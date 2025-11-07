Мужчина умер на 6 минут и вернулся с "того света" с посланием

Фермер из штата Висконсин, США, Филипп Хашейдер перенес клиническую смерть и после возвращения с "того света" ему было что рассказать, сообщает Zakon.kz.

В тот день он приехал поменять шины на своем авто. Но было еще рано, поэтому решил зайти в местный фитнес-центр. Сделав упражнения на руки, Филипп почувствовал покалывание в обоих предплечьях, и, как он выразился: "в следующее мгновение оказался в совершенно ином измерении".

Один из прибывших на место фельдшеров скорой помощи рассказал, что Филипп был в состоянии клинической смерти, его сердце остановилось и он не дышал самостоятельно, пишет The Mirror.

Медики пытались реанимировать мужчину с помощью дефибриллятора прямо в спортзале. По словам Филиппа, в течение этих шести минут он отчетливо помнил, как находился вне своего тела. Сотрудник скорой помощи при этом рассказал, что на тот момент шансы Филиппа выжить составляли всего 5%.

"Это было похоже на то, как будто я находился в огромном открытом амфитеатре, осознавая, что нет неба, нет звезд, нет луны, нет галактик. Я заметил, что все время двигаюсь вверх и вниз, я понял, что плыву на волнах энергии", – описал свои ощущения после остановки сердца Филипп Хашейдер.

По его словам, он почувствовал тепло, спокойствие и принятие ситуации. Филипп рассказал, что помнит, как смотрел в бесконечность, прежде чем осознал, что переместился между временем и пространством.

"Передо мной открылась дверь, и я вошел. Я все еще не осознавал, что мое тело лежит на полу. Я не осознавал, что умер. В тот момент, когда я осознал, что все это находится прямо передо мной, менее чем в мгновение ока я покинул то измерение и снова оказался здесь", – рассказал фермер.

Выздоровев в больнице, Филипп начал вспоминать, что именно с ним произошло за те шесть минут, когда его сердце не билось. И он не понимал, почему вернулся из загробного мира, потому что там "все было настолько лучше".

Однако однажды ночью Филиппу во сне пришло осознание, почему вернулся. Он считает, что вернулся, чтобы стать "источником надежды".

"Надежда, о которой я говорю, связана с тем, чтобы не бояться того, что будет дальше. Мы настолько привязаны к физическим вещам, что не хотим от них отказываться. Эта жизнь не является концом. Умирают наши тела, но внутренняя сущность, наш внутренний дух – это то, что продолжается. Вот в этом и есть суть смерти: это переход от того, что мы переживаем здесь, к чему-то гораздо большему, и для меня это надежда, которую я пытаюсь объяснить людям", – пояснил Филипп.

О своем опыте мужчина написал книгу "Шесть минут в вечности".

По словам испанского ученого Алекса Гомеса Марина, пережившего клиническую смерть, увиденное им ощущалось "реальнее самой реальности".