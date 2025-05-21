"Для меня это не просто служба – это образ жизни": директор музея в Талдыкоргане о выборе своей профессии

21 мая 2025 года представители культуры и искусства Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. Он появился в ноябре 2013 года в соответствии с Указом главы государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 7372 учреждения культуры, где трудятся около 60 тысяч человек. Это не просто цифры – это живые центры духовной жизни, где формируется мировоззрение, воспитывается патриотизм, сохраняется память предков. Более 3800 библиотек, 275 музеев, 113 кинотеатров, 57 театров, 36 концертных организаций и 4 цирка открывают свои двери миллионам граждан. Благодаря этим учреждениям культура становится доступной, живой и близкой каждому.

Одно из них – это Литературный музей имени Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане, который признан лучшим музеем области Жетысу. Руководит им Нургуль Жауынбаева, которая свою работу в сфере культуры называет предопределением и счастьем. Родилась наша героиня в селе Черкасская оборона (ранее Талдыкорганская область), а сейчас Сарканский район области Жетысу.

"Родилась я в многодетной семье с восемью детьми, с детства любила музыку. Когда звали гостей, папа всегда усаживал меня на колени и объявлял: "А теперь для вас будет петь народная артистка Казахстана Роза Рымбаева!". Иногда я была Макпал Жунусовой. И я голосом музицировала для них все, что знаю, а однажды позвала всех гостей на улицу, залезла на стог сена, как на сцену, и завела песню – все смеялись и хлопали". Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

В школе Нургуль Жауынбаева была активисткой, участвовала в художественной самодеятельности, была ведущей на всех мероприятиях, пела в школьном хоре. И сейчас она тоже играет – на домбре, на гитаре. И везде она душа компании.

"После окончания школы я выбрала профессию культработника и поступила в Шымкентский педагогический институт культуры им. аль-Фараби, успешно его окончила с квалификацией "методист-организатор художественно-массовой работы", или, как это сейчас называют, стала педагогом досуга. В общем, сфера культуры не просто близка мне с детства, она, по сути, сформировала мою личность. Мне важно быть частью процесса, который объединяет людей через искусство, историю, смыслы. И для меня это не просто работа – это образ жизни". Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

Фото из личного архива Нургуль Жауынбаевой

Карьеру в сфере культуры она, талантливая и увлеченная, сделала стремительно. Начала свой трудовой путь с методиста, а уже совсем скоро руководила районным отделом культуры – и это в 25 лет. После работала заместителем акима одного из районов области Жетысу, затем была замакима в другом районе, а еще – заместителем директора областного центра народного творчества в Талдыкоргане.

"И вот когда я курировала музеи, меня их работа зацепила особенно. Меня привлекла работа в музее тем, что она сочетает историю, науку и живое общение. Здесь можно не просто сохранять прошлое, но и делать его понятным и интересным для сегодняшних людей. Мне важно быть частью этого дела". Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

В 2015 году Нургуль Жауынбаеву назначили директором Литературного музея им. Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане.

"Уже почти 11 лет я служу этому музею. На сегодняшний день он лучший в области Жетысу, первый в рейтинге музеев по всем показателям, дважды получил звание "Образцовый музей", а как солидно за это время мы пополнили фонд ценными экспонатами! В общем, работа кипит. И она делает меня счастливой, потому что я занимаюсь делом, которое имеет большой смысл, – сохраняю культуру, делюсь знаниями и вижу отклик у людей. Это дает чувство нужности и внутреннего удовлетворения". Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

Звание "Отличник культуры", которое носит Нургуль Жауынбаева, – подтверждение ее мастерства, компетентности и признания в обществе. А еще она мама четверых прекрасных детей, которые в профессиональный праздник поздравляют Нургуль Кызырбековну первыми.

День работников культуры и искусства является признанием заслуг тех, кто формирует духовные ориентиры общества. Актеры, писатели, композиторы, художники, музыканты, работники музеев и библиотек, сотрудники Домов культуры и концертных организаций несут ответственность за сохранение и развитие культурных ценностей народа Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивает, что культура и искусство являются важными сферами в жизни страны.

"Искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик. Вместе они составляют ядро нашей цивилизации. Наш общий долг – сохранить и приумножить их". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Эти слова находят отражение и в государственной политике, которая одной из ключевых задач ставит развитие культурной сферы страны.

Также казахскому певцу Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Об этом стало известно 20 мая 2025 года во время выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии награждения работников культуры и искусства.