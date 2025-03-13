Пауэрбанк в ручную кладь: национальный авиаперевозчик Казахстана ужесточает правила провоза батарей

Авиакомпания Air Astana усиливает меры контроля за перевозкой литиевых батарей и содержащих их устройств для повышения безопасности полетов. Zakon.kz расскажет, почему было принято такое ограничение и какие случаи с пауэрбанками были в мире за последнее время.

Эффект бомбочки

Нашу жизнь уже невозможно представить без технологий, интернета и смартфонов. Особенно когда мы отправляемся в путешествие или командировку. Многие пассажиры часто задаются вопросом – можно ли брать на борт самолета пауэрбанк, ведь путь долгий, и отвлечься на мобильник будет в самый раз.

Но, как оказалось, повседневный предмет представляет большую опасность. Из-за резких перепадов давления они легко воспламеняются и даже взрываются, как бомбочки. И более того, после возгорания выделяется вредный для человека газ.

Все авиакомпании следуют строгим правилам перевозок, которые основаны в том числе на международных конвенциях. Согласно нормам, зарядные устройства для техники запрещено провозить в багаже, их нужно положить в ручную кладь. Это касается как шнуров и адаптеров для телефонов и планшетов, так и блоков питания для ноутбуков и других аккумуляторов.

Большинство казахстанских авиакомпаний разрешают провозить пауэрбанки только в ручной клади. Это позволяет держать под контролем ситуацию. Как правило, на борт можно брать батареи мощностью не более 100 Втч и с содержанием лития не более двух граммов. Некоторые авиаперевозчики разрешают перевозить зарядные устройства мощностью до 160 Втч, а содержание лития допускается до восьми граммов. Обычно аккумуляторы для мобильников подходят под эти параметры.

Однако заряжать устройства или батареи на борту воздушного судна строго запрещается.

В целях безопасности

Национальный авиаперевозчик заявил, что с 13 марта 2025 года ужесточил контроль перевозки литиевых батарей и устройств с ними для повышения безопасности полетов.

"Батареи разрешены только в ручной клади, их емкость не должна превышать 100 Втч, а устройства для зарядки на борту запрещены. Батареи должны находиться в ручной клади на багажных полках, их использование для зарядки устройств во время полета запрещено", – уточнили в авиакомпании.

Случаи были

Решение принято неспроста. Ведь случаи возгорания из-за пауэрбанков в последнее время не редкость. К примеру, 23 февраля 2025 года во время выполнения рейса FS 7375 по маршруту Астана – Актау в верхнем багажном отсеке самолета произошло возгорание рюкзака пассажира. Как рассказали представители казахстанского лоукостера, пожар был оперативно потушен бортпроводниками компании. В момент возгорания на борту находились 182 пассажира. Из-за инцидента самолет пришлось вернуть в пункт вылета, посадка была выполнена в штатном режиме. А после рейс пришлось перенести. Причина воспламенения пока не озвучивается, однако не исключается, что это мог быть аккумулятор.

Три года назад в аэропорту Алматы взорвался пауэрбанк у пассажира. Инцидент произошел во время досмотра в зале вылетов. Тогда людей просили уведомлять сотрудников авиакомпании и персонал аэропортов о наличии зарядных устройств. А запасные батареи, блоки питания, пауэрбанки перевозить в ручной клади, помещая в оригинальную упаковку, либо изолируя клеммы. Устройства лучше перевозить в защитных чехлах.

Мировой опыт

Так, 29 января 2025 года в Южной Корее за несколько минут до взлета из-за неисправного пауэрбанка в ручной клади загорелся самолет с пассажирами. Инцидент произошел в международном аэропорту Пусана. На борту находились 170 человек. Они собирались вылететь в Гонконг. Но рейс авиакомпании Air Busan пришлось экстренно отменить. Из хвостовой части лайнера неожиданно повалил густой дым, огонь перекинулся на весь фюзеляж судна. Людей эвакуировали при помощи надувных трапов. Экстренные службы ликвидировали пожар через полтора часа. Сам лайнер восстановлению уже не подлежит.

Месяцем ранее до этого происшествия аналогичная трагедия случилась в Китае. Пауэрбанк пассажира авиакомпании Sichuan Airlines взорвался во время полета. Инцидент попал на видео. На кадрах видны пассажиры, которые в панике выбегают в проход. А густые клубы дыма вмиг заполнили салон. Лайнер, летевший из Чэнду в Сямынь, был вынужден совершить экстренную посадку в Гуйлине. Экипажу и службе безопасности удалось предотвратить пожар и успокоить напуганных пассажиров.