Коридор затмений в марте 2025 года: как пережить и избежать проблем

Первый месяц весны 2025 года – уникальное время, когда можно наблюдать как лунное (14 марта), так и солнечное (29 марта) затмения. Период между ними называется "коридором затмений" и считается временем непредсказуемых изменений. Как благополучно пережить этот период – в материале Zakon.kz.

Так, в ночь на 14 марта 2025 года произошло полнолуние, известное как Кровавая Луна, которое совпало с полным лунным затмением. Лунное затмение происходит, когда Луна входит в тень Земли, это приводит к ее затемнению. Полное затмение наступает, когда вся видимая часть Луны полностью погружается в центральную, самую темную область тени – умбру.

Полнолуние 14 марта. Фото: Zakon.kz

В отличие от солнечного затмения, которое можно увидеть только в определенной зоне, лунное затмение доступно для наблюдения из любой точки мира, где в этот момент будет ночь. Продолжительность полного лунного затмения может достигать почти двух часов, тогда как полное солнечное затмение длится всего несколько минут в конкретной точке на Земле.

29 марта 2025 года произойдет частное солнечное затмение. Солнечное затмение происходит, когда Луна пройдет между Землей и Солнцем, полностью или частично закрыв изображение Солнца для наблюдателя на Земле. Частное солнечное затмение происходит в полярных регионах Земли, когда центр тени Луны не попадает на Землю.

Коридор затмений продолжается две недели и включает в себя два затмения. Многие считают, что это особое время – энергетически насыщенное и нестабильное, когда события могут развиваться стремительно и непредсказуемо.

Что принесет мартовский коридор затмений?

По словам известного нумеролога и психолога Айсулу Ахимовой, важно учитывать, что в этот период необходимо заземлиться, замедлиться и не принимать спонтанных решений.

"В 2025 году мартовский коридор затмений выпадает на период Ретроградной Венеры (2 марта – 13 апреля) и Ретроградного Меркурия (15 марта – 7 апреля). Это достаточно редкое сочетание, когда на один период года приходится столько небесных событий. Эти астрономические события способны повлиять на жизнь людей", – отметила нумеролог.

Что нужно знать об этом периоде?

Как объяснила Ахимова, это подходящее время для глубоких размышлений и анализов всех своих целей и желаний. В этот период нужно завершать старые проекты и все то, что не приносит пользы, не несет достатка, прибыли и не служит никакой целью.

"Нужно избавляться от всего того, что мешает двигаться вперед. Также в этот период хорошо работать над собой и заниматься личностным саморазвитием, духовными практиками, медитацией для того, чтобы успокаивать внутреннее буйство духа", – сказала нумеролог.

Что нужно предпринять и чего не надо делать?

По ее словам, необходимо в хорошем ключе думать о будущем, проецировать ситуацию, но начинать что-то новое в этот период очень не рекомендуется.

"Можно в общих чертах планировать, но начинать важные проекты, обязательства, вкладывать в задуманное инвестиции я бы не советовала в коридор затмений. Этот период связан с эмоциональными перепадами настроения, внутренней затуманенностью, нечеткими мыслями и сознанием. Соответственно, на этих вибрациях, в таких неярких реалиях можем принять ошибочные решения", – сказала эксперт по влиянию цифр на судьбу человека.

Айсулу Ахимова считает, что именно поэтому в этот период не стоит принимать судьбоносных решений, тем более спонтанно. Нужно избегать любых импульсных поступков и конфликтов, сплетен и негативного общения.

"Надо понимать, что период коридора затмений связан с кармическими отработками. И все то, что человек не смог пройти, что он не завершил в прошлом, у многих людей станет повторением сценариев. Причем в этот раз пережить это будет намного труднее. И если вы в прошлые разы не завершили экологично какие-то отношения, не раздали материальные и духовные долги, не закрыли обязательства, то завтра Вселенная спросит с вас более жестко. Вы получите некую "отработку", и в текущем году это будет достаточно ощутимо", – отметила нумеролог.

Айсулу Ахимова порекомендовала не судить ничьи поступки, даже если вы считаете, что человек поступил неправильно.

"Часто в такой ситуации, когда нам кажется жизнь другого человека более понятной, мы начинаем оценивать его действия как неправильные, беря на себя роль судьи. Считаю, что так поступать абсолютно неприемлемо и неверно. Мы вступили в такую фазу, когда Вселенная сразу даст обратку в виде непростой ситуации, и мы попадем на место того человека, которого ранее осудили. Замечаю, что это очень ярко сейчас проявляется. Мы рискуем глубоко провалиться в эту воронку или матрицу, которая показательно развернет происходящее другими сторонами, и мы можем столкнуться с этим сценарием на своем жизненном пути", – объяснила нумеролог.

По ее мнению, коридор затмений – время размышлений, внутренней рефлексии. Время сосредоточиться на своем состоянии и на завершении старых дел. Тем более учитывая период ретроградности Венеры и Меркурия.

Меркурий – это бог торговли. Он управляет нашим общением, обучением, за интеллект, за память, транспорт, продажи, технику и технологии. Меркурий отвечает за важные документы, подписание контрактов и договоров. За инвестиции в онлайн-мошенничество. По мнению нумеролога, в эти дни есть опасность обмана.

"С этой планетой связана передача информации, денег, а если речь идет о здоровье, уязвимы дыхательные пути. Также эта планета отвечает за воздух, а значит, нужно повысить внимание к "воздушным сообщениям" – сотовой связи, гаджетам и тому, что с этим связано", – предупредила Айсулу Ахимова.

Это можно объяснить так: когда планета отправляется в свое ретроградное движение, то все указанные сферы выходят из-под контроля. Планета как бы находится в состоянии покоя, "дремлет, оставляя без присмотра управляемые ею плоскости, пояснила нумеролог.

Если же говорить про Венеру, то она отвечает за деньги, финансовое благосостояние, за красоту, эстетику и за любовные отношения. Поэтому когда эту планету ретроградит, есть риск совершить неверные поступки, ошибочно вложить ненужные инвестиции.

"В период господства Венеры женщины стремятся изменить свою внешность, желая пойти на какие-то кардинальные перемены, яркие трансформации касаемо стиля и образа. Поэтому не следует планировать хирургические операции и принимать решения по смене облика в этот период. Есть вероятность, что они окажутся ошибочными, а результат может огорчить". Айсулу Ахимова

Также в коридор затмений и ретроградности двух планет нумеролог не рекомендует делать дорогие покупки и совершать материальные вложения.

"И если Меркурий отвечает за дыхательную систему, то ретроградная Венера отвечает за органы чувств и болезни мочеполовой системы. Нужно прислушиваться к своему самочувствию. Что касается отношений, то во время ретроградного движения планет часто дают о себе знать люди из прошлого. Я бы не советовала давать им второй шанс, так как это может стать кармическим уроком для вас", – добавила нумеролог.

День весеннего равноденствия

Также нумеролог посоветовала, как провести день весеннего равноденствия. Ведь близится период, когда весна на полных правах вступит в свои права.

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"Что касается 20 марта, когда случится День весеннего равноденствия. Природа просыпается от зимнего сна и людям приходится начинать новую жизнь. Это тоже непростое время в этой полярности. Нужно учитывать многие предостережения, а приступать к новому нужно с осторожностью". Айсулу Ахимова

Нумеролог посоветовала, учитывая контекст этого непростого астрономического периода, в день весеннего равноденствия вести себя более рассудительно и степенно.

"Нужно вступать в новую временную фазу размеренно и более спокойно. Не нужно начинать строительство и перепланировку, устанавливать фундамент или покупать жилье. Менять мебель и технику в доме. Дождитесь, чтобы завершился этот виток – хотя бы до середины апреля. Пусть закончатся все космические события", – предупредила нумеролог.

Как подготовиться к празднику и коридору затмений

Нумеролог считает, что в это время очень хорошо направить энергию на разборку старых завалов. И касается это не только дома и шкафов, но и сознания, и собственной жизни.

"Разберите хлам в своем жилище и в офисе, где проводите еще больше времени. Очищение – лучшее, что можно придумать в этот период. Сделайте уборку, возьмите аскезу, держите пост. Сейчас время всему тому, что поможет очистить пространство как внутри, так и снаружи", – пояснила Айсулу Ахимова.

Готовясь к коридору затмения, первое, что нужно сделать 19 марта, – убраться. Перед чисткой распахните двери и окна и проветрите жилище не менее 21 минуты. Весьма кстати будет помыть окна. Затем переберите вещи, выбросите все ненужное, отдайте нуждающимся то, что вы долгое время не носите.

Кроме того, в этот период хорошо поминать свой род – родственников, которые уже ушли из жизни.

"В эти непростые, но сильные дни года граница между мирами становится очень тонкой, а связь – более тесной. Любые ритуалы, связанные с почитанием ушедших предков, будут весьма благоприятны. Готовьте угощения, выпекайте ароматные лепешки, угощайте окружающих. Ведь таким образом вы можете установить защиту, получить ответы на вопросы у представителей своего рода. Информация будет витать в воздухе. Внимательно относитесь к происходящему. Вселенная будет подавать знаки для вашего верного направления в будущее. То, как вы проведете день, может отразиться на том, как вы проживете весь год", – сказала нумеролог.

Так как ретроградный Меркурий отвечает за информацию, наведите порядок в документах. Удалите старые контакты и файлы в гаджетах, компьютерах, почистите в памяти устройств фотографии и сообщения. Все то, что может мешать и не давать вам двигаться вперед.

"14 и 29 марта лучше не надевать ничего темного. Не вступать в конфликты, и если вы метеозависимы, ваш организм реагирует на метеовспышки. Если у вас слабая сосудистая система, постарайтесь себя не перенапрягать. В дни солнечного и лунного затмения лучше побыть в уединении. Постарайтесь выделить от 21 до 49 минут, чтобы остаться с самим собой. Помедитируйте, послушайте спокойную музыку без слов, можно порефлексировать на бумаге: пописать или порисовать", – отметила собеседница.

Нумеролог разъяснила: выпишите на листе бумаги все обиды или непрожитые, беспокоящие моменты и сожгите лист. И наоборот, если вы относитесь по натуре к рациональным людям, а не эмоциональным, напишите на бумаге все ваши задуманные планы, нереализованные идеи и невыполненные задачи за прошлые месяцы или даже годы, которые хотелось бы поскорее осуществить. Уберите этот листок бумаги на какое-то время (полгода, год). Потом его следует вытащить и посмотреть, по каким позициям произошла реализация.

"Это то самое время, когда стоит заниматься собой и заземляться. Будьте аккуратнее, спокойнее и не торопите события. Избегайте суеты и страхов, а также токсичных людей. Не идите у них на поводу, максимально сократите с ними общение. В целом, избегайте негатива и места скопления людей". Айсулу Ахимова

Правильней будет предпочесть развлечениям что-то более возвышенное и духовное. Послушать философов или лекции мудрых людей. При принятии пищи также избегайте алкоголя, большого количества мяса и прочих агрессивных продуктов. Тогда, по словам нумеролога, удастся благополучно пройти коридор затмений.