Президент поручил акимам определить приоритетные специальности в колледжах
Фото: primeminister.kz
В рамках Года рабочих профессий намечены важные мероприятия и проекты, предстоит предметная работа по повышению авторитета человека труда, сообщает Zakon.kz.
Об этом на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года рассказал президент Касым-Жомарт Токаев.
"Пора начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования. В этом процессе должны принять активное участие все профильные ведомства и, главное, частный сектор. Для широкого вовлечения бизнеса в данную работу будут повышены и выравнены размеры государственного заказа для всех организаций ТиПО. На это в бюджете текущего года дополнительно предусмотрено 22 миллиарда тенге. При этом основная роль отводится акимам, которые должны совместно с предпринимателями определить приоритетные специальности для регионов и ориентировать колледжи на подготовку востребованных кадров", – сказал он.
Президент сообщил, что надо сохранить темпы и качество реформ в сфере науки и высшего образования.
"На контроле правительства должна быть работа по дифференциации образовательного заказа в зависимости от рейтинга вузов. Государство за последние годы значительно нарастило финансирование науки и продолжит это делать, но требуется обеспечить четкое целевое использование выделенных средств. Деньги из бюджета должны получать только те университеты, институты и ученые, которые реально проводят качественные и востребованные исследования", – заключил Токаев.
Кроме того, на мероприятии Токаев призвал банки кредитовать значимые для страны проекты.
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