41-летняя женщина узнала о беременности за пару часов до родов

41-летняя жительница Великобритании Сэмми Эванс узнала, что ждет ребенка, незадолго до родов. Женщина обратилась к врачу из-за необычной шишки на животе, а спустя несколько часов отправилась в больницу с сильной болью, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает This Morning, 14 сентября женщина обратилась к медикам из-за подозрительного уплотнения в области живота. В ходе комплексного осмотра британке предложили пройти экспресс-тест на беременность.

Первичная проверка показала отрицательный результат, однако внимательный специалист разглядел еле заметную вторую полоску и порекомендовал повторить процедуру дома. Домашний анализ подтвердил наличие беременности.

Новость стала для Сэмми полной неожиданностью: отсутствие менструации месяцами она списывала на возраст и похудение. Не подозревая о скорых родах, женщина сохраняла спокойствие, но ночью проснулась от резких болей и вызвала скорую помощь.

Медики констатировали начавшиеся роды. Британка не распознала схватки, поскольку первого ребенка рожала через экстренное кесарево сечение. В итоге на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Ной.

Женщина отметила, что они с 38-летним партнером Тристоном Маккендом не планировали пополнение в семье, поэтому осознание происходящего пришло не сразу.

"Теперь я привыкла и просто думаю, что он такой милый. Я считаю, что дети – это всегда благословение", – заявила она.

Другая жительница Великобритании устроила шумную вечеринку по случаю развода после 17 лет брака и сожгла свадебное платье стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (около 1,2 млн тенге).