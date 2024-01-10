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Аким обратился к жителям нового города Алатау

Аким обратился к жителям нового города Алатау Фото: gov.kz
Аким Жетыгенского сельского округа Нурлан Абилев обратился к жителям нового города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что образование нового города даст большой толчок развитию района и области.

"В Жетыгенский сельский округ входят села Жетыген, Жана-арна, Куйган и Енбек. Согласно указу президента, все четыре села станут частью города Алатау". Нурлан Абилев

Общая площадь города составит 89 тысяч гектаров.

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Нурлан Абилев заверил жителей, что никаких сложностей это не представит. Все те услуги, которые предоставлялись исполнительными органами, будут осуществляться в том же порядке.


"Никаких проблем в связи с переименованием не будет. Все проекты будут реализовываться планомерно", – сказал аким Жетыгенского сельского округа.

По его словам, в Алатау будут осуществлять свою деятельность многие финансовые институты, будет развиваться жилищный фонд, планируется строительство объектов образования, здравоохранения, будет проведена большая работа по строительству новых производств и созданию рабочих мест.

"Маятниковый метод, который у нас существует, когда утром часть жителей уезжает в Алматы, а вечером возвращается обратно, будет решен", – добавил он. 

Ранее редакция Zakon.kz рассказывала, что известно о новом городе Казахстана.

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