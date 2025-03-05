Казахстанцев предупредили об ответе за "неосновательное обогащение"

В Казахстане участились факты мошенничества с участием так называемых "дропперов", которых преступники используют в корыстных целях. В прокуратуре Астаны заявили, что смогли с мошенников взыскать денежные средства, связанные с незаконным обогащением, сообщает Zakon.kz.

Также в ведомстве напомнили:

"Основные схемы включают, когда "дропперы" передают свои банковские карты, переводят незаконно полученные деньги аферистам, в том числе через свои счета, тем самым скрывая следы реальных преступников".

В ведомстве 5 марта 2025 года уточнили, что возможность взыскания регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса, предусматривающей обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.

"При установлении причастности "дропперов" к совершению мошенничества они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Прокуроры привели пример, когда мошенники путем обмана завладели денежными средствами потерпевшей в сумме 3,6 млн тенге. Тогда было установлено, что часть денег в сумме 1,6 млн тенге были переведены на счет так называемого "дроппера".

"Потерпевшая в последующем обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с "дроппера" суммы неосновательного обогащения в порядке ст. 953 ГК. По результатам судебного рассмотрения иск потерпевшей удовлетворен". Пресс-служба прокуратуры Астаны

Также сказано, что только в Астане за 2024 год судом удовлетворено 10 исков на сумму 54,7 млн тенге.

За пару месяцев 2025 года – 6 исков на сумму 22,3 млн тенге.

В заключительной части заявления специалисты настоятельно рекомендуют казахстанцам воздерживаться от участия в подобных схемах, проявлять осторожность к предложениям о легком заработке, не передавать свои персональные данные.

"В случае подобных фактов советуем обращаться в полицию или прокуратуру для получения информации о порядке подачи иска", – заключили в пресс-службе.

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Ранее корреспондент Zakon.kz докладывал, что в Казахстане мошенничество, связанное с фальшивыми судебными разбирательствами, становится все более распространенным. Тогда эксперты дали важные рекомендации, которые могут помочь предотвратить аферу и сохранить вашу личную безопасность.