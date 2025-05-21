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"Для меня это не просто служба – это образ жизни": директор музея в Талдыкоргане о выборе своей профессии

День работников культуры и искусства, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:15 Фото: Zakon.kz
21 мая 2025 года представители культуры и искусства Казахстана отмечают свой профессиональный праздник. Он появился в ноябре 2013 года в соответствии с Указом главы государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день в Казахстане функционируют 7372 учреждения культуры, где трудятся около 60 тысяч человек. Это не просто цифры – это живые центры духовной жизни, где формируется мировоззрение, воспитывается патриотизм, сохраняется память предков. Более 3800 библиотек, 275 музеев, 113 кинотеатров, 57 театров, 36 концертных организаций и 4 цирка открывают свои двери миллионам граждан. Благодаря этим учреждениям культура становится доступной, живой и близкой каждому.

Одно из них – это Литературный музей имени Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане, который признан лучшим музеем области Жетысу. Руководит им Нургуль Жауынбаева, которая свою работу в сфере культуры называет предопределением и счастьем. Родилась наша героиня в селе Черкасская оборона (ранее Талдыкорганская область), а сейчас Сарканский район области Жетысу.

"Родилась я в многодетной семье с восемью детьми, с детства любила музыку. Когда звали гостей, папа всегда усаживал меня на колени и объявлял: "А теперь для вас будет петь народная артистка Казахстана Роза Рымбаева!". Иногда я была Макпал Жунусовой. И я голосом музицировала для них все, что знаю, а однажды позвала всех гостей на улицу, залезла на стог сена, как на сцену, и завела песню – все смеялись и хлопали".Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

В школе Нургуль Жауынбаева была активисткой, участвовала в художественной самодеятельности, была ведущей на всех мероприятиях, пела в школьном хоре. И сейчас она тоже играет – на домбре, на гитаре. И везде она душа компании.

"После окончания школы я выбрала профессию культработника и поступила в Шымкентский педагогический институт культуры им. аль-Фараби, успешно его окончила с квалификацией "методист-организатор художественно-массовой работы", или, как это сейчас называют, стала педагогом досуга. В общем, сфера культуры не просто близка мне с детства, она, по сути, сформировала мою личность. Мне важно быть частью процесса, который объединяет людей через искусство, историю, смыслы. И для меня это не просто работа – это образ жизни".Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

Фото из личного архива Нургуль Жауынбаевой

Карьеру в сфере культуры она, талантливая и увлеченная, сделала стремительно. Начала свой трудовой путь с методиста, а уже совсем скоро руководила районным отделом культуры – и это в 25 лет. После работала заместителем акима одного из районов области Жетысу, затем была замакима в другом районе, а еще – заместителем директора областного центра народного творчества в Талдыкоргане.

"И вот когда я курировала музеи, меня их работа зацепила особенно. Меня привлекла работа в музее тем, что она сочетает историю, науку и живое общение. Здесь можно не просто сохранять прошлое, но и делать его понятным и интересным для сегодняшних людей. Мне важно быть частью этого дела".Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

В 2015 году Нургуль Жауынбаеву назначили директором Литературного музея им. Ильяса Жансугурова в Талдыкоргане.

"Уже почти 11 лет я служу этому музею. На сегодняшний день он лучший в области Жетысу, первый в рейтинге музеев по всем показателям, дважды получил звание "Образцовый музей", а как солидно за это время мы пополнили фонд ценными экспонатами! В общем, работа кипит. И она делает меня счастливой, потому что я занимаюсь делом, которое имеет большой смысл, – сохраняю культуру, делюсь знаниями и вижу отклик у людей. Это дает чувство нужности и внутреннего удовлетворения".Нургуль Жауынбаева, директор музея им. Жансугурова

Звание "Отличник культуры", которое носит Нургуль Жауынбаева, – подтверждение ее мастерства, компетентности и признания в обществе. А еще она мама четверых прекрасных детей, которые в профессиональный праздник поздравляют Нургуль Кызырбековну первыми.

День работников культуры и искусства является признанием заслуг тех, кто формирует духовные ориентиры общества. Актеры, писатели, композиторы, художники, музыканты, работники музеев и библиотек, сотрудники Домов культуры и концертных организаций несут ответственность за сохранение и развитие культурных ценностей народа Казахстана.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивает, что культура и искусство являются важными сферами в жизни страны.

"Искусство – это душа нации, а культура – ее духовный облик. Вместе они составляют ядро нашей цивилизации. Наш общий долг – сохранить и приумножить их".Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Эти слова находят отражение и в государственной политике, которая одной из ключевых задач ставит развитие культурной сферы страны.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:15
Трое казахстанцев получили звание "Народный артист", еще ряд – госнаграды от Токаева

Также казахскому певцу Кайрату Байбосынову присвоено звание "Қазақстанның Еңбек Ері". Об этом стало известно 20 мая 2025 года во время выступления главы государства Касым-Жомарта Токаева на церемонии награждения работников культуры и искусства.

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Лина Малахова
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