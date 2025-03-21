Концерт, угощения и спортивные состязания: как алматинцы празднуют Наурыз

Согласно календарю Наурызнама, 21 марта – Ынтымақ күні (День гармонии). Тысячи алматинцев и гостей города собрались на площади Астана, чтобы насладиться песнями легендарных артистов, сообщает Zakon.kz.

"Алматы в объятиях Наурыза" – с таким красивым названием приветствовали собравшихся. На сцене обещают порадовать легендарный ансамбль "Дос-Мұқасан", Майра Мухамедқызы, Жанар Айжанова, Өмірқұл Айниязов, Жазира Байырбекова, Игорь Благородный, Толеген Рахымбаев, группа "КешYou", Диная, AyaFunk и другие звезды.

Фото: Zakon.kz

Зрителей зарядили позитивом, исполняя танцы разных народов, артисты театра "Жаңа ғасыр", певцы Мади Рымбаев и Али Окапов. Праздничную атмосферу создали музыканты, сыгравшие на национальных инструментах.

Фото: Zakon.kz

Среди присутствующих на концерте был аким Алматы Ерболат Досаев, который наслаждался выступлением артистов.

Фото: Zakon.kz

Кроме концерта, под открытым небом ремесленники представили свои работы из дерева и глины.

Неподалеку от главной сцены раскинулись нарядные юрты. В них проходит выставка национальной одежды, а также картин наших живописцев.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Среди гостей, пришедших на праздник, немало иностранцев. С одной из них корреспонденту Zakon.kz удалось побеседовать. Норуз Умарова поделилась впечатлением о волшебной атмосфере праздника.

"Я родилась в Алматы. Меня назвали в честь Наурыза. Вышла замуж в Турцию. Приехала специально на этот праздник погостить у родных. Я в восторге, насколько казахстанцы масштабно отмечают. Погода сегодня самая подходящая для массовых гуляний. Еще наконец через восемь лет отведала коже", – сказала Норуз Умарова.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Жители города признаются, что Наурыз – один из самых любимых праздников. Многие гуляли в традиционных казахских одеждах, расшитых праздничным орнаментом.

"Сегодня на площади мы наблюдаем, какой же счастливый народ казахстанцы. Это мир, дружба, единство. В воздухе витает запах баурсаков. Звучат очень красивые песни, а люди выглядят очень счастливыми, все преобразились после зимы. Семьи сияют в национальных костюмах. Я впервые попробовал поиграть в асыки, оказалось, это очень забавно", – поделился горожанин Мейрамбек Асылов.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Действительно, алматинцы повсеместно активно участвовали в празднестве, участвуя в спортивных играх, заряжая друг друга энергией весны и счастья.

Многие с удовольствием играли в асыки. На отдельной локации проходили соревнования палуанов и состязаний по казакша-курес.

Фото: Zakon.kz

Молодые люди мерились силой в аркан тарту.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Люди искренне радовались приходу весны и долгожданному празднику Наурыз мейрамы.

Фото: Zakon.kz

Этому способствует отличная солнечная погода в южной столице, которая также благоволит народным гуляниям и праздничному настрою.