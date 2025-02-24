Стоит ли брать ипотеку в Казахстане в 2025 году: риски и возможности

Покупка квартиры в ипотеку – серьезное решение. Тем более, что прогнозы на 2025 год очень противоречивы. Одни эксперты уверяют, что рынок недвижимости ожидает стабильность, другие – предупреждают о рисках. Стоит ли сейчас связывать себя долгосрочным кредитом – в материале Zakon.kz.

Процентные ставки: выше или ниже?

Национальный банк Казахстана продолжает проводить политику сдерживания инфляции, а это значит, что ставки по ипотеке могут оставаться высокими. В среднем, банки предлагают кредиты на покупку жилья под 15-18% годовых. А вот программы государственных субсидий позволяют снизить этот показатель до 7% и даже ниже. Однако тут нужно смотреть на уровень инфляции, считает эксперт по недвижимости Алина Сарсенова. Она советует внимательно рассчитывать ежемесячные платежи и учитывать возможные колебания курса тенге.

"Если инфляция останется в пределах 8,5-9%, то реальная ставка по ипотеке все равно будет ощутимой нагрузкой для заемщиков". Алина Сарсенова

Цены на жилье: ждать снижения или покупать сейчас?

В 2024 году рынок недвижимости Казахстана пережил рост цен из-за удорожания стройматериалов и повышения спроса. В 2025-м ситуация может измениться: застройщики уже фиксируют снижение интереса к новостройкам, а в сегменте вторичного жилья появились варианты по более доступной цене. При этом эксперт рекомендует рассматривать покупку недвижимости именно в начале 2025 года, пока цены не пошли вверх из-за возможного восстановления спроса.

"Мы ожидаем стабилизации стоимости квартир, но резкого обвала не предвидится". Алина Сарсенова

Что будет с рынком недвижимости в 2025 году?

Тренды на 2025 год, по мнению специалиста, таковы:

цены на первичку могут "прыгать" из-за инфляции и возможного изменения в налоговом законодательстве, например, относительно увеличения НДС;

дефицит жилья в мегаполисах продолжит подогревать цены;

вторичный рынок останется в приоритете – люди чаще будут выбирать квартиры с чистовой отделкой, чтобы не тратиться на ремонт;

застройщики перейдут на формат "меньше, но доступнее", при этом акцент сделают на концепции "все в одном": жилье, офисы, магазины и парки в одном ЖК;

чтобы строить дешевле, застройщики начнут осваивать пригороды и регионы;

конкуренция между застройщиками вырастет: покупателей ждут гибкие условия покупки, акции и бонусы.

Риски и возможности ипотеки в 2025 году

Изменение ставок. Даже если сейчас вы взяли кредит под относительно комфортный процент, Нацбанк может пересмотреть ключевую ставку, что повлияет на будущие платежи по ипотеке.

Колебания курса тенге. Если ваша зарплата в иностранной валюте, ипотека в тенге может стать непредсказуемым финансовым решением.

Стабильность дохода. Брать ипотеку стоит только тем, кто уверен в своем финансовом положении на ближайшие 5-10 лет. При потере работы выплатить крупные суммы будет непросто.

Новые ипотечные программы. В 2025 году ожидается введение новых ипотечных программ с более привлекательными условиями для определенных групп населения, таких как молодые семьи и работники государственных учреждений. Это может поддержать спрос на жилье и стимулировать рынок.

Советы заемщикам

Выбирайте фиксированную ставку. Если есть возможность оформить ипотеку с фиксированным процентом, это снизит риски неожиданного увеличения платежей, советует Алина Сарсенова. Рассчитывайте свою финансовую подушку: в идеале ежемесячный платеж по ипотеке не должен превышать 30% вашего дохода. Следите за госпрограммами: льготные программы по ипотеке могут снизить вашу долговую нагрузку. Сравнивайте предложения банков: не стоит брать ипотеку в первом попавшемся банке. Условия по кредитам могут значительно различаться.

Одним словом, брать ипотеку в Казахстане в 2025 году – решение, требующее серьезного анализа. Если у вас стабильный доход, подушка безопасности и хороший первоначальный взнос, покупка жилья может стать выгодным вложением. Однако тем, кто боится неопределенности в экономике, стоит повременить и оценить ситуацию в середине года. Взвешивайте все факторы и принимайте решение с холодной головой, резюмирует специалист.

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