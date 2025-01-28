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События

Президент поручил акимам определить приоритетные специальности в колледжах

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники, поступление, фото - Новости Zakon.kz от 28.01.2025 13:25 Фото: primeminister.kz
В рамках Года рабочих профессий намечены важные мероприятия и проекты, предстоит предметная работа по повышению авторитета человека труда, сообщает Zakon.kz.

Об этом на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года рассказал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Пора начать масштабную трансформацию системы технического и профессионального образования. В этом процессе должны принять активное участие все профильные ведомства и, главное, частный сектор. Для широкого вовлечения бизнеса в данную работу будут повышены и выравнены размеры государственного заказа для всех организаций ТиПО. На это в бюджете текущего года дополнительно предусмотрено 22 миллиарда тенге. При этом основная роль отводится акимам, которые должны совместно с предпринимателями определить приоритетные специальности для регионов и ориентировать колледжи на подготовку востребованных кадров", – сказал он.

Президент сообщил, что надо сохранить темпы и качество реформ в сфере науки и высшего образования.

"На контроле правительства должна быть работа по дифференциации образовательного заказа в зависимости от рейтинга вузов. Государство за последние годы значительно нарастило финансирование науки и продолжит это делать, но требуется обеспечить четкое целевое использование выделенных средств. Деньги из бюджета должны получать только те университеты, институты и ученые, которые реально проводят качественные и востребованные исследования", – заключил Токаев.

Кроме того, на мероприятии Токаев призвал банки кредитовать значимые для страны проекты.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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