Эмоциональный язык: российский баскетболист переехал в Актау и заговорил по-казахски

Житель Актау Григорий Махно запустил для себя полезный челлендж "100 дней учу казахский". Правда, он только в начале пути, однако уже сумел выучить много слов. Zakon.kz расскажет, как россиянин влюбился в Казахстан и решил изучать государственный язык.

28-летний Григорий Махно больше двух лет живет в Актау. Он переехал из Саратова. Признается, что казахский язык его сразу заинтересовал.

"Начал изучать казахский язык с момента приезда в Казахстан. Была мотивация лучше понимать местных жителей, быстрее социализироваться и подружиться с гражданами. Не ожидал, что сам язык окажется настолько интересным. Первые базовые слова помогли выучить попутчики в поезде, когда в первый раз ехал в Актау. Я специально взял билет в плацкарт, чтобы познакомиться с людьми, хотя разница между стоимостью купе и плацкарта была небольшая. Это были слова вроде "здравствуйте", "до свидания", "да", "нет", "как дела". Одна казашка научила говорить "мен бойдақпын", то есть я холостой, отметив, что это мне точно пригодится". Григорий Махно

Парень познакомился с казашкой по имени Жанель. Из-за того, что в городе не было бесплатных языковых курсов, он предложил ей каждые выходные организовывать встречи по изучению казахского. Девушка с радостью согласилась помочь.

"Мы разработали базовые темы, как: приветствие, семья, ситуации в магазине и на рынке. Нам удалось собрать целый клуб желающих, которые охотно занимались. Но из-за того, что большинство участников были релоканты, это долго не продлилось. Многие разъехались, а наш запал иссяк". Григорий Махно

Григорий Махно задумался, а что, если бросить вызов самому себе? Ведь если есть желание, найдутся и возможности. Тогда он объявил, что за 100 дней в совершенстве выучит государственный язык. Первые шаги к этому уже начаты. Свои успехи житель Актау демонстрирует в соцсетях.

"Решил поставить себе цель выучить язык, чтобы свободно говорить с носителями, читать на казахском языке материалы про область, где живу, в том числе известного мифолога Серикбола Кондыбая, который родился в Мангистау. Также хочется рассказывать что-то в своих походах на казахском языке. 100 дней выбрано просто как некий срок, в течение которого можно ударно учить язык, при этом имея дополнительную мотивацию, получая внимание и советы от подписчиков. Для меня было приятным удивлением, как люди отреагировали на мой челлендж. Огромное количество слов поддержки, как "жарайсың" и "сәтілік" придали мне больше сил и уверенности". Григорий Махно

Актаусец поделился, что для него непривычно учить язык, поскольку он ранее не встречал говорящих на тюркских языках.

"В частности непривычно, что вопросительное слово ставится в конце предложения. Сложно выговорить некоторые специфические звуки, особенно букву "ә". Казахский – очень интересный, эмоциональный язык. В моем топе казахских слов: керемет и табиғат. Нравится, как звучат эти слова и их смысл". Григорий Махно

Также молодой человек присоединился к бесплатным языковым курсам от проекта Batyl Bol Aktau. Он намерен завершить здесь трехмесячное обучение. А достар – Акгуль и Айдос помогают ему практиковать язык.

Интересный факт: рост Григория Махно 204 см. Он работает тренером по баскетболу, тренирует мальчиков 9-13 лет в частной баскетбольной школе.

"В старшем школьном и студенческом возрасте я профессионально занимался баскетболом и мечтал играть на уровне взрослой профессиональной команды, но не сложилось. В Актау пробовал попасть в состав местной профессиональной команды, но меня не взяли, не подошел по уровню. Я работаю тренером, сейчас у меня не такая большая нагрузка на работе, что позволяет заниматься блогом, ходить в походы, изучать Мангистау. Успел стать чемпионом города по скандинавской ходьбе, полиатлону и баскетболу". Григорий Махно

В свободное время парень организовывает походы по Мангистауской области. Побывал в Астане, Шымкенте, Алматы и Уральске. Признается, что хочет посетить Боровое, горы Восточного Казахстана, Чарынский каньон, озера и горы близ Алматы, съездить на Аральское море с казахстанской стороны.

"Я очень люблю горы, поэтому запомнились тропы Заилийского Алатау в Алматы, Сайрам-Угамский нацпарк (отроги Тянь-Шаня) недалеко от Шымкента. Мангистау – особенный край. Он знаменит своей энергетикой, здесь множество древних памятников, относящихся к зороастризму, исламу (подземные мечети суфиев). Природа уникальна, особенно ландшафты Бозжыры – это какая-то другая планета, побережья Каспия в сторону Форта Шевченко схожи пейзажем с Кипром и Крымом, при этом имеют собственный колорит. На полуострове очень много свидетельств жизни древних людей: стоянки, поселения, остатки орудий труда. Здесь проходило одно из ответвлений Шелкового пути. Я даже находил артефакты эпохи каменного века – это заготовки орудий труда из кремня. Такие вещи можно найти буквально под ногами в походах, иногда даже не надо сходить с тропы – так, например, я нашел в пыли нуклеус в Жыгылгане. Это очень круто, когда понимаешь, что держишь в руках что-то, что обрабатывал древний человек тысячи лет назад". Григорий Махно

Жизнь в Казахстане – это череда побед и поражений, движения вперед, огромной помощи и поддержки неравнодушных людей, считает россиянин.

"Помню, я чуть не утонул и утопил только купленный телефон, на который заработал с большим трудом. Выложил историю про этот случай, а подписчики помогли собрать часть денег на новый смартфон. Еще я подрабатывал Аяз Атой, тогда многие угощали меня баурсаками, конфетами, они искренне благодарили, а дети по-настоящему верили в чудо. Недавно ехал в такси, попросил таксиста продиктовать номер для оплаты на казахском, потому что учу язык. Он пожал мне руку и высказал свое уважение. Поэтому добра здесь достаточно, за что я благодарю Всевышнего". Григорий Махно

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Григорий Махно обзавелся друзьями. Он любит готовить и есть бешбармак, обожает шубат, а также стрелять из лука и ездить на лошадях. Стремится, что в ближайшем будущем сможет свободно выражать свои мысли на казахском языке, читать и грамотно писать. А также мечтает о том, чтобы туризм стал основным его источником дохода, потому что ему нравится делиться с отдыхающими историей и культурой Мангистау.