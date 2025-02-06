В горах нет гендерного разделения: технолог из Астаны покоряет высочайшие вершины мира

Раньше восьмитысячники и могущественные пики Земли казались доступны лишь богачам и профессиональным альпинистам. И то исключительно везучим. Однако это представление казахстанцы изменили в корне.

Zakon.kz расскажет, как однажды технолог из Астаны Жамиля Баширова влюбилась в горы и штурмовала самые экстремальные вершины мира.

45-летняя Жамиля Баширова родилась и выросла в одном из сел Семипалатинской области. Сейчас она живет в Астане и работает в сфере молочной промышленности.

Во время пандемии казахстанка открыла для себя новое увлечение, она сходила в горы с альпинистом Алексеем Криворучко и была очарована окружающей природой.

"Знакомый предложил сходить на Кок-Жайляу в Алматы. Я была в восторге: горы, природа, тишина. Решила, что хочу чаще бывать среди этой красоты. Начала с трекинговых маршрутов. Но после того, как поднялась на гору, твердо знала, что люблю достигать цели. А именно восходить на вершину и спускаться вниз с чувством полного удовлетворения. Горы меняют людей, они очищают и исцеляют их". Жамиля Баширова

Заинтересовавшись, новичок прошла обучение в одном из горных клубов под руководством инструктора первой категории по альпинизму Александра Софрыгина.

Несмотря на то, что астанчанка относит себя к категории любителей, за столь недолгий срок она успела вписать свое имя в историю и покорить самую высокую гору мира – Эверест (8848 м), высочайшую точку Европы – Эльбрус (5642 м), "корону" Южной Америки – Аконкагуа (6962 м), а также пики Ленина (7134 м) в Кыргызстане и Лобуче (6119 м) в Непале.

Конечно, все происходило не волшебным взмахом. Для этого потребовались труд в поте лица, вера в мечту и сильный дух. Даже тогда, когда альпинистка терпела неудачи.

"В мае прошлого года Эверест не сразу пустил нас к себе. Был ветер 35-40 км в час. Ночью он должен был стихнуть. В принципе, это ходильная погода. Мы вышли с учетом всех прогнозов. Наши шерпы несколько раз останавливались, говоря, что сильный ветер и нам нужно возвращаться. Мы настаивали на том, что все в порядке, мы можем идти. На отметке 8300 м я поняла, что ветер не стихает. Поскольку я легче мужиков, меня первой начало болтать на веревках. Поэтому приняла непростое решение, что разворачиваюсь. Шла вниз и плакала о том, что моя мечта теперь не сбудется. Через час в лагере услышала голоса оставшейся команды, им тоже пришлось вернуться из-за непогоды". Жамиля Баширова

Однако удача все-таки улыбнулась казашке, и она через неделю со второй попытки покорила мечту всех альпинистов. В целом для этого ей потребовалось 75 тыс. долларов. Женщина признается, что все свои сбережения вложила на 45-дневную экспедицию на Эверест.

"Ребята решили повторить попытку. Второе восхождение мне обходилось еще в 23 тыс. долларов. Я понимала, что у меня таких денег нет. Поэтому собралась домой. А остальным пожелала успехов. Но неожиданно мне сообщили, что для меня тоже заказали кислород и за него оплачивает Александр Бахман. С ним мы шли в одной команде. Он тоже не взошел в тот день. Хотел все бросить, но я уговорила его на вторую попытку. Сказав, что у тебя есть возможность и шанс, который не нужно упускать. Он посмотрел в мои глаза и признался, что увидел в них большое стремление. Заявив, что если мы штурмуем снова, то тем же составом. Вот так он помог мне безвозмездно". Жамиля Баширова

Казахстанские альпинисты считают, что 2024 год для них был самым успешным на Эвересте. Потому что только в мае там стояли пять казахов: трое мужчин и две женщины. Такого никогда в истории не было. Флаг Казахстана поднимался трижды: в группе с Анар Бурашевой, Жамилей Башировой, а также Галымжаном Куспановым.

"Государство не спонсирует профессиональным альпинистам такие восхождения, все происходит за счет спонсоров. Нам, любителям, тем более приходится за все рассчитываться самим. Например, я и Галымжан Куспанов обычные люди, которые просто без ума от гор и готовы последние свои деньги вложить в эти эмоции. Кроме вопроса денег, главное – физическая готовность. Для этого нужно не только ходить в спортзал и бегать по 25-30 км. Еще подниматься в горы. Потому что лучше, чем горы к горам, тебя никто не подготовит". Жамиля Баширова

Собеседница отметила, что периодически за рубежом встречает казахстанцев, в их числе не редкость представительницы прекрасного пола.

"В нашей стране я знаю много прекрасных и сильных женщин-альпинистов. В горах нет гендерного разделения. Условия для мужчин и женщин абсолютно одинаковые. Ты проходишь те же маршруты, несешь такой же груз по весу, ставишь сам себе палатку. Того, что ты девочка и все пропустят тебя вперед, возьмут твой рюкзак – нет. Если говорить про человеческую сторону, то девочки более терпеливые, выносливые и заботливые". Жамиля Баширова

Жамиля Баширова заявила, что самое печальное в горах – мусор, который оставляют после себя посетители, а страшное – тела погибших альпинистов и туристов. На вопрос: "Боялись ли вы когда-либо за свою жизнь?", собеседница твердо ответила – нет.

"За свою жизнь никогда не боялась, часто переживаю за товарищей, которые заболевают в горах. Из трудностей могу отметить умение ждать нужную погоду, согласие с самим собой и принятие решения развернуться в опасный момент. Больше всего мне нравится в горах оставаться наедине со своими мыслями. Тогда в голову лезут самые обычные вещи, например, можно думать про апельсиновый сок или горячий душ". Жамиля Баширова

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