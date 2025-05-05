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Общество

Что известно о "ночной ведьме" из Казахстана

9 мая, День Победы, Вечный огонь, ветеран, ветераны ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 05.05.2025 16:28 Фото: Zakon.kz
Министерство культуры и информации Казахстана продолжает делиться интересными фактами о Великой Отечественной войне (ВОВ). На этот раз речь идет о Хиуаз Доспановой – "ночной ведьме" из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

На сайте Минкультуры за 5 мая 2025 года отмечено, что Хиуаз Доспанова – первая и единственная летчица-казашка во время Великой Отечественной войны.

Закончив Уральский аэроклуб, она добровольцем пошла на фронт, освоила технику пилотирования ночного бомбардировщика, была зачислена штурманом-стрелком самолета У-2 в 588-й ночной бомбардировочный авиаполк, в личном составе которого были только женщины.

Фото: gov.kz

За неуловимыми женскими экипажами закрепилось название "Ночные ведьмы".

Девушки-пилоты подлетали на самолетах к своей цели на определенное расстояние, а потом выключали двигатели, чтобы снизить шум, только слышался шорох, напоминающий звук метущей метлы, и, плавно снижаясь, сбрасывали на врага бомбы. Их даже не успевали заметить.

"Каждую ночь девушки совершали 5-10 вылетов. Летали без парашютов. Почему? Чтобы больше набрать бомб в самолет. Только в 1944 году в приказном порядке их обязали летать с парашютами".Пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Боевые задания Хиуаз Доспанова выполняла на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная летчица была тяжело ранена, но вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином. Войну Хиуаз окончила инвалидом второй группы.

Совершила более 300 вылетов, сбрасывая смертоносный груз на врага.

Награждена правительственными наградами в годы войны, высшим орденом Казахстана Халық Каһарманы (2004).

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Ранее стало известно, что в Казнете мошенники распространяют фейковое видео, в котором утверждается, что парад переносится с 7 на 9 мая. Так, аферисты в этом ролике использовали выступление министра обороны Руслана Жаксылыкова с фальшивой озвучкой. В пресс-службе Министерства обороны заявили, что данная информация не соответствует действительности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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