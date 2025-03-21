Концерт, угощения и спортивные состязания: как алматинцы празднуют Наурыз
"Алматы в объятиях Наурыза" – с таким красивым названием приветствовали собравшихся. На сцене обещают порадовать легендарный ансамбль "Дос-Мұқасан", Майра Мухамедқызы, Жанар Айжанова, Өмірқұл Айниязов, Жазира Байырбекова, Игорь Благородный, Толеген Рахымбаев, группа "КешYou", Диная, AyaFunk и другие звезды.
Фото: Zakon.kz
Зрителей зарядили позитивом, исполняя танцы разных народов, артисты театра "Жаңа ғасыр", певцы Мади Рымбаев и Али Окапов. Праздничную атмосферу создали музыканты, сыгравшие на национальных инструментах.
Фото: Zakon.kz
Среди присутствующих на концерте был аким Алматы Ерболат Досаев, который наслаждался выступлением артистов.
Фото: Zakon.kz
Кроме концерта, под открытым небом ремесленники представили свои работы из дерева и глины.
Неподалеку от главной сцены раскинулись нарядные юрты. В них проходит выставка национальной одежды, а также картин наших живописцев.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Среди гостей, пришедших на праздник, немало иностранцев. С одной из них корреспонденту Zakon.kz удалось побеседовать. Норуз Умарова поделилась впечатлением о волшебной атмосфере праздника.
"Я родилась в Алматы. Меня назвали в честь Наурыза. Вышла замуж в Турцию. Приехала специально на этот праздник погостить у родных. Я в восторге, насколько казахстанцы масштабно отмечают. Погода сегодня самая подходящая для массовых гуляний. Еще наконец через восемь лет отведала коже", – сказала Норуз Умарова.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Жители города признаются, что Наурыз – один из самых любимых праздников. Многие гуляли в традиционных казахских одеждах, расшитых праздничным орнаментом.
"Сегодня на площади мы наблюдаем, какой же счастливый народ казахстанцы. Это мир, дружба, единство. В воздухе витает запах баурсаков. Звучат очень красивые песни, а люди выглядят очень счастливыми, все преобразились после зимы. Семьи сияют в национальных костюмах. Я впервые попробовал поиграть в асыки, оказалось, это очень забавно", – поделился горожанин Мейрамбек Асылов.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Действительно, алматинцы повсеместно активно участвовали в празднестве, участвуя в спортивных играх, заряжая друг друга энергией весны и счастья.
Многие с удовольствием играли в асыки. На отдельной локации проходили соревнования палуанов и состязаний по казакша-курес.
Фото: Zakon.kz
Молодые люди мерились силой в аркан тарту.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Люди искренне радовались приходу весны и долгожданному празднику Наурыз мейрамы.
Фото: Zakon.kz
Этому способствует отличная солнечная погода в южной столице, которая также благоволит народным гуляниям и праздничному настрою.