"Казахстанцы – вы лучшие!": российская дрессировщица и ее питомцы добрались до Набережных Челнов

Артистка цирка и дрессировщица российского Театра морских животных Анастасия Мягких и два ее подопечных тюленя Макс и Чарли добрались из Кызылорды до Набережных Челнов. Как рассказала Анастасия корреспонденту Zakon.kz, дорога заняла три дня.

Животные довольно хорошо перенесли долгий путь, а сейчас они отдыхают и на улицу еще не выходили.

Фото предоставила Анастасия Мягких

История с Анастасией Мягких получила большой резонанс в Казахстане. Дрессировщица и животные оказались в затруднительном положении. После окончания гастролей в Кызылорде директор цирка "Эльдорадо" (на который она работала по приглашению) пообещала, что отправит ее и животных в Россию, в город Набережные Челны, для продолжения работы. Попросила подождать и перевезла контейнер и бассейн на автостоянку. Здесь Анастасия прожила почти месяц. В скором времени директор цирка отказалась выполнять свои обещания, сказав, чтобы дрессировщица сама выезжала из Кызылорды.

"У меня заканчивался срок регистрации в Казахстане, у тюленей – корм. Животных бросить я не могла, куда-то выйти в город, даже в миграционную службу, не могла. Деньги заканчивались, а российские карты не работали. Так получилось, что первой о моем положении узнала Наталья Мишукова, она кызылординка, возглавляет областной филиал русской общины Казахстана в Кызылорде. Пришла, посмотрела наши документы, договор, обещала помочь. Разговаривала с директором цирка "Эльдорадо", выясняла, как так получилось. Помогла нам за пять дней, и мы отправились домой", – рассказывает Анастасия.

Как выяснилось, Наталья Мишукова обратилась к администрации города Байконыра, который находится на территории Кызылординской области.

"Пару недель назад мне позвонили, как к руководителю областного филиала русской общины Казахстана в Кызылорде, и попросили помочь Анастасии, так как она является гражданкой России. Вечером, после работы, я поехала искать стоянку, где цирком был оставлен контейнер с девушкой и двумя тюленями. История, конечно, повергла меня в шок! Как можно бросить своих на 24 дня без условий для проживания? Анастасии всего 25 лет, но это бойкая и храбрая девушка. Даже когда я предложила поехать к нам домой, она отказалась оставлять тюленей. Поговорив по телефону с директором цирка, которая оставила на произвол судьбы своих подопечных, не выполнив условия договора, поняла, что она не собирается помогать Анастасии. Поэтому я обратилась к заместителю главы администрации Байконыра. Он нашел директора цирка "Эльдорадо", который как раз приехал на гастроли в Байконыр, и после короткого разговора с ним директор цирка нашла деньги на перевозку животных до России. Я рада, что Настя и тюлени уже в своей стране", – рассказывает Наталья Мишукова.

Фото предоставила Анастасия Мягких

Пока Анастасия была в Кызылорде, неравнодушные кызылординцы приходили с предложениями помощи, собрали 90 тыс. тенге для оплаты услуг стоянки и за электричество.

"Я никогда не забуду то добро, которое сделали для меня незнакомые люди. Кызылординцы – отзывчивые и добрые. Это люди с большим сердцем! Ко мне приходили жители, волонтеры, журналисты, все предлагали помощь. Круглосуточно меня поддерживали, переживали за меня и тюленей. Приносили еду, собрали деньги. Мне даже позвонили из Алматинского цирка после публикации о моей ситуации на Zakon.kz и предложили работу. Казахстанцы – вы лучшие! Я рада, что в жизни мне встретились такие бескорыстные люди", – говорит Анастасия Мягких.

Сегодня в Набережных Челнах минус 12, тюлени еще на улицу не выходили, после длительной дороги они отдыхают.

Ранее мы писали, как дрессировщицу из России бросили с животными в Кызылорде.