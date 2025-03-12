Жизнь после смерти: что чувствовали люди, вернувшиеся с того света

Люди, которые находились на грани жизни и смерти, после возвращения рассказывают жуткие истории. Многие видят свет и умерших родственников, а кто-то возносился над своим телом и наблюдал с высоты процесс собственной реанимации. Zakon.kz узнал у эксперта о видениях при клинической смерти.

Чаще всего люди, которые находились на грани жизни и смерти, вспоминают о том, что видели яркий и обволакивающий свет, который притягивал к себе. Умирающие не только встречали своих покойных родственников, но и разговаривали с ними и даже советовались. А усопшие, которых видели "во снах", признавались, что не хотят возвращаться к жизни.

Большинство реаниматологов считают, что эти ощущения не доказывают существование загробной жизни. По их мнению, это можно объяснить научными доказательствами.

Как рассказала доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой анестезиологии Казахского национального медицинского университета им. С. Д. Асфендиярова Венера Исраилова, она скептически относится к понятию "жизнь после смерти", объясняя подобные состояния "околосмертными переживаниями", которые обусловлены гипоксией мозга.

По ее словам, за 40-летний опыт работы в реаниматологии врач наблюдала множество пациентов, по-разному проявлявших себя после клинической смерти.

"Сразу после того, как человек перенес клиническую смерть, с ним сложно разговаривать о том, что он пережил. Обычно пациенты рассказывают о своих впечатлениях позже. И чем больше времени проходит от момента клинической смерти, тем красочнее они могут описывать переживания. Конечно, все зависит от уровня образованности, социального уровня и религии. И чем дальше, тем больше деталей человек вносит в рассказ". Венера Исраилова

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Как отмечает реаниматолог, в начале своего профессионального пути ей было очень интересно узнать ощущения людей при клинической смерти. По этому поводу написано очень много книг. Но, как заметила специалист, в основном эти книги основываются на субъективных ощущениях каждого человека.

"Это только их рассказы, и только личное ощущение людей. Объединяет все эти истории только то, что пациенты описывают в основном одни и те же видения и ощущения: отделение души или сознания от тела, когда человек откуда-то сверху наблюдает за собой. Или рассказы о встречах с родственниками. Воспоминания варьируются в зависимости от религиозности граждан". Венера Исраилова

Она добавила, что такие переживания имеют свое научное определение, которое часто приводится и описывается в англоязычной литературе.

"Они так и называются – "околосмертные переживания". Связаны они в основном с определенной степенью гипоксии мозга. То есть наступает кислородное голодание определенных структур мозга, и отсюда появляются галлюцинаторные и слуховые переживания. Другое дело, кто и как их воспринимает". Венера Исраилова

При этом, заметила реаниматолог, если внезапная смерть случалась у молодых людей, которых удалось вернуть к жизни, эти переживания у них были не такими красочными. Чаще говорят об ощущении, как будто куда-то проваливаются и тому подобное. Но чем старше человек, тем ярче у него переживания.

"Если человек длительно болел, ранее у него уже была остановка сердца. Пациент предполагает, что возможен скорый конец, у него встреча с родственниками и прочие переживания более яркие, а описания более красочные и подробные", – заключила врач.

Ранее стало известно, что в результате исследований ученые разных стран пришли к выводам о том, что некоторые привычки могут существенно продлить жизнь человека.