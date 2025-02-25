"Тюльпаны по 200 тенге": казахстанцев обманывают в преддверии 8 марта

Житель Костаная накануне 8 марта нашел объявление на сайте OLX о продаже тюльпанов оптом. Товар должны были привезти из Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал пострадавший, его привлекла цена – 200 тенге за штуку. Потому он сразу перевел продавцам 600 тыс. тенге на указанный номер. Но товар так и не получил.

Позже стало известно, что цветочного магазина не существует. Телефон, по которому пострадавший общался с мошенниками, перестал отвечать.

В департаменте полиции Костанайской области отметили, что ведется досудебное расследование. Подобный факт не единичный.

На уловки онлайн-преступников регулярно попадают желающие заработать в праздничные дни. Как рассказали в департаменте полиции Костанайской области корреспонденту Zakon.kz, на новогодние праздники предприимчивым, но наивным казахстанцам "продают" елки и елочные груши, а к 8 марта – тюльпаны. Факты фиксируют не первый год.

"Напоминаем о необходимости соблюдать осторожность в интернете: прежде чем переводить предоплату, убедитесь в наличии товара", – рекомендуют полицейские.

В судебной практике иски по подобным фактам интернет-мошенничества также рассматривают. Только в Костанайской области в 2024 году было рассмотрено более 100 исков. В отношении посредников, через чьи счета перегоняют средства, зачастую иски удовлетворяют. А это означает, что ущерб обвиняемым придется возместить.

Весной 2024 года несуществующие тюльпаны купил алматинец. Тогда в Алматы было зафиксировано сразу шесть подобных фактов. Но сколько еще потерпевших решили не предавать дело огласке. Так что даже эти цифры не показывают истинного масштаба онлайн-преступности.

Мошенники регулярно находят новые способы обмана. И продажа цветов перед 8 марта оптом или в розницу становится одним из рабочих методов.