#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
448.94
502.05
5.26
Статьи

Чума в России и крысиная лихорадка в Таиланде: стоит ли опасаться казахстанцам

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:09 Фото: pixabay
На фоне неспокойного в последнее время инфополя и тревожных новостей об опасных инфекциях в мире представители Минздрава рассказали Zakon.kz, существует ли угроза завоза заразы в Казахстан и какие меры приняты в целях недопущения подобного исхода.

Как отметили в Минздраве, на сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в республике остается стабильной. Вместе с тем на пунктах въезда и выезда работниками санитарно-карантинного контроля Департамента КСЭК на транспорте на постоянной основе ведется контроль.

"Министерство здравоохранения Республики Казахстан в курсе ситуации в Иркутской области Российской Федерации, так как в СМИ опубликовано несколько сообщений о случае с подозрением на особо опасную инфекцию. Учитывая активную коммуникацию казахстанцев с мировым сообществом (миграция, туризм и деловые связи), в Казахстане на постоянном контроле находятся вопросы предупреждения завоза и распространения особо опасных инфекций из неблагополучных по этим заболеваниям стран. В пунктах пропуска через государственную границу осуществляется санитарно-карантинный контроль. На всех видах транспорта лиц с повышенной температурой, признаками заболевания или подозрением на особо опасные инфекции не выявлено", – заявили в ведомстве.

Риск завоза инфекции в страну там называют низким и призывают доверять исключительно официальным источникам информации.

Ситуация в России

Напомним, в начале октября 28-летняя сотрудница Иркутского противочумного НИИ Дарья Шипилова умерла от тяжелой пневмонии неясного происхождения. Трагическую гибель немедленно связали со спецификой работы девушки.

Тем не менее никакую "вспышку чумы" правительство России пока не подтвердило. Более того, по данным Роспотребнадзора, случаев заболевания не обнаружено и среди контактных лиц. К слову, еще на первых этапах под наблюдение поместили почти 200 человек – 90% из них уже завершили карантин.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:09
После смерти женщины в Иркутске под наблюдение направили почти 200 человек

В том же Роспотребнадзоре заявили о проведении около 5 тыс. лабораторных исследований – опасных патогенов не выявлено.

ВОЗ на данный момент ограничилась запросом дополнительных данных у российской стороны для независимой оценки ситуации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:09
Смерть сотрудницы противочумного института: что говорят в Кремле, Роспотребнадзоре и ВОЗ

Ситуация в Таиланде

Важно заметить, что "крысиная лихорадка", или лептоспироз – инфекция для Королевства не новая. Речь не идет о пандемии или неизвестном штамме. Действительно, сейчас наблюдается подъем уровня заболеваемости, однако местные власти связывают его с сезоном дождей.

По данным тайского Департамента контроля заболеваний, с 1 января по 23 сентября 2026 года зарегистрировано 3 303 случая и 46 смертей. Летальность – около 1,39%.

Основное правило безопасности для туристов – избегать контакта с грязной застоявшейся водой, особенно при наличии повреждений кожи.

Ранее специалисты объяснили "необычные симптомы", на которые массово жаловались казахстанцы в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
Читайте также
Qarmet, Кармет, шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность
18:15, 01 ноября 2024
Стоит ли казахстанцам опасаться роботизации производства
Реальная угроза или миф: стоит ли бояться магнитных бурь
09:49, 16 октября 2024
Истина о магнитных бурях: мифы и факты
Елена Малышева
15:21, 12 января 2025
Малышева назвала три вида головокружений и объяснила, стоит ли их опасаться
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тамирлан Тлеулес
10:51, Сегодня
Исторический чемпион Азиады из Казахстана Тамирлан Тлеулес рассказал о следующей цели
Бек Нурмаганбет
10:32, Сегодня
Казахстанский боксёр Бек Нурмаганбет проведёт четвёртый бой на разогреве у "Канело"
Чейз Приски и Тайс Томпсон празднуют гол
10:15, Сегодня
Защитник "Барыса" Чейз Приски замкнул ТОП-10 "штрафников" КХЛ
&quot;Жетысу&quot; рассчитался с футболистами после задержек выплат
09:58, Сегодня
"Жетысу" рассчитался с футболистами после задержек выплат
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: