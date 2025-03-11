Бектенов поручил больше привлекать топовые зарубежные университеты в Казахстан

Премьер-министр Олжас Бектенов 11 марта 2025 года на заседании правительства озвучил, что филиалы зарубежных университетов должны сыграть важную роль в развитии науки, интеграции Казахстана в глобальное академическое сообщество, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что глава государства на расширенном заседании правительства подчеркнул важность сохранения темпов и качества реформ в сфере науки.

"В последние годы создаются оптимальные условия для развития отечественной науки. За 6 лет ее финансирование из республиканского бюджета возросло в 6 раз и составило в текущем году 252,5 млрд тенге. Согласно концепции развития науки до 2029 года, мы увеличим финансирование этой сферы до 1% от ВВП. С целью межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности в прошлом году принят новый Закон "О науке и технологической политике", – сказал Олжас Бектенов.

Премьер подчеркнул, что для стимулирования инвестиций бизнеса в науку с 1 января 2025 года введены налоговые льготы и приняты конкретные меры по социальной поддержке ученых.

"Ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями по приоритетным направлениям науки, получают прямое финансирование. Ежегодно более 250 молодых ученых проходят стажировки в ведущих научных центрах мира. Увеличивается количество образовательных грантов на обучение по программам докторантуры. Заметно выросла доля молодежи в науке, на сегодня она составляет 46%. Для дальнейшего привлечения молодежи в науку необходимо активнее развивать университетские научные исследования. Открываемые в Казахстане филиалы зарубежных университетов должны сыграть важную роль в развитии науки, интеграции страны в глобальное академическое сообщество", – дополнил он.

Глава Кабмина поручил Министерству науки и высшего образования РК активизировать работу по привлечению топовых зарубежных университетов в Казахстан.

"Как показывает мировой опыт, толчок развитию науки, технологиям и инновациям может дать создание наукоемких территорий – наукоградов. Наука должна внести свой вклад в открытие новых высокотехнологичных экспортоориентированных предприятий. Надо повышать уровень коммерциализации научных разработок. Нужно содействовать бизнесу в локализации производств, в разработке новых технологий выпуска экспортной продукции. Каждый институт или вуз должен иметь своего партнера в лице крупного предприятия, который будет давать целевые заказы и софинансировать расходы. Такие примеры есть", – продолжил Олжас Бектенов.

В этой связи премьер поручил Миннауки совместно с заинтересованными госорганами разработать Концепцию создания наукоградов с учетом территориальной концентрации научных институтов и инновационных производственных предприятий.

"Акиматам совместно с министерствами национальной экономики, науки, финансов провести работу по декомпозиции показателей и мероприятий по развитию науки в разрезе регионов. Каждый акимат должен принять комплексные меры по развитию региональной науки с проведением научно-технологических сессий. Министерствам науки и цифровизации до конца текущего года запустить Цифровой портал науки. Он должен интегрировать базы данных всех научных проектов, грантов, результатов исследований и публикаций. Также следует использовать технологии искусственного интеллекта для ускорения внедрения инновационных проектов, научных исследований и разработок", – резюмировал глава правительства.

Ранее Олжас Бектенов дал ряд поручений на фоне приближающегося паводкового периода и активного снеготаяния в ряде регионов.