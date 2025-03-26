Курьеры, sim-box и видеосвязь: как ищет мошенников полиция Костанайской области

Сотни миллионов тенге отдали костанайцы мошенникам. Часть средств пострадавшим можно вернуть, но платить по счетам будут посредники. Корреспондент Zakon.kz разбиралась в хитросплетениях мошеннических схем.

Стандартной можно уже считать схему, когда мошенники звонят жертве и под разными предлогами убеждают человека оформить на свое имя кредит. Легенды самые разные. Пострадавший может диктовать короткие коды "сотруднику почты" или пытаться спрятать деньги на "безопасном счете" с помощью "службы безопасности банка". Цель у преступников одна – человек должен добровольно перевести средства на указанный счет.

Но между мошенниками и жертвой обычно длинная цепочка посредников и соучастников. Кто-то покупает и оформляет на подставных лиц сим-карты, кто-то предоставляет доступ к своим счетам. Есть и те, кто готов поработать курьером – забрать деньги у жертвы и доставить по адресу. Сегодня в полиции научились выявлять и наказывать участников мошеннических схем.

Жительница Костаная летом 2024 года отдала мошенникам сначала 7,6 млн тенге, а после еще 3,2 млн тенге. В первом случае она "боролась" с мошенниками, которые оформили на нее кредит. Во втором случае пыталась вернуть украденное, но уже с другими мошенниками.

"Я подала заявление в полицию. Завели дело. Первые суммы начали поступать буквально через месяц после начала дела. Сегодня мне уже вернули половину денег, что я отдала мошенникам. Очень надеюсь, что в итоге вернут всю сумму", – рассказала пострадавшая.

В Департаменте полиции Костанайской области рассказали, что возмещение ущерба в подобных случаях ложится на посредников – дропперов, на чьи счета пострадавшие переводят деньги. Суд рассматривает подобные факты, как "необоснованное обогащение". Здесь полиция плотно работает с банками.

"Когда ловим дропперов, то они говорят, что это не их карта, или они ее не оформляли. Запрашиваем данные в банке и нам присылают фото того, как человек крутил головой при открытии счета или карты. Решения суда, вступившие в силу, уже есть, и они начинают возмещать нанесенный ущерб", – отметил заместитель начальника Управления по противодействию киберпреступности ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

В полиции считают, что неизбежность наказания для дропперов может стать причиной, по которой они перестанут пытаться на этом заработать.

Примером может стать практика наказания курьеров, которые забирали у жертв наличные и после вносили на указанные счета. В 2024 году в Костанайской области вынесли несколько приговоров по таким делам. Одна из осужденных – девушка, которая даже пыталась маскироваться, надевая парик. Не помогло. По подобным делам курьеры вместо денег получили до 3,5 лет лишения свободы.

На днях в Костанае задержали еще двух желающих подзаработать. 17-летние парни успели забрать лишь две посылки. В одном случае, согласно их показаниям, речь шла о миллионе тенге, а в другом – о 2000 долларах. Наградой должны были стать 3% от суммы. Но теперь их ждет суд.

В киберполе отмечают, что обманутых граждан было бы намного меньше, если бы люди трезво оценивали риски и не велись на уловки злоумышленников.

"Нет таких фактов, чтобы без участия человека оформили кредит. Даже если ваше удостоверение утекло в интернет, при оформлении займа нужна верификация. Это подтверждение в виде короткого кода с вашего мобильного телефона или с помощью биометрических данных. Еще несколько лет назад по удостоверению личности без присутствия самого человека можно было оформить кредит в микрофинансовой организации, а деньги получить на сторонний счет. Сегодня идет сверка – мои данные должны соответствовать данным моей карты", – отметил Олжас Магыпаров.

Полицейские настаивают, что сотрудники банка по телефону не оформляют займы. Даже если человеку предлагают льготный кредит, оформлять его он будет сам в мобильном приложении или во время визита в банк. Также следователи и прокуроры не ведут по видеозвонку допросы или опросы. Полицейский по телефону может лишь попросить прийти в свой отдел для выяснения обстоятельств дела, то есть необходимо физическое присутствие.

В поле зрения полиции начали попадать и те, кто устанавливает в Казахстане sim-box. Это оборудование позволяет подключать несколько десятков сим-карт и использовать их для звонков по Казахстану. Злоумышленники звонят из-за границы на sim-box, и этот звонок уже под казахстанским номером перенаправляют жертве.

В феврале оператора sim-box на 128 номеров задержали в Рудном. Все благодаря тандему с операторами сотовой связи, которые фиксируют определенные "странности" в работе sim-карт. В 2024 году было еще несколько задержаний. То есть и это звено в цепочке посредников стали привлекать к ответственности.

Участников мошеннических схем задерживают в самых разных городах страны. В области Жетысу в ходе операции изъяли семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука.

В Алматинской области ликвидировали целую ячейку дропперов. Задержали даже кураторов и менеджеров схемы.