подвели, задание выполнили. Летали каждую ночь по несколько раз. Фашисты продолжали идти в наступление, поэтому полк почти каждый день менял аэродром". Асылбек Ситалиев

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

Тише воды, ниже травы

За неуловимыми экипажами полка закрепилось название "Ночные ведьмы". Девушки-пилоты подлетали на самолетах к своей цели на определенное расстояние, а потом выключали двигатели, чтобы снизить шум, только слышался шорох, напоминающий звук метущей метлы, и, плавно снижаясь, сбрасывали на врага бомбы. Их даже не успевали заметить. Каждую ночь девушки совершали 5-10 вылетов. Летали без парашютов. Почему? Чтобы больше набрать бомб в самолет. Только в 1944 году в приказном порядке их обязали летать с парашютами.

Фашисты, что называется, рвали и метали, так они хотели уничтожить "ночных ведьм". Свое первое ранение молодая летчица получила в боях на Кавказе. А 1 апреля 1943 года случилась страшная авиакатастрофа. Для маскировки командир полка запретила пользоваться аэронавигацинными огнями. Два самолета пришли с задания одновременно и при заходе на посадку столкнулись в воздухе.

"В одном экипаже была Хиуаз. А спасло ее то, что вопреки инструкциям не прикреплялась к сиденью и во время столкновения ее выбросило из кабины. Остальные девушки погибли. С загипсованными ногами Хиуаз переправили в госпиталь". Асылбек Ситалиев

Даже после многочисленных травм отважная летчица рвалась в бой. И уже через три месяца Хиуаз вернулась в полк, летала, бомбила фашистов. И никому не говорила, что ее мучают сильные боли. Из-за травм она не могла сама садиться в самолет, ей помогали боевые подруги. И при возвращении с задания летчице также требовалась помощь, чтобы выбраться из боевой машины. Поэтому штурмана перевели на наземную службу, доверив возглавить штаб связи.

О Хиуаз и ее боевых подругах из 46-го Таманского женского авиаполка тепло отзывался маршал Советского Союза Константин Рокоссовский: "Нас, мужчин, всегда поражало бесстрашие летчиц, которые поднимались в воздух на тихоходных самолетах У-2 и изнуряли врага бесконечными бомбардировками. Одна в ночном небе, над вражескими позициями, под сильным зенитным обстрелом, летчица находила цель и бомбила ее. Сколько вылетов – столько встреч со смертью".

Долгожданную победу 23-летняя гвардии старший лейтенант Хиуаз Доспанова встретила в немецком городе Нойе Бранденбург. Предстояло выполнить последнее важное боевое задание – доставить в Москву для назначения командующим Киевским особым военным округом маршала Советского Союза Андрея Гречко. Что и было сделано. Великую Отечественную войну Хиуаз Доспанова закончила с инвалидностью, получила вторую группу. За храбрость и отвагу Доспанову наградили различными боевыми орденами и медалями.

В послевоенные годы Хиуаз Каировна работала по общественному направлению. В 23 года она поступила в Высшую партийную школу в Алма-Ате (старое название Алматы. – Прим. ред.), и там повстречала свою вторую половинку Шаку Амирова. Он был по образованию педагогом, окончил Тюменское пехотное училище. В 1948 году они поженились и в том же году за значительные трудовые заслуги перед советским государством и обществом она была награждена орденом Трудового Красного Знамени. Хиуаз Доспанова занимала должности от инструктора райкома партии в родном западном Казахстане до секретаря ЦК ВЛКСМ Казахстана. Но из-за последствий фронтовых ранений и контузий ее здоровье настолько ухудшилось, что легендарной летчице пришлось в возрасте 39 лет (в 1959 году) уйти на пенсию.

Летчицу наградили орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени, медалями "За оборону Кавказа", "За освобождение Варшавы". Хиуаз Каировна, несмотря на тяжелые ранения, полученные во время Великой Отечественной войны, вела активную общественную деятельность.

Звание Героя Советского Союза присуждали тем, кто совершил немногим больше двухсот вылетов, а у Хиуаз Доспановой было свыше трех сотен. Лишь в 2004 году Указом президента Казахстана Хиуаз Каировне присвоили высокое звание Героя с вручением Золотой звезды и ордена "Отан".

Героическая летчица Хиуаз Доспанова ушла из жизни в 2008 году в возрасте 86 лет в городе Алматы, где жила.

Чтобы помнили...

Задача сегодняшних казахстанцев – донести до будущих поколений героические поступки женщин-батыров. Поэтому в 2017 году Атырауский областной совет ветеранов учредил медаль имени общественного деятеля "Хиуаз Доспанова". С 2018 года городская школа №18 в Атырау стала носить имя летчицы. В 2020 году Международному аэропорту Атырау также было присвоено имя легенды.

Директор школы имени Хиуаз Доспановой Маржан Бигалиева рассказала корреспонденту Zakon.kz, что в рамках подготовки к знаменательному событию – 80-летию Победы – школа проведет несколько значимых мероприятий, которые помогут учащимся не только узнать больше о Хиуаз Доспановой, но и почтить память всех тех, кто отдал свои жизни за свободу и мир.

"Среди наших инициатив – выставка, посвященная жизненному пути Хиуаз Доспановой, с акцентом на ее героизм и мужество в годы войны. Мы также организуем встречу с ветеранами, на которой наши ученики смогут услышать живые свидетельства о военных годах. Особое внимание мы уделим урокам мужества, на которых учащиеся будут изучать историю Второй мировой войны, а также роль женщин в этой войне. Наши ученики активно участвуют в подготовке к мероприятиям: они создают стенды, сочиняют стихи и эссе о героях войны и активно участвуют в волонтерских проектах". Маржан Бигалиева

Особое внимание в подготовке к юбилею в учебном заведении уделят музыкальному наследию. Здесь учат детей песне о Хиуаз Доспановой "Қанатты қыз – Хиуаз", которая отражает не только ее подвиг, но и дух той эпохи.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Мы уверены, что эта песня станет важным элементом воспитания патриотизма и гордости за нашу историю среди школьников. Она станет своеобразным гимном нашей школы, будет исполняться на значимых мероприятиях, в том числе на торжественных линейках, посвященных Дню Победы и другим памятным датам. Для нас это не просто музыка, а способ передать подрастающему поколению ту стойкость, мужество и любовь к Родине, которые воплощает в себе имя Хиуаз Доспановой. Одним из центральных мероприятий, которые мы планируем провести в честь юбилея, станет торжественная линейка и памятный концерт, на котором будут представлены различные художественные номера, посвященные героям войны. Подготовим выставку, рассказывающую о жизни Хиуаз Доспановой, а также проведем уроки мужества, на которых учащиеся смогут узнать о подвиге нашей землячки и о значении ее вклада в Победу. Таким образом, мы не только сохраняем память о героине, но и вдохновляем детей на доблестные поступки и уважение к тем, кто стоял на страже мира и свободы". Маржан Бигалиева

В 2019 году у Международного аэропорта Атырау был торжественно открыт памятник Хиуаз Доспановой. Высота памятника у воздушных ворот региона – 2 метра 30 сантиметров. Место было выбрано очень символично.

В 2022 году актеры Казахского академического драматического театра имени Махамбета представили премьеру драмы "Хиуаз" в честь 100-летия Халык Каhарманы. Полуторачасовой камерный спектакль показал боевой путь юной девушки, в 19 лет попавшей в группу штурманов женских авиаполков.

Важно, чтобы молодое поколение помнило и гордилось теми, кто ковал Победу на фронте и в тылу, и чтобы героические страницы истории передавались будущим поколениям. Атыраусцы чтят Хиуаз Доспанову как символ силы духа и патриотизма.