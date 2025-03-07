Спасли рыбаков и взорвали лед: как проходят учения "Көктем-2025" в Костанае

Командно-штабные учения в преддверии паводков традиционны. Но с учетом приобретения новой техники и оборудования спасатели теперь могут работать более эффективно, сообщает Zakon.kz.

Палаточный городок на берегу реки Тобол раскинулся накануне проведения самих учений. Спасатели не просто отрабатывают конкретные ситуации, но и обсуждают возможные корректировки алгоритмов взаимодействия.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Как отметили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, с началом учений был подан сигнал о приведении в готовность органов управления, сил и средств гражданской защиты. В регионы направили вводные задачи, требующие оперативного реагирования.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Вице-министр МЧС РК Рамиль Камалов отметил, что Костанай для проведения самых масштабных (на данный момент. – Прим. ред.) в Казахстане учений выбрали из-за паводка 2024 года. В 2025-м за поведением реки Тобол тоже будут пристально следить, но повторения прошлогодней ситуации не ожидают. В своей работе спасатели опираются на данные синоптиков.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"По Костанайской области есть определенные риски. В Карасуском районе высокие запасы снега и переувлажненность почвы. В Аркалыке непростая ситуация. Все будет зависеть от погодных условий. В целом, весна, по прогнозам "Казгидромета", будет достаточно теплая и ранняя. По республике самое главное – завершить вывоз снега. Не только из городов, но и из подтапливаемых сел. Таких на учете 1223. У нас более 1300 водохозяйственных сооружений, в том числе крупных. Работаем со всеми смежными заинтересованными службами. В тандеме будем мониторить обстановку и регулировать попуски воды, чтобы не допустить переполнения и направления залповых сбросов", – отметил Рамиль Камалов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

По его словам, наиболее стабильная паводковая обстановка на юге страны, а также в Мангистауской области. В зоне особого внимания МЧС находятся несколько областей: области Абай, Улытау, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

На учениях отрабатывают как теорию, так и практику. На этот раз прямо на реке Тобол спасатели отработали ситуации по строительству насыпной дамбы, подрыву ледяных заторов на реке. В работу включили дорожные службы и военных.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"На период паводка мы служба дорог и мостов. В паводок, когда происходят какие-то ЧП, работу по восстановлению и обеспечению безопасного проезда выполняем мы. Особое внимание Аркалыку, где ждут воду со стороны Улытау. В Сарыкольском направлении в районе озера Вишневое мы заготовили около 3 тыс. тонн грунта из Северо-Казахстанской и Костанайской областей. В случае, если вода поднимется, то будем поднимать насыпь, чтобы обеспечить проезд. В 2025 году этот участок будут ремонтировать, но в паводковый период мы будем обеспечивать безопасность", – рассказал корреспонденту Zakon.kz директор Костанайского филиала ТОО "QAJ сервис" Нургали Махмутов.

Буквально в паре сотен метров спасатели готовят площадки для отработки навыков переправки людей. Легенда проста: на другом берегу в зоне подтопления остались люди, надо вывезти. Через реку сооружают переправу.



Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Главный спасатель оперативного спасательного отряда ДЧС Костанайской области Алмат Кузембаев рассказал, что подобные ситуации возникают каждую весну. Развертывание сил очень быстрое – 15-20 минут. Главное – закрепиться на другом берегу.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

А вот рыбакам, что расположились прямо на льду, по легенде не повезло. Вдвоем они оказались в воде. Здесь спасателям надо максимально быстро вытащить людей из холодной воды. С помощью специального оборудования сделать это получается довольно быстро.

В реальности времени на то, чтобы подобраться к пострадавшим, может потребоваться больше, и здесь уже играет большую роль скорость работы медицинских служб.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

"От Центра медицины катастроф на время паводка задействуем четыре автомобиля высокой проходимости. Медикаменты есть в полном объеме, все по срокам годности проверили. Заготовили три тонны дизтоплива, сформировали бригады. Наши люди готовы выполнить задачу любой сложности". Руководитель филиала Центра медицины катастроф по Костанайской области Александр Кравченко

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

За плечами опытнейшего врача не один десяток лет хирургической практики. Отставной военный врач уже десять лет спасает людей в чрезвычайных ситуациях. С возможными пострадавшими в паводок будут работать и психологи. Как показывает практика, грамотный подход на этом этапе решает многие проблемы.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Начала активной фазы паводка в Костанайской области ждут во второй половине марта. По прогнозам синоптиков, потепление будет сопровождаться обильным мокрым снегом.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В МЧС подчеркивают, что до начала массового таяния снега важно максимально очистить населенные пункты от снега, а также подготовить к приему талых вод арыки, водопропускные трубы.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Переброску сил и средств в точки повышенного риска подтопления начнут в ближайшие дни. На некоторых участках спасатели уже дежурят. Командно-штабные учения "Көктем-2025" проходят и в других регионах страны. Главная задача – обеспечить максимальную готовность всех служб к паводку, снизить возможные риски.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

В Казахстане в 2025 году запустили систему прогнозирования паводков. Эти данные должны помочь всем службам оперативнее реагировать на изменение ситуации. Между тем Всемирная метеорологическая организация заявила о том, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений. В 2025 году специалисты также ждут обильного паводка.