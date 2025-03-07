Спасли рыбаков и взорвали лед: как проходят учения "Көктем-2025" в Костанае
Палаточный городок на берегу реки Тобол раскинулся накануне проведения самих учений. Спасатели не просто отрабатывают конкретные ситуации, но и обсуждают возможные корректировки алгоритмов взаимодействия.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Как отметили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, с началом учений был подан сигнал о приведении в готовность органов управления, сил и средств гражданской защиты. В регионы направили вводные задачи, требующие оперативного реагирования.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Вице-министр МЧС РК Рамиль Камалов отметил, что Костанай для проведения самых масштабных (на данный момент. – Прим. ред.) в Казахстане учений выбрали из-за паводка 2024 года. В 2025-м за поведением реки Тобол тоже будут пристально следить, но повторения прошлогодней ситуации не ожидают. В своей работе спасатели опираются на данные синоптиков.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
"По Костанайской области есть определенные риски. В Карасуском районе высокие запасы снега и переувлажненность почвы. В Аркалыке непростая ситуация. Все будет зависеть от погодных условий. В целом, весна, по прогнозам "Казгидромета", будет достаточно теплая и ранняя. По республике самое главное – завершить вывоз снега. Не только из городов, но и из подтапливаемых сел. Таких на учете 1223. У нас более 1300 водохозяйственных сооружений, в том числе крупных. Работаем со всеми смежными заинтересованными службами. В тандеме будем мониторить обстановку и регулировать попуски воды, чтобы не допустить переполнения и направления залповых сбросов", – отметил Рамиль Камалов.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
По его словам, наиболее стабильная паводковая обстановка на юге страны, а также в Мангистауской области. В зоне особого внимания МЧС находятся несколько областей: области Абай, Улытау, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
На учениях отрабатывают как теорию, так и практику. На этот раз прямо на реке Тобол спасатели отработали ситуации по строительству насыпной дамбы, подрыву ледяных заторов на реке. В работу включили дорожные службы и военных.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
"На период паводка мы служба дорог и мостов. В паводок, когда происходят какие-то ЧП, работу по восстановлению и обеспечению безопасного проезда выполняем мы. Особое внимание Аркалыку, где ждут воду со стороны Улытау. В Сарыкольском направлении в районе озера Вишневое мы заготовили около 3 тыс. тонн грунта из Северо-Казахстанской и Костанайской областей. В случае, если вода поднимется, то будем поднимать насыпь, чтобы обеспечить проезд. В 2025 году этот участок будут ремонтировать, но в паводковый период мы будем обеспечивать безопасность", – рассказал корреспонденту Zakon.kz директор Костанайского филиала ТОО "QAJ сервис" Нургали Махмутов.
Буквально в паре сотен метров спасатели готовят площадки для отработки навыков переправки людей. Легенда проста: на другом берегу в зоне подтопления остались люди, надо вывезти. Через реку сооружают переправу.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Главный спасатель оперативного спасательного отряда ДЧС Костанайской области Алмат Кузембаев рассказал, что подобные ситуации возникают каждую весну. Развертывание сил очень быстрое – 15-20 минут. Главное – закрепиться на другом берегу.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
А вот рыбакам, что расположились прямо на льду, по легенде не повезло. Вдвоем они оказались в воде. Здесь спасателям надо максимально быстро вытащить людей из холодной воды. С помощью специального оборудования сделать это получается довольно быстро.
В реальности времени на то, чтобы подобраться к пострадавшим, может потребоваться больше, и здесь уже играет большую роль скорость работы медицинских служб.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
"От Центра медицины катастроф на время паводка задействуем четыре автомобиля высокой проходимости. Медикаменты есть в полном объеме, все по срокам годности проверили. Заготовили три тонны дизтоплива, сформировали бригады. Наши люди готовы выполнить задачу любой сложности".Руководитель филиала Центра медицины катастроф по Костанайской области Александр Кравченко
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
За плечами опытнейшего врача не один десяток лет хирургической практики. Отставной военный врач уже десять лет спасает людей в чрезвычайных ситуациях. С возможными пострадавшими в паводок будут работать и психологи. Как показывает практика, грамотный подход на этом этапе решает многие проблемы.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Начала активной фазы паводка в Костанайской области ждут во второй половине марта. По прогнозам синоптиков, потепление будет сопровождаться обильным мокрым снегом.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
В МЧС подчеркивают, что до начала массового таяния снега важно максимально очистить населенные пункты от снега, а также подготовить к приему талых вод арыки, водопропускные трубы.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
Переброску сил и средств в точки повышенного риска подтопления начнут в ближайшие дни. На некоторых участках спасатели уже дежурят. Командно-штабные учения "Көктем-2025" проходят и в других регионах страны. Главная задача – обеспечить максимальную готовность всех служб к паводку, снизить возможные риски.
Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева
В Казахстане в 2025 году запустили систему прогнозирования паводков. Эти данные должны помочь всем службам оперативнее реагировать на изменение ситуации. Между тем Всемирная метеорологическая организация заявила о том, что 2024 год стал самым жарким в истории наблюдений. В 2025 году специалисты также ждут обильного паводка.