Казахстан инвестирует в будущее: как молодые ученые получают поддержку

Наука становится ключевым драйвером устойчивого развития Казахстана. Государство активно поддерживает молодых исследователей, создавая условия для их профессионального роста – от программ доступного жилья до грантов и международных стажировок, сообщает Zakon.kz.

Беспрецедентные инвестиции в науку

Финансирование научных исследований в Казахстане стремительно растет. За 6 лет ее финансирование из республиканского бюджета возросло в 6 раз и составило в текущем году 252,5 млрд тенге. Согласно концепции развития науки до 2029 года, мы увеличим финансирование этой сферы до 1% от ВВП.

Сегодня в стране работают 425 научных организаций, а численность исследователей достигла 25,4 тыс. человек. Примечательно, что 46% из них – молодые ученые, что говорит о значительном обновлении научного сообщества.

С целью межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 2024 году был принят новый Закон "О науке и технологической политике". Кроме того, для стимулирования инвестиций бизнеса в науку с 1 января 2025 года введены налоговые льготы.

Жилье для ученых: стабильность для инноваций

Одной из ключевых мер поддержки стала программа обеспечения молодых ученых жильем. В 2024 году 315 исследователей получили квартиры: 290 воспользовались ипотечной программой через "Отбасы банк", а 25 получили жилье бесплатно. В начале 2025 года еще 36 ученых получили квартиры безвозмездно. Это не просто улучшение жилищных условий, а стратегическая мера, направленная на долгосрочное закрепление талантов в научной сфере.

Международные стажировки: доступ к мировым технологиям

Казахстанская программа научных стажировок открывает двери в ведущие исследовательские центры мира. Ежегодно 500 ученых получают возможность обучаться за границей. На сегодняшний день присуждено уже 1475 таких стажировок, что способствует внедрению передовых методик и технологий в казахстанскую науку.

Грантовая поддержка: путь к новым открытиям

Программа "Жас ғалым" с 2021 по 2024 год провела 16 конкурсов, в результате которых реализовано более 2000 научных проектов. Эти гранты позволяют молодым ученым сосредоточиться на исследованиях и воплощать свои идеи в жизнь. В ближайшие годы объем финансирования этой программы будет увеличен.

Социальная поддержка ученых

Особое внимание уделено социальной поддержке ученых. Премьер-министр страны Олжас Бектенов отметил важность привлечения молодых специалистов в научную среду.

"Ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями по приоритетным направлениям науки, получают прямое финансирование. Ежегодно более 250 молодых ученых проходят стажировки в ведущих научных центрах мира. Увеличивается количество образовательных грантов на обучение по программам докторантуры. Заметно выросла доля молодежи в науке, на сегодня она составляет 46%. Для дальнейшего привлечения молодежи в науку необходимо активнее развивать университетские научные исследования". Олжас Бектенов

Результаты, которые впечатляют

Поддержка науки уже приносит конкретные результаты:

Черный селен: технология Института металлургии и обогащения Satbayev University позволила запустить производство уникального материала для металлургии и электроники.

Противораковый препарат DVC: разработка Nazarbayev University успешно прошла две фазы клинических испытаний и показывает высокую эффективность.

Отечественные имплантаты: Восточно-Казахстанский технический университет разработал инновационные решения для травматологии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии.

Антикоррозионное покрытие "Сақтау": ученые Карагандинского технического университета создали покрытие, защищающее металлургическое оборудование от коррозии.

Большая языковая модель KazLLM: продвинутый AI-инструмент для обработки текстов на казахском языке, интегрированный в современные технологии.

Связь науки и бизнеса: синергия для инноваций

Казахстан активно развивает партнерство между наукой и промышленностью. Совместно с крупными компаниями проводятся научно-технологические сессии. По итогам этих встреч разработано 11 технических заданий для решения реальных производственных задач.

Дополнительно внедрен новый механизм финансирования науки: 1% от капитальных вложений недропользователей направляется на поддержку исследований, что привлекает дополнительные ресурсы.

Инновационная инфраструктура: лаборатории и суперкомпьютеры

На базе ведущих вузов созданы современные лаборатории, технологические парки и инжиниринговые центры. В 2024 году открыто 10 новых лабораторий, запущено 5 спин-офф производств и три стартапа. Казахстанские университеты (КазНУ, КазНИТУ, ЕНУ) располагают суперкомпьютерами, которые используются для сложных расчетов и моделирования.

О важности фундаментальных исследований

Государственная политика Казахстана в сфере науки уже дает ощутимые результаты. Но это в большей части связано с прикладными исследованиями. Однако не надо забывать о фундаментальной науке, считает профессор истории, эксперт ПРООН по человеческому развитию Владимир Осколков.

Отдача от фундаментальных разработок, особенно гуманитарных, не всегда выражается сразу. Влияние теоретических исследований на общество может проявляться в течение многих поколений.

"Например, исследования казахского героического эпоса никогда не принесут сиюминутной экономической выгоды – их просто невозможно измерить деньгами. Но они формируют на протяжении столетий коллективное мировоззрение народа, патриотизм и любовь к Родине". Владимир Осколков

Поддержка молодых ученых через программы жилья, грантов и стажировок создает прочный фундамент для их профессионального роста. При этом важно понимать, что достижения казахстанских исследователей приносят реальные выгоды не только ученым, не только экономике страны, но и развитию человеческого капитала в целом, подчеркивает профессор истории.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил каждому акимату принять комплексные меры по развитию региональной науки с проведением научно-технологических сессий.