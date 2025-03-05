Казахстанцев предупредили об ответе за "неосновательное обогащение"
Также в ведомстве напомнили:
"Основные схемы включают, когда "дропперы" передают свои банковские карты, переводят незаконно полученные деньги аферистам, в том числе через свои счета, тем самым скрывая следы реальных преступников".
В ведомстве 5 марта 2025 года уточнили, что возможность взыскания регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса, предусматривающей обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.
"При установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Прокуроры привели пример, когда мошенники путем обмана завладели денежными средствами потерпевшей в сумме 3,6 млн тенге. Тогда было установлено, что часть денег в сумме 1,6 млн тенге были переведены на счет так называемого "дроппера".
"Потерпевшая в последующем обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с "дроппера" суммы неосновательного обогащения в порядке ст. 953 ГК. По результатам судебного рассмотрения иск потерпевшей удовлетворен".Пресс-служба прокуратуры Астаны
Также сказано, что только в Астане за 2024 год судом удовлетворено 10 исков на сумму 54,7 млн тенге.
За пару месяцев 2025 года – 6 исков на сумму 22,3 млн тенге.
В заключительной части заявления специалисты настоятельно рекомендуют казахстанцам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.
"В случае подобных фактов советуем обращаться в полицию или прокуратуру для получения информации о порядке подачи иска", – заключили в пресс-службе.
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