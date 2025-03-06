Цены на нефть рухнули до самого низкого уровня с 2021 года: причины и последствия

Цены на нефть обрушились до четырехлетнего минимума на фоне торговых войн президента США Дональда Трампа и решения ОПЕК+ увеличить добычу, сообщает Zakon.kz.

5 марта 2025 года стоимость фьючерсов на Brent падала ниже 69 долларов за баррель, достигнув отметки 68,33 доллара, – это самый низкий уровень с декабря 2021 года. Фьючерсы на нефть WTI опустились ниже 66 долларов за баррель. Сегодня нефть слегка отыграла позиции: стоимость майских фьючерсов на Brent 6 марта к 14:00 по времени Астаны повысились до 69,4 доллара за баррель.

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Основные причины снижения нефтяных котировок

Эксперты выделяют несколько факторов волатильности цены на нефть.

В первую очередь, это введение США повышенных пошлин на импорт из Китая, Канады и Мексики (до 25%), что усилило торговую напряженность.

Во-вторых, это ответные меры со стороны этих стран, угрожающие замедлением глобального экономического роста и снижением спроса на энергоносители.

В-третьих, свою роль сыграло решение ОПЕК+ с апреля 2025 года начать постепенное увеличение добычи нефти на 138 тыс. баррелей в сутки.

Наконец, свою лепту внесли данные из Америки: рост запасов нефти в США, что сигнализирует о слабом внутреннем спросе и увеличении добычи нефти в США (за последнюю неделю производство выросло на 6 тысяч баррелей в сутки).

Как происходящее отразится на Казахстане?

Казахстан как страна-экспортер нефти напрямую зависит от мировых цен. Снижение котировок может привести к негативным последствиям:

Сокращению бюджетных поступлений, так как значительная часть доходов страны формируется за счет экспорта нефти. Давлению на курс тенге, если падение цен продолжится. Корректировке инвестиционных программ в нефтегазовой отрасли, поскольку проекты станут менее рентабельными. Возможному пересмотру фискальной политики и бюджетных трат, если цены на нефть закрепятся на низком уровне.

Что говорят эксперты?

Ситуация на рынке остается напряженной, и дальнейшая динамика нефтяных цен будет зависеть от того, насколько жесткими окажутся торговые войны и как поведут себя крупнейшие производители нефти.

Из-за этой неразберихи в прогнозах сегодня – полный разброд.

Morgan Stanley Research прогнозирует, что цена на нефть марки Brent во втором квартале 2025 года стабилизируется на уровне 70 долларов за баррель.

Аналитики из Citigroup ожидают снижение до 60 долларов за баррель.

Министерство энергетики США (EIA) ожидает среднюю цену на нефть Brent в первом квартале 2025 года на уровне 76,3 доллара за баррель, а во втором квартале – 75 долларов за баррель.

Минэкономразвития России прогнозирует цену на российскую нефть Urals в 2025 году на уровне 69,7 доллара за баррель.

Goldman Sachs прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent на 2025 год на уровне 78 долларов за баррель

Между тем специалист инвестиционной компании Ергазы Таубаев полагает, что текущее снижение цен не так опасно – это результат панических и спекулятивных настроений:

"Рынок сейчас полностью сосредоточен на опасениях по поводу спроса, но не учитывает возможную реакцию производителей. Если цены продолжат падение, ОПЕК+ может замедлить темпы увеличения добычи, что окажет поддержку рынку". Ергазы Таубаев

Ранее мы сообщали, что правительство Казахстана снизило прогноз средней цены нефти на 2025 год до 75 долларов за баррель, а на 2026 год – до 74. Однако текущая рыночная динамика может внести коррективы и в эти прогнозы. При этом аналитики из МНЭ РК и так ожидают повышенный рост инфляции в 2025 году до 10%.