Казахстан инвестирует в будущее: как молодые ученые получают поддержку
Беспрецедентные инвестиции в науку
Финансирование научных исследований в Казахстане стремительно растет. За 6 лет ее финансирование из республиканского бюджета возросло в 6 раз и составило в текущем году 252,5 млрд тенге. Согласно концепции развития науки до 2029 года, мы увеличим финансирование этой сферы до 1% от ВВП.
Сегодня в стране работают 425 научных организаций, а численность исследователей достигла 25,4 тыс. человек. Примечательно, что 46% из них – молодые ученые, что говорит о значительном обновлении научного сообщества.
С целью межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 2024 году был принят новый Закон "О науке и технологической политике". Кроме того, для стимулирования инвестиций бизнеса в науку с 1 января 2025 года введены налоговые льготы.
Жилье для ученых: стабильность для инноваций
Одной из ключевых мер поддержки стала программа обеспечения молодых ученых жильем. В 2024 году 315 исследователей получили квартиры: 290 воспользовались ипотечной программой через "Отбасы банк", а 25 получили жилье бесплатно. В начале 2025 года еще 36 ученых получили квартиры безвозмездно. Это не просто улучшение жилищных условий, а стратегическая мера, направленная на долгосрочное закрепление талантов в научной сфере.
Международные стажировки: доступ к мировым технологиям
Казахстанская программа научных стажировок открывает двери в ведущие исследовательские центры мира. Ежегодно 500 ученых получают возможность обучаться за границей. На сегодняшний день присуждено уже 1475 таких стажировок, что способствует внедрению передовых методик и технологий в казахстанскую науку.
Грантовая поддержка: путь к новым открытиям
Программа "Жас ғалым" с 2021 по 2024 год провела 16 конкурсов, в результате которых реализовано более 2000 научных проектов. Эти гранты позволяют молодым ученым сосредоточиться на исследованиях и воплощать свои идеи в жизнь. В ближайшие годы объем финансирования этой программы будет увеличен.
Социальная поддержка ученых
Особое внимание уделено социальной поддержке ученых. Премьер-министр страны Олжас Бектенов отметил важность привлечения молодых специалистов в научную среду.
"Ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями по приоритетным направлениям науки, получают прямое финансирование. Ежегодно более 250 молодых ученых проходят стажировки в ведущих научных центрах мира. Увеличивается количество образовательных грантов на обучение по программам докторантуры. Заметно выросла доля молодежи в науке, на сегодня она составляет 46%. Для дальнейшего привлечения молодежи в науку необходимо активнее развивать университетские научные исследования".Олжас Бектенов
Результаты, которые впечатляют
Поддержка науки уже приносит конкретные результаты:
- Черный селен: технология Института металлургии и обогащения Satbayev University позволила запустить производство уникального материала для металлургии и электроники.
- Противораковый препарат DVC: разработка Nazarbayev University успешно прошла две фазы клинических испытаний и показывает высокую эффективность.
- Отечественные имплантаты: Восточно-Казахстанский технический университет разработал инновационные решения для травматологии, нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии.
- Антикоррозионное покрытие "Сақтау": ученые Карагандинского технического университета создали покрытие, защищающее металлургическое оборудование от коррозии.
- Большая языковая модель KazLLM: продвинутый AI-инструмент для обработки текстов на казахском языке, интегрированный в современные технологии.
Связь науки и бизнеса: синергия для инноваций
Казахстан активно развивает партнерство между наукой и промышленностью. Совместно с крупными компаниями проводятся научно-технологические сессии. По итогам этих встреч разработано 11 технических заданий для решения реальных производственных задач.
Дополнительно внедрен новый механизм финансирования науки: 1% от капитальных вложений недропользователей направляется на поддержку исследований, что привлекает дополнительные ресурсы.
Инновационная инфраструктура: лаборатории и суперкомпьютеры
На базе ведущих вузов созданы современные лаборатории, технологические парки и инжиниринговые центры. В 2024 году открыто 10 новых лабораторий, запущено 5 спин-офф производств и три стартапа. Казахстанские университеты (КазНУ, КазНИТУ, ЕНУ) располагают суперкомпьютерами, которые используются для сложных расчетов и моделирования.
О важности фундаментальных исследований
Государственная политика Казахстана в сфере науки уже дает ощутимые результаты. Но это в большей части связано с прикладными исследованиями. Однако не надо забывать о фундаментальной науке, считает профессор истории, эксперт ПРООН по человеческому развитию Владимир Осколков.
Отдача от фундаментальных разработок, особенно гуманитарных, не всегда выражается сразу. Влияние теоретических исследований на общество может проявляться в течение многих поколений.
"Например, исследования казахского героического эпоса никогда не принесут сиюминутной экономической выгоды – их просто невозможно измерить деньгами. Но они формируют на протяжении столетий коллективное мировоззрение народа, патриотизм и любовь к Родине".Владимир Осколков
Поддержка молодых ученых через программы жилья, грантов и стажировок создает прочный фундамент для их профессионального роста. При этом важно понимать, что достижения казахстанских исследователей приносят реальные выгоды не только ученым, не только экономике страны, но и развитию человеческого капитала в целом, подчеркивает профессор истории.
Ранее мы сообщали, что премьер-министр РК Олжас Бектенов поручил каждому акимату принять комплексные меры по развитию региональной науки с проведением научно-технологических сессий.