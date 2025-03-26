Какая финансовая и иная помощь от государства положена каждому ребенку в Казахстане

Государство объявляет приоритетом заботу о детях в дополнение к тому, что воспитанием и обеспечением детей должны заниматься родители. А как это выглядит на практике? Как права детей защищены в Казахстане и какие это, собственно, права, рассказывает Zakon.kz.

Финансовая забота государства о ребенке начинается с момента, когда он, собственно, еще и не родился. На тридцатой неделе беременности женщине в медорганизации по месту наблюдения выдаются лист или справка о временной нетрудоспособности по беременности и родам (согласно пункту 57 Правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, утвержденных приказом министра здравоохранения от 18 ноября 2020 года).

С этой справкой женщина берет оплачиваемый отпуск по беременности и родам (пункт 2 статьи 99 Трудового кодекса) с нормальной продолжительностью 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов.

Также государство осуществляет выплату по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами из Фонда социального страхования (статья 77 Социального кодекса). Право на выплату возникает с даты начала отпуска. Сумма исчисляется по специальной формуле и зависит от среднемесячного размера дохода за последние 12 месяцев.

После рождения ребенка из госбюджета выплачивается пособие на рождение, которое составляет (в соответствии со ст. 80 СК):

на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП (в 2025 году размер МРП составляет 3932 тенге, то есть это почти 150 тыс. тенге);

на четвертого и более ребенка – 63 МРП (более 591 тыс. тенге).

Кроме того, с рождения и до полутора лет на ребенка выдается либо пособие по уходу (ст. 81 СК) из бюджетных средств, если лицо, осуществляющее уход, не является участником системы обязательного социального страхования. Либо выплата по уходу (ст. 84 СК) из Фонда социального страхования – если является. То есть хотя бы один из родителей работал и производил отчисления из дохода.

Размер ежемесячного пособия – от 5,76 МРП до 8,9 МРП в зависимости от того, какой по счету ребенок в семье. Размер выплаты высчитывается по формуле и зависит от размера зарплаты в течение последних 24 месяцев (ст. 85 СК).

Если же семья растит 4 и более несовершеннолетних детей, то ей выплачивается дополнительное пособие как многодетной семье:

на четверых детей – 16,03 МРП;

на пятерых детей – 20,04 МРП;

на шестерых детей – 24,05 МРП;

на семерых детей – 28,06 МРП;

на восьмерых и более детей – 4 МРП на каждого ребенка.

Наконец, при смерти родителя дети имеют право на социальную выплату по случаю потери кормильца, которая также вычисляется по формуле и зависит от среднемесячного дохода умершего кормильца, количества иждивенцев и стажа участия в системе соцстрахования (ст. 239-241 СК).

От детсада до "Болашака"

Но вот закончился период беззаботного детства и началась социализация. Следующий комплекс помощи детям от государства – бесплатное образование. Долгая образовательная одиссея начинается в РК с предшкольной подготовки. Согласно ст. 30 Закона РК "Об образовании", она осуществляется с 5 до 6 лет, обязательна, а в государственных организациях образования – бесплатна.

Кроме того, каждый год государство размещает государственный заказ на дошкольное образование и воспитание также и среди частных дошкольных организаций. То есть родители платят за питание и допуслуги, но предшкольная учеба для детей бесплатна – она оплачивается государством.

За прошлый 2024 год расходы из республиканского и местных бюджетов по линии Министерства просвещения РК составили 815 млрд тенге. И каждый год траты – в том числе и из-за инфляции – растут. При этом дошкольников в возрасте от двух до шести лет в стране более 971 тыс.

Округляем – и такой получается расклад: триллион тенге (скоро будет) на миллион детей (почти). По миллиону для ровного счета на каждого.

Затем – школа. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в государственных учебных заведениях – это статья 30 Конституции РК. Там же зафиксировано и право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном вузе.

Это, конечно, требует некоторой расшифровки. Помимо системы грантов, в Казахстане внедрено несколько механизмов, как сделать реально доступной такую дорогую услугу, как получение высшего образования.

Это и образовательные депозиты в рамках программы "Келешек" со стартовым капиталом в 60 МРП и премией от государства (дополнительные 5-7%), и проект "Нацфонд – детям", представляющий собой следующий алгоритм:

отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей – граждан РК в АО "ЕНПФ" до достижения ими 18 лет;

начисленные средства фактически находятся в Нацфонде и продолжают инвестироваться Национальным банком РК. Данные средства представляют собой только право требования ребенка на выплаты при достижении 18 лет;

при достижении гражданином РК 18 лет средства становятся его исключительной собственностью, и он самостоятельно решает, как использовать эти средства (на образование или улучшение жилищных условий);

использование средств для приобретения жилья разрешается только на территории РК, а вот оплачивать учебу можно будет и за рубежом;

при невостребовании денег по достижении 18 лет средства на счете сохраняются в течение 10 лет, а затем переводятся на пенсионный счет.

Кстати, об учебе за рубежом. Специально для учебы в лучших вузах мира учреждена премия "Болашак". Право граждан РК на "получение послевузовского образования в ведущих зарубежных организациях высшего и (или) послевузовского образования по очной форме обучения" сформулировано в пункте 4 статьи 26 Закона РК "Об образовании". В законе упомянуты два важных условия: премия "Болашак" присуждается на конкурсной основе и в соответствии с ежегодно утверждаемым перечнем специальностей.

А совсем недавно к этой возможности было сделано важное добавление. "Документы победителей международных олимпиад по общеобразовательным предметам по перечню, утвержденному уполномоченным органом, выносятся на рассмотрение комиссии без проведения конкурса".

Новое правило должно поощрять казахстанцев участвовать в международных олимпиадах. Ну и вообще, стимулировать к науке.

Алиментные обязательства родителей

Семья и детство находятся под всецелой охраной государства. В частности, это предполагает и алиментные обязательства родителей, не живущих с ребенком. При прекращении брака суд в соответствии со статьей 22 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" определяет, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети, а кто из родителей будет выплачивать алименты на содержание детей.

Размер и периодичность выплат определяются статьей 139 Кодекса: ежемесячно на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода родителя.

Выплата алиментов осуществляется вплоть до совершеннолетия детей. То есть до 18 лет, а если те поступят в колледж или на очное обучение в вуз – до 21 года (согласно пункту 2 статьи 138 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".

На случай невыполнения алиментных обязательств в Уголовном кодексе РК есть статья 139, предусматривающая наказание за неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей до 2 лет лишения свободы. Необходимое условие для ее применения – если уклонение длится более трех месяцев.

Права ребенка в Казахстане

Впрочем, защита детей не ограничивается лишь финансовой или имущественной поддержкой. Так, в РК широко применяются принципы ювенальной юстиции: даже если несовершеннолетний оступился, его ответственность значительно смягчена по сравнению с общими правилами.

Вообще же в законе "О правах ребенка в РК" (в Главе 3) закреплены следующие права:

на охрану здоровья;

на индивидуальность и ее сохранение;

на жизнь, личную свободу, неприкосновенность достоинства и частной жизни;

на свободу слова и совести, информацию и участие в общественной жизни;

на необходимый уровень жизни;

на жилище;

на образование;

на свободу труда (с 16 лет имеют право заключать трудовой договор, а в свободное от учебы время – и с 14 лет, в творческих же профессиях – и до 14 лет, статья 31 Трудового кодекса);

на защиту от экономической эксплуатации;

на государственную помощь (дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе дети-сироты, находятся на полном государственном обеспечении);

на отдых и досуг.

Каждое из этих прав обеспечивается прописанными в законодательстве практическими механизмами. Например, право на индивидуальность предусматривает, что учет мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, обязателен в ходе любого судебного или административного разбирательства (статья 62 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье)".

А скажем, право на отдых и досуг государство обеспечивает такими проектами, как DamuBala или Artsport. Это программы подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций из бюджета, дающие возможность маленьким казахстанцам развивать свои таланты, причем бесплатно.