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Қазақтың келіні: филиппинка вышла замуж за алматинца и теперь готовит бешбармак

Қазақтың келіні: филиппинка вышла замуж за алматинца и теперь готовит бешбармак, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 15:03 Фото: из личного архива Лии Залдуа
Для истинной любви не существует границ. Так и в этом случае: красивая история пары, которая встретилась на Мальдивах, получила продолжение в Казахстане. Zakon.kz расскажет, как казах влюбился в филиппинку, а теперь она чтит традиции его народа и без ума от Алматы.

Два года назад Лию Залдуа и Нурдаулета Амангельды судьба свела на Мальдивах, где они работали на курорте. Это была любовь с первого взгляда, признается пара.

"Нурдаулет – целеустремленный человек. Он обеспечивает, поддерживает и защищает. Эмоционально и интеллектуально зрелый. Супертерпеливый. Относится с уважением, воспитанный. Всем этим он просто меня покорил. Самое главное – у нас одинаковые цели и мечты", – поделилась 31-летняя Лия Залдуа.

Романтическая обстановка вокруг только укрепила чувства влюбленных. Тогда парень немедля сделал предложение девушке и получил заветное "да".

"С радостной вестью мы сразу поделились с семьями. Родители поддержали наш выбор и сказали, главное – чтобы мы были счастливы. В их голосе ощущалось волнительное ликование".Лия Залдуа

Так в конце прошлого года с солнечных островов Лия и Нурдаулет прибыли в мегаполис у гор. По казахским традициям провели свадебный обряд беташар – невеста переступила порог нового очага, познакомилась с родней мужа. После они зарегистрировали свой брак и заключили никах. К слову, на махр келін заявила, что ей не нужно ничего, кроме супруга. Саму свадьбу пара планирует провести в Таразе.

"Мне совсем не было страшно переезжать в Алматы. Мы живем вместе с родителями мужа. Они очень классные. Нурдаулет и свекровь учат меня говорить по-казахски, готовить местные блюда, осваивать окрестности. Еда здесь очень вкусная, иногда я готовлю традиционные блюда филиппинской кухни. Вообще, семья постоянно следит за тем, чтобы я была счастлива и сыта".Лия Залдуа

Иностранка считает, что Алматы – достаточно комфортный для жизни город, здесь есть все, что захочется душе. Однако ее удивила реакция окружающих на межнациональные браки.

"Здесь уютно, удобство и безопасно. Я впервые увидела снег, он мне очень нравится. Это так волшебно, когда он идет, и каждая снежинка, как произведение искусства. Но я поняла, что жутко не люблю холод. Еще было непривычно ощущать на себе столь пристальные взгляды людей. Оказалось, некоторые эмоционально реагируют на то, что казахи берут в жены девушек других национальностей, или если казашка выходит замуж за иностранца".Лия Залдуа

Пока новобрачные планируют обосноваться в большом городе, а позже намерены пригласить құдалар в гости.

"Нурдаулет работает в туристическом агентстве, у нас есть свой небольшой бизнес, и мы затеваем еще один проект. Я полдня помогаю супругу, а затем занимаюсь домашними делами. На следующий год к нам хотят приехать мои родители, братья и сестры".Лия Залдуа

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Аудитория семьи в соцсетях оказалась теплой. В комментариях они желают им счастья, отмечая, что Лия Залдуа – нағыз қазақтың келіні и отлично справляется со всем.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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