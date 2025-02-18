Я прежде всего казах: қамажай, қыз қуу и тұсау кесер на холстах алматинца

Казахский народ: его традиции, культура и быт – излюбленная тема художника из Алматы Тимура Даирбаева. Это то, о чем можно с гордостью рассказывать бесконечно и описывать в самых разных композициях. Zakon.kz предлагает окунуться в реалистичные сюжеты и теплые краски.

За свой дар Тимур Даирбаев благодарит родителей, отмечая, что в его жилах течет кровь художников. Его мама Елена Те и отец Нурлыбек Даирбаев – авторы бессмертной живописи, которая покорила даже самых капризных коллекционеров. Именно их наставления помогли ему не только выбрать любимое дело, но и создавать уникальные шедевры.

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

"С малых лет люблю рисовать и всегда знал, что буду художником. Помню, в детстве родители писали портреты друг друга, по всему дому пахло льняным маслом и всюду были картины. Потом отец перестал писать, наверное, было нерентабельно. А мама этим делом живет по сей день. От папы мне досталась "размашистая живопись", это такая эскизная манера. Он часто говорит, что не надо ковыряться в деталях. Но я все равно ухожу в них. Раньше я мало прислушивался к их наставлениям, сейчас принимаю конструктивную критику. Соответственно меняется мой стиль", – делится 43-летний алматинец.

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

Елена Те рассказала, что ее сын учился на худграфе у известного педагога Александра Ильина. Его магистерская работа была о технологии голландской живописи. Тогда он сделал много копий работ Яна ван Хейсума, Франса Халса и других. В основном это были натюрморты с цветами и фруктами. Также ее сын делал копии работ известных европейских художников из Государственного музея искусств РК имени Абылхана Кастеева.

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

"Не малый интерес Тимур проявил к казахской истории и мифологии. Написал серию работ на тему "Казахский дух". Выпущен каталог и проведены выставки с одноименным названием в государственных музеях Астаны и Алматы. Поскольку это очень широкая тема, он продолжает ее изучать. Его картины отличаются богатством палитры, живой пластикой, художественным осмыслением. Он тонко моделирует лица своих персонажей, умело передавая их психологическое состояние". Елена Те

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

У Тимура Даирбаева папа – казах, а мама – кореянка. Он отмечает, что именно искусство помогает ему выражать любовь к своему происхождению, народу и Родине.

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

"Конечно, прежде всего я казах, поэтому люблю национальную тематику. У нас много обычаев, традиций и праздников, о которых интересно будет узнать миру. Это можно не только красиво изобразить, но и передать историю, культуру и современность". Тимур Даирбаев

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

Автор пишет картины в традиционной масляной технике и в реалистичной манере с уклоном на импрессионизм. Чаще персонажи вымышленные, однако есть случаи, когда образы его близких были перемещены на холст.

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

"Идеи черпаю, наслаждаясь видами природы, взаимодействуя с животными, разглядывая национальные предметы искусства, читая наши сказки или за дастарханом. То есть вдохновение веет повсюду. Иногда интересно написать картину по заказу, а иной раз хочется преподнести свое творчество. Но в любом случае нужно подходить с трудолюбием". Тимур Даирбаев

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

Несмотря на то, что большинство современных художников перенеслись в соцсети, традиционные живописцы пользуются спросом, считает Тимур Даирбаев. Хотя, что таить, на этом деле много не заработаешь.

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

"Художники нужны были всегда: от росписи пещер до создания архитектуры, дизайна одежды, концернов машин, оформления видеоигр и так далее. Что касается картин, на одной живописи тяжело зарабатывать. Где-то современные технологии перешли дорогу живому искусству. Но тем не менее остаются люди, которые все еще дорожат трудом, сделанным с душой и руками. С другой стороны, с развитием соцсетей у нас стало больше возможностей выставлять свои картины. Для меня важно кто и куда их покупает, потому что хочется, чтобы они висели в сухом и теплом месте". Тимур Даирбаев

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

Фото: из личного архива Тимура Даирбаева

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