Особенный день: имя прославленного летчика присвоили Талдыкорганской авиабазе

Талдыкорганской 604-й авиационной базе Сил воздушной обороны Казахстана присвоено звание дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского, сообщает Zakon.kz.

Это знаковое событие не случайно произошло именно в День Победы. Оно подчеркнуло важность преемственности поколений среди боевых летчиков. Одни в годы Великой Отечественной войны защищали небесные рубежи от фашистов, другие сейчас, в мирное время, вносят большой вклад в укрепление обороноспособности страны.

Талдыкорганская авиабаза считается одной из лучших войсковых частей Военно-воздушных сил Казахстана. Она имеет большую историю, полную ярких и незабываемых страниц, а в настоящее время ее летчики выполняют боевые задачи по обороне воздушного пространства страны. Летный и инженерно-технический состав ежегодно принимает участие во всех крупномасштабных международных учениях и Армейских международных играх. "Барсы Жетысу" – так гордо и почетно называют летчиков-истребителей авиабазы.

Фото: Zakon.kz / Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz / Лариса Штоппель

Биографию и историю ратного подвига дважды героя Советского Союза Сергея Луганского в части знают не понаслышке. Нынешние истребители считают его земляком, гордятся им, равняются на его подвиги, совершенные на фронте.

Сергей Данилович Луганский родился 1 октября 1918 года в городе Верный (ныне – Алматы). По комсомольской путевке поступил в Оренбургскую школу военных летчиков и окончил ее в 1938-м. Ратный путь начал в войне с белофиннами в 1939-1940 годах. За этот период совершил 59 боевых вылетов и сбил один самолет противника.

Великую Отечественную войну начал под Таганрогом. Участвовал в боях за освобождение Ростова-на-Дону, Белгорода, Харькова. Воевал на Курской дуге, при обороне Сталинграда и форсировании Днепра. В 1944 году был назначен командиром авиаполка и в небе над Румынией летал на именном самолете – подарке комсомольцев Алма-Аты.

Боевой путь герой закончил в Берлине. К концу войны он совершил 390 боевых вылетов, лично сбил 37 вражеских самолетов и шесть в группе летчиков. А история о двух лобовых атаках Луганского вписана золотыми буквами в летопись советской авиации. Он не только смело пошел на таран вражеских истребителей, но и дважды после этого смог посадить самолет на своем аэродроме.

За боевые подвиги Сергей Луганский награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза, орденом Александра Невского, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Ленина и несколькими боевыми медалями. После войны он поступил в Военно-воздушную академию, после чего продолжил служить Родине на разных командных должностях в войсках противовоздушной обороны. В 1964 году в звании генерал-майора авиации вышел в запас и вернулся в Алма-Ату. Свой жизненный путь Сергей Данилович Луганский закончил в 1977 году.

Фото: Zakon.kz / Лариса Штоппель

9 мая, в день великой Победы, перед Талдыкорганской авиабазой был установлен бюст в память о герое-летчике – с сегодняшнего дня она стала носить имя Сергея Луганского.

"В годы Великой Отечественной войны более пятисот казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, из них четверо летчиков дважды получили звезду Героя. Это Леонид Беда, Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский и Иван Павлов. Личный состав Вооруженных сил с воодушевлением воспринял предложение главы государства об увековечении имени отважного летчика. И сегодня мы присваиваем Талдыкорганской авиабазе имя Сергея Даниловича Луганского", – сказал министр обороны РК, генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото: Zakon.kz / Лариса Штоппель

"Сергей Луганский – легендарнейшая личность. То, что с сегодняшнего дня ваша авиабаза будет носить его имя – это большой воспитательный момент. На таких примерах формируется личность. Те, кто сейчас пилотирует боевые машины, и те, кто придет в будущем, станут еще ответственнее нести звание офицера авиации", – подчеркнул Герой Советского Союза, Халық қаһарманы, генерал-майор авиации Токтар Аубакиров.

Фото: Zakon.kz / Лариса Штоппель

Авиабазу посетил и летчик-космонавт Айдын Аимбетов. Для него этот день как символ возвращения в родные пенаты. Именно здесь он начинал свой летный путь, приведший впоследствии к космическим далям. Он пожелал нынешним летчикам-истребителям никогда не забывать подвиги дедов и отцов и приумножать их славу.

С Днем Победы казахстанцев поздравил и глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент отметил, что 9 мая мы склоняем головы перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле.