Персональный самолет, трофейный Мерседес и Кузнечик: как летчик из Казахстана стал прототипом героя фильма

За годы Великой Отечественной войны более пятисот казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них четверо получили звезду Героя дважды. Один из них – Сергей Луганский. Имя этого летчика вписано в анналы военной истории золотыми буквами.

Однако мало кто знает, что он стал прототипом одного из персонажей фильма "В бой идут одни старики", а его литературные воспоминания о боевых вылетах легли в основу нескольких эпизодов этой легендарной киноленты. Историю героя узнал корреспондент Zakon.kz.

Персональный самолет

Сергей Данилович Луганский родился в городе Верный (ныне Алматы) 1 октября 1918 года. Простой крестьянский мальчик с раннего детства помогал отцу, любил разводить цветы, хотел стать садовником и даже не мечтал о небе. Однако жизнь рассудила по-своему.

В 18 лет он был призван в Красную армию, и уже там получил комсомольскую путевку для поступления в Оренбургское военное авиационное училище летчиков. После его окончания, в 1938 году, юношу направили в 49-й истребительный авиационный полк, где ему пришлось осваивать истребители И-15 и И-153. Во время советско-финской войны – с ноября 1939 по март 1940 года – Луганский в звании младшего лейтенанта совершил 59 боевых вылетов и сбил один вражеский самолет. Тогда же он получил первую боевую награду – орден Красной Звезды. А уже в мае 1941 года его назначили заместителем командира эскадрильи 271-го истребительного авиационного полка. На фронт Великой Отечественной войны Сергей Луганский был направлен в октябре 1941 года. В боях за Ростов-на-Дону ему удалось сбить два самолета противника.

К августу 1943 года личный счет сбитых Луганским фашистских самолетов равнялся 32. В одном из боев на 2-ом Украинском фронте он был ранен, а после госпиталя ему дали отпуск, чтобы иметь возможность долечиться дома, в Алма-Ате (ныне Алматы), среди родных и близких.

"Его приезд не остался незамеченным. Земляки ликовали, встречая героя. А потом, 29 декабря 1943 года, в газете "Казахстанская правда" появилась большая статья о боевом пути Сергея Даниловича, и обращение ко всем комсомольцам и молодежи Алма-Аты (ныне Алматы). Призыв гласил: "Соберем средства на новогодний подарок нашему герою! Подарим ему быстрокрылый самолет!". Вскоре было собрано 180 тысяч рублей, их направили на авиазавод. Выбор пал на облегченный Як-1Б. И на фронт в начале 1944 года Сергей Данилович вернулся уже на персональном самолете с надписью на борту "Герою Советского Союза Сергею Луганскому от комсомольцев и молодежи г. Алма-Ата". Позднее в одном из писем, напечатанных в центральной газете, он сообщал: "Примите привет от летчиков моей части. Сейчас сокрушаем врага и в воздухе, и на земле. Ваш самолет в полной боевой готовности, цел и невредим. На нем каждый день я дерусь с противником. Близок час окончательного разгрома. Скоро встретимся!", – поведал малоизвестные подробности из жизни летчика-аса историк-краевед Андрей Березин.

Фото предоставил историк Андрей Березин

Луганский и Бегельдинов

Если говорить о географии боевых вылетов Сергея Луганского, то началась она с боев под Таганрогом, Батайском и Ростовом-на-Дону. Продолжилась участием в Сталинградской битве. После нее были сражения в небе над Белгородом, Харьковом, Кременчугом, Полтавой, Черкассами и Кировоградом. Участвовал в авиаподдержке наземных войск на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Польши. В боях под городом Бреслау Луганский в составе войск 1-го Украинского фронта сбил 37-ой (по личному счету) самолет противника. А пистолет, изъятый у фашистского пилота, он потом подарил в музей Вооруженных сил СССР. Там же хранится шлемофон нашего прославленного земляка.

"В начале июня 1944 года погиб командир 270-го истребительного авиационного полка, он был сбит, и командиром назначили Луганского. В том же месяце подразделение было удостоено звания гвардейского. Это было весьма почетно и значимо, так как свидетельствовало о неимоверном героизме тех, кто без устали бил врага в небе. Тогда же казахстанцы решили собрать деньги на покупку новых истребителей для авиаполка, которым командовал земляк. Призыв напечатали в центральных газетах, и вскоре 12 новых истребителей Як-3 с надписью на борту "Комсомолец Казахстана" были отправлены по месту назначения", – продолжил Андрей Березин.

По официальным данным, за годы войны летчиками-истребителями полка было уничтожено 245 самолетов противника. На счету самого Луганского 390 боевых вылетов, лично им сбито 37 и 5 в группе с товарищами. Два вражеских истребителя были уничтожены тараном, и в обоих случаях наш ас остался жив. Более того, он дважды сумел посадить самолет на свой аэродром. В одном из воздушных боев Луганский сумел отбить атаку вражеских истребителей на штурмовик Ил-2, которым управлял Талгат Бегельдинов (впоследствии он тоже станет дважды Героем Советского Союза).

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Трофейный "Мерседес"

Первое звание Героя Советского Союза было присвоено капитану Луганскому 2 сентября 1943 года, второе – 1 июля 1944 года. Также он был награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Александра Невского и несколькими медалями за боевые заслуги. А вот встретить победу, кружа над поверженным Рейхстагом, Сергею Даниловичу не довелось. Его война закончилась на подступах к Берлину.

"В марте 1945 года командующий фронтом маршал Конев лично отдал приказ направить гвардии майора Луганского на учебу в военно-воздушную академию. Когда встал вопрос о переброске его с фронта в подмосковный город Монино, где находилась академия, выяснилось, что у дважды Героя Советского Союза Луганского из имущества всего несколько гимнастерок, пара сменного белья и бритвенный набор. Маршала Конева развеселил этот факт, и он подарил Луганскому трофейный "Мерседес", на котором ас и приехал с фронта в академию", – продолжил рассказ Андрей Березин.

Учебу в военно-воздушной академии Сергей Данилович закончил в 1949 году, после чего продолжил охранять воздушные рубежи страны, осваивая различные модели реактивных истребителей МиГ. Он командовал истребительными авиационными дивизиями, истребительным авиакорпусом, получил звание генерал-майора авиации, после чего стал заместителем командующего 11-м корпусом ПВО и занимал эту должность до выхода в запас в декабре 1964 года.

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Поющая эскадрилья

Став пенсионером, Сергей Данилович вернулся в Алма-Ату. Там он написал две книги "На глубоких виражах: записки военного летчика" и "Небо остается чистым". Они были написаны настолько проникновенно и достоверно, что режиссер фильма "В бой идут одни старики" Леонид Быков, сыгравший также в нем главную роль, взял ряд реальных эпизодов в основу сюжета картины о поющей эскадрилье. Как оказалось, образ Кузнечика – собирательный. Одним из его прототипов был как раз Сергей Луганский.

А еще Сергей Данилович смог осуществить свою детскую мечту стать садовником. У себя на участке он выращивал цветы и даже собрал коллекцию редчайших растений, на которую с удовольствием приходили полюбоваться его друзья. До конца жизни он прожил в горячо любимой им Алма-Ате (ныне Алматы), и умер в 1977 году.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Его геройские поступки на фронте и сейчас служат примером для тех, кто в мирное время обороняет воздушные рубежи Родины. В 2024 году в день празднования Великой Победы Талдыкорганской авиабазе было присвоено имя дважды героя Советского Союза Сергея Луганского.

Как сказал на открытии памятника генерал-майор авиации Токтар Аубакиров, на таких примерах формируется личность.

"Те, кто сейчас пилотирует боевые машины, и те, кто придет в будущем, станут еще ответственнее нести звание офицера авиации", – подчеркнул он.

В 2024 году Zakon.kz писал, что Талдыкорганской 604-й авиационной базе Сил воздушной обороны Казахстана присвоено звание дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Знаковое событие произошло именно в День Победы. Оно подчеркнуло важность преемственности поколений среди боевых летчиков.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что чествование 80-летия Победы займет видное место в государственной повестке 2025 года. Глава государства подчеркнул, что казахстанцы внесли значительную лепту в разгром нацизма.