Общество

Десятки казахстанцев отдали миллионы турагентству и остались без отпуска

чемодан на море с пляжем, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 13:25 Фото: pixabay
35 казахстанцев отдали миллионы тенге турагентству за организацию отпуска и остались ни с чем, сообщает Zakon.kz.

Первой в полицию обратилась 53-летняя карагандинка. По информации пресс-службы Департамента полиции (ДП) Карагандинской области, она отдала 900 тысяч тенге турагентству на организацию отдыха, но поездка не состоялась.

"По данному факту возбуждено дело по статье "Мошенничество". Выяснилось, что это не единственный случай. В полицию поступило еще 34 заявления от клиентов этого агентства", – рассказали в ДП 17 октября.

Общий ущерб потерпевшим составляет около 52 миллионов тенге.

При этом подозреваемая, которую взяли под стражу, утверждает, что из-за роста курса валют возникли финансовые трудности.

Другая казахстанка, якобы целительница, убедила своих "пациентов" взять для нее кредиты на 579 миллионов тенге.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
