Научно доказанные способы отдалить смерть

Исследования ученых разных стран приводят к выводам о том, что некоторые привычки могут существенно продлить жизнь человека, сообщает Zakon.kz.

Приведем Топ-10 научно обоснованных способов отдалить смерть.

1. Ведите активный образ жизни

Физическая активность снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, инсультов и улучшает общее здоровье. Рекомендуется минимум 150 минут умеренных или 75 минут интенсивных тренировок в неделю.

Научное подтверждение: исследования показывают, что регулярная физическая активность может продлить жизнь на три-пять лет.

2. Правильно питайтесь

Употребляйте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов и рыбы. Ограничьте потребление сахара, соли и насыщенных жиров.

Средиземноморская диета (способ питания с преобладанием растительной пищи и полезных жиров) снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Научное подтверждение: исследование Гарвардского университета показало, что здоровое питание связано с увеличением продолжительности жизни на 10-14 лет.

3. Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес или ожирение повышают риск многих заболеваний, включая диабет второго типа, сердечно-сосудистые болезни и рак. Снижение веса даже на 5-10% существенно улучшает здоровье.

4. Откажитесь от вредных привычек

Курение значительно сокращает продолжительность жизни – отказ от него улучшает здоровье легких, сердца и сосудов. Научное подтверждение: после отказа от курения продолжительность жизни может увеличиться на 10 лет.

Что касается алкоголя, то его умеренное потребление называют безопасным, а вот злоупотребление крайне вредно.

5. Спите достаточно

Оптимальная продолжительность сна – 7-8 часов в сутки. Недостаток или избыток сна связаны с повышенным риском болезней сердца, ожирения и депрессии.

6. Управляйте стрессом

Хронический стресс повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и даже рака. Практики вроде медитации, йоги или осознанности могут помочь снизить уровень стресса.

"Научное подтверждение: исследования Гарвардской медицинской школы показывают, что регулярная медитация уменьшает уровень кортизола и улучшает общее здоровье".

7. Регулярно проходите медицинские осмотры

Раннее выявление хронических заболеваний (например, гипертонии, диабета или рака) значительно повышает шансы на успешное лечение.

8. Укрепляйте социальные связи

Люди с крепкими социальными связями (семья, друзья, общественная активность) живут дольше. Изоляция и одиночество повышают риск преждевременной смерти.

Исследования показали, что сильные социальные связи снижают смертность на 50%.

9. Развивайте мозг

Чтение, изучение новых навыков, решение головоломок помогают поддерживать когнитивные функции и снижать риск деменции.

10. Пейте больше воды

Обезвоживание связано с повышенным риском почечных заболеваний и других нарушений. Пейте минимум 1,5-2 литра воды в день.

Эти привычки в сочетании с осознанным подходом к жизни помогают не только продлить жизнь, но и сделать ее более здоровой и счастливой.

Ранее известный российский врач общей практики Александр Мясников высказал свое мнение о диетах. Он заявил, что все диеты только для больных, а здоровые люди просто должны придерживаться принципов здорового питания.