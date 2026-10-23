41-летняя женщина узнала о беременности за пару часов до родов
Как сообщает This Morning, 14 сентября женщина обратилась к медикам из-за подозрительного уплотнения в области живота. В ходе комплексного осмотра британке предложили пройти экспресс-тест на беременность.
Первичная проверка показала отрицательный результат, однако внимательный специалист разглядел еле заметную вторую полоску и порекомендовал повторить процедуру дома. Домашний анализ подтвердил наличие беременности.
Новость стала для Сэмми полной неожиданностью: отсутствие менструации месяцами она списывала на возраст и похудение. Не подозревая о скорых родах, женщина сохраняла спокойствие, но ночью проснулась от резких болей и вызвала скорую помощь.
Медики констатировали начавшиеся роды. Британка не распознала схватки, поскольку первого ребенка рожала через экстренное кесарево сечение. В итоге на свет появился здоровый мальчик, которого назвали Ной.
Женщина отметила, что они с 38-летним партнером Тристоном Маккендом не планировали пополнение в семье, поэтому осознание происходящего пришло не сразу.
"Теперь я привыкла и просто думаю, что он такой милый. Я считаю, что дети – это всегда благословение", – заявила она.
Другая жительница Великобритании устроила шумную вечеринку по случаю развода после 17 лет брака и сожгла свадебное платье стоимостью две тысячи фунтов стерлингов (около 1,2 млн тенге).