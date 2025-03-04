Что предпочитает казахстанская молодежь на рынке труда и почему многие не могут найти работу

Есть мнение, что успешные люди – это те, кто имеют высшее образование и работают в офисе. А вот труд на производстве считается сложным и еще невысокооплачиваемым. Почему же рабочие профессии так непопулярны среди молодежи и как изменить тенденцию – в материале Zakon.kz.

В Казахстане молодежь составляет 27% от всего населения, это примерно 5,3 млн человек. Каждый год на рынок труда выходит примерно 200-250 тыс. молодых специалистов с высшим образованием. Однако не всегда выпускники вузов могут быстро найти работу по своей специальности.

На данный момент на электронной бирже труда по городу Алматы размещено 6 329 резюме. Число соискателей до 35 лет составляет 3 449 человек. Больше всего безработной молодежи с педагогическим образованием, их 1 071. 152 человека имеют диплом в сфере IT и телекоммуникаций. 102 резюме от молодежи с экономическим образованием, а 77 человек имеют среднее и высшее медицинское образование. 202 человека ищут работу, не имея никакого профессионального образования. Общая численность безработных в Казахстане – 451 тыс. человек. При этом доля молодежи, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, достигает 6,5%.

Материал по теме Где в Казахстане больше всего безработных – анализ рынка труда

Специалисты отмечают, что за последние несколько лет казахстанская молодежь стала более тщательно подходить к выбору будущего места работы. Если раньше юношей и девушек интересовала заработная плата и опыт, то сейчас к этому еще добавились возможные бонусы, премии и система вознаграждений. И это еще не все.

"Молодые люди ищут работодателей, которые предлагают гибкие условия труда, удаленную работу, неполный рабочий день или свободный график. Особое внимание обращают на возможность карьерного роста и профессионального развития. Популярность и репутация компании на рынке труда также важны. Работать в известных и авторитетных организациях означает для многих не только профессиональный рост, но и признание на рынке труда", – пояснили в Центре трудоустройства и занятости города Алматы.

К слову, найти место работы с привлекательными условиями труда сейчас крайне сложно, но возможно. Не найдя подходящего варианта, молодежь все же предпочитает временно отказаться от трудоустройства и тем самым пополняет ряды безработных. Все это время всем необходимым их, как правило, обеспечивают родители, и при этом непонятно, сколько времени нужно будет соискателям, чтобы найти ту самую работу для души, которая в итоге устроит их по всем параметрам.

К примеру, 22-летний безработный Василий Ермаков рассказал корреспонденту Zakon.kz, что его основной доход – это редкие небольшие подработки. Основную часть денег ему присылают родители. Несмотря на это, найти постоянное место работы молодой человек не спешит.

"Я могу пойти работать в любой момент. Но не хочется свое время тратить на работу официантом, барменом или курьером. К сожалению, у меня нет образования, которое позволило бы мне устроиться на высокую должность. Я учился по специальности "Открытые горные разработки", но бросил институт, потому что понял, что это не мое. Снять жилье и купить продукты мне помогают родители. Трачу я немного, поэтому для них это не слишком обременительно. Я обязательно найду работу. Пока рассматриваю разные варианты, а современному человеку важно быть счастливым и получать удовольствие от своей работы, а не тратить свою жизнь на нелюбимые обязанности", – рассказал Василий Ермаков.

И таких случаев среди казахстанской молодежи сейчас достаточно. А вот HR-менеджеры отмечают, что сейчас намного проще найти работу по специальности выпускникам средних профессиональных учебных заведений. Поскольку швея-моторист или токарь на рынке труда ценятся намного больше, чем тот же маркетолог или менеджер по продажам. Но и тут есть единственное но – работать на производство или завод молодежь идет неохотно.

А вот психологи происходящее объясняют просто: дело в том, что дефицит рабочих кадров напрямую зависит от того, что человек выбирает первую профессию в том возрасте, когда еще не сформирована вера в себя и свое личное мнение. И зачастую молодое поколение ориентируется на то, что модно и популярно в последнее время, или как вариант, что посоветовали старшие.

"У старшего поколения, пережившего несколько экономических кризисов и наблюдавшего процесс обесценивания профессии, к примеру, инженера или механика, сформировалось определенное представление о том, что важно работать в офисе. Именно родители внушают молодым людям, что престижная профессия требует высшего образования и не связана с тяжелым физическим трудом. Кроме этого, сейчас тренды задают социальные сети, которые транслируют, что быстрый заработок возможен после нескольких месяцев обучения в сфере блогинга, коучинга, наставничества, SMM и предпринимательства", – рассказал психолог Артур Жумашев.

В этом марафоне желаний юноши и девушки вовсе не стремятся получать рабочую профессию, к примеру, сварщика, плотника или швеи. Плюс ко всему, уверены специалисты, еще при выборе будущей профессии немаловажную роль играет завышенная самооценка. И она как раз не дает им принять правильное решение.

"К сожалению, сейчас очень часто встречаются молодые люди с раздутым самомнением. То есть это молодые люди с большими амбициями и требованиями к работодателю. Человек без опыта требует высокой должности, большой заработной платы и комфортных условий труда. Но взамен ничего не может предложить" , – предположила психолог Жанат Биржанова.

Материал по теме Безработица в Казахстане: тенденции 2025 года

На сегодняшний день в Казахстане трудятся 9,2 млн человек. Большинство из них (76,6%) работают по найму, а оставшиеся 23,4% – это самозанятые граждане. За год количество занятых выросло на 154,8 тыс. человек. Особенно заметен рост среди наемных работников – их стало больше на 141,5 тыс. Среди рабочих специальностей особенно востребованы такие специалисты, как сантехники, трактористы, водители большегрузных автомобилей, строители-монтажники и маляры.

Стоит отметить, что ситуация с нехваткой рабочих кадров наблюдается не только в Казахстане. К примеру, по данным Европейского статагентства, в Греции для поддержки экономики требуется 300 тыс. специалистов. Дефицит кадров испытывают сферы туризма и IT, не хватает представителей строительных профессий и промышленного производства.

В Литве остро не хватает сварщиков, конструкторов, операторов машин, дальнобойщиков, строителей, слесарей и грузчиков. В Германии к 2025 году остаются вакантными почти 700 тыс. рабочих мест. В этой стране требуется в основном квалифицированный обслуживающий персонал.

Что касается Казахстана, то специалисты отмечают, что в ближайшие пять лет возникнет острая нехватка в медсестрах, сантехниках и парикмахерах. На сегодня стране нужны 403 тысячи квалифицированных кадров.

Эксперты отметили и топ профессий, в которых казахстанский рынок труда нуждается уже сейчас. Среди специальностей главенствующее положение занимают строители. Нехватка в них составляет 25%. На втором месте – сельское хозяйство. Здесь показатель равен 13%, немногим ниже стоит обрабатывающая промышленность. Следом идут такие сферы, как транспорт и образование. Помимо вышеупомянутых, будут востребованы бухгалтеры, охранники, электрики, сварщики, сантехники, инкассаторы, продавцы, водители, офисные работники, повара и парикмахеры.

Отметим, что 2025-й в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий. Такое решение озвучил президент в Послании в сентябре 2024 года. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Год рабочих профессий станет важным шагом в продвижении трудолюбия и профессионализма в обществе. Сегодня государство принимает все меры для поддержки трудящихся: увеличены зарплаты, введены почетные звания для учителей, врачей и деятелей культуры. Теперь в этом списке окажутся инженеры, ученые, работники транспортной, аграрной и водной отраслей.



Ситуация в ближайшее время может в корне измениться, ведь многие учебные заведения в Казахстане уже пересмотрели подход к подготовке будущих кадров и выделили больше грантов и льгот для рабочих профессий. Так в стране намерены решать острую нехватку рабочей силы.