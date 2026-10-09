Чума в России и крысиная лихорадка в Таиланде: стоит ли опасаться казахстанцам

На фоне неспокойного в последнее время инфополя и тревожных новостей об опасных инфекциях в мире представители Минздрава рассказали Zakon.kz, существует ли угроза завоза заразы в Казахстан и какие меры приняты в целях недопущения подобного исхода.

Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной. Вместе с тем на пунктах въезда и выезда работниками санитарно-карантинного контроля Департамента КСЭК на транспорте на постоянной основе ведется контроль.

"Министерство здравоохранения Республики Казахстан в курсе ситуации в Иркутской области Российской Федерации, так как в СМИ опубликовано несколько сообщений о случае с подозрением на особо опасную инфекцию. Учитывая активную коммуникацию казахстанцев с мировым сообществом (миграция, туризм и деловые связи), в Казахстане на постоянном контроле находятся вопросы предупреждения завоза и распространения особо опасных инфекций из неблагополучных по этим заболеваниям стран. В пунктах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. На всех видах транспорта лиц с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено", – заявили в ведомстве.

Риск завоза инфекции в страну там называют низким и призывают доверять исключительно официальным источникам информации.

Ситуация в России

Напомним, в начале октября 28-летняя сотрудница Иркутского противочумного НИИ Дарья Шипилова умерла от тяжелой пневмонии неясного происхождения. Трагическую гибель немедленно связали со спецификой работы девушки.

Тем не менее никакую "вспышку чумы" правительство России пока не подтвердило. Более того, по данным Роспотребнадзора, случаев заболевания не обнаружено и среди контактных лиц. К слову, еще на первых этапах под наблюдение поместили почти 200 человек – 90% из них уже завершили карантин.

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В том же Роспотребнадзоре заявили о проведении около 5 тыс. лабораторных исследований – опасных патогенов не выявлено.

ВОЗ на данный момент ограничилась запросом дополнительных данных у российской стороны для независимой оценки ситуации.

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Ситуация в Таиланде

Важно заметить, что "крысиная лихорадка", или лептоспироз – инфекция для Королевства не новая. Речь не идет о пандемии или неизвестном штамме. Действительно, сейчас наблюдается подъем уровня заболеваемости, однако местные власти связывают его с сезоном дождей.

По данным тайского Департамента контроля заболеваний, с 1 января по 23 сентября 2026 года зарегистрировано 3 303 случая и 46 смертей. Летальность – около 1,39%.

Основное правило безопасности для туристов – избегать контакта с грязной застоявшейся водой, особенно при наличии повреждений кожи.

Ранее специалисты объяснили "необычные симптомы", на которые массово жаловались казахстанцы в соцсетях.