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Статьи

Суд в Павлодаре: как выпускники иностранных вузов стали участниками транснациональной преступной группировки

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 11:34 Фото: pixabay
Как казахстанцы попадают в сети наркодельцов? Как показал громкий судебный процесс в Павлодаре, верят в быстрое и легкое обогащение не только подростки, но и взрослые, вполне образованные граждане, сообщает Zakon.kz.

"Как специалисты мы были не нужны"

Двое друзей детства из города Степногорска в 2024 году отправились в Павлодар и за несколько месяцев окончательно перечеркнули свои жизни. Ранее Илья окончил Синьцзянский педагогический университет, а Марат освоил инженерию и международную экономику в России. А сегодня они оказались в числе членов группировки, производившей в Павлодаре и распространявшей "синтетику". Обвинение считает ОПГ транснациональной, поэтому парням грозит внушительный срок. Вот что они рассказали на процессе в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области. 

"Я специалист-инженер, экономист, учился в Омске, живу в Степногорске. Хорошую работу по специальности и с достойной заработной платой всегда сложно было найти. Конечно, искал вакансию на сайтах, сам размещал объявление. В январе 2024 года со мной связались неизвестные в соцсетях и дали понять, что мои навыки их устраивают. Хотя требовалось всего-то заниматься доставкой в Павлодаре. Предложили заработную плату в 3 тысячи долларов. Это меня обрадовало, так что я не стал задавать лишние вопросы. Мне обозначили задачи: снять квартиру и по заявкам покупать и отвозить продукты к дому в дачном массиве. Я согласился сам и пригласил друга детства пожить со мной в Павлодаре, тем более что с работой у него давно было неважно, можно сказать, он бедствовал", – говорит Марат.

Друг Илья пояснил, что ему было все равно, куда ехать и где жить. Как стало ясно из показаний в суде, оба уже употребляли наркотики.

"Я отучился в университете в Китае, вернулся в Степногорск, какое-то время работал, но применения своей квалификации и знаниям не нашел. В итоге, можно сказать, потерял себя, жил где придется. Поэтому, когда друг в апреле 2024 года предложил прокатиться в Павлодар с ним, то согласился. Чем занимался Марат, меня особо не интересовало", – поясняет Илья.

С так называемыми "работодателями" Марат общался через чаты в Тelegram. Он говорит, что сначала род деятельности казался ему безобидным. По списку покупал продукты, вещи и отвозил к частному дому, оставляя все за воротами. На помощь привлекал друга. Потом дело дошло до перевозки к этому же дому в дачном массиве канистр с подозрительным содержимым и вывоз оттуда же коробок.

"Мне стало окончательно понятно, что работа связана с наркотиками. К тому же в мой адрес начали поступать неприкрытые угрозы, была применена система штрафов. Жалко друга, который вообще ничего не знал", – говорит подсудимый.

За небольшой промежуток времени на криптосчет Марата поступили средства для закупа продуктов и обещанная заработная плата за месяц. Потратить ее ему уже не удастся. В мае 2024 года Департамент КНБ по Павлодарской области провел крупную спецоперацию. Кроме горе-друзей, задержали двух граждан Молдовы – обитателей таинственного дома в павлодарском дачном массиве.

"Карьера" в наркобизнесе – бесперспективная

"Была ликвидирована нарколаборатория, действовавшая с марта по май 2024 года. Она занималась изготовлением синтетических наркотиков. В ходе операции изъято около двух тонн химических веществ (ДХМ, каустическая сода, БК-4) и 130 кг готового мефедрона. Проведен блокчейн-анализ криптокошельков (метод отслеживания транзакций в криптовалюте), который позволил установить поступление цифровых активов на сумму более 101 млн долларов США. По пяти криптокошелькам наложены ограничения на сумму свыше 140 тыс. долларов США с последующим арестом", – сообщили Zakon.kz в прокуратуре Павлодарской области.

Теперь несостоявшиеся педагог и инженер рассказывают прокурору, адвокатам и судье свои истории о тяжелой жизни и введение их в заблуждение неизвестными из Тelegram-чата. Свою вину они признают частично. 

К слову, таких случаев только в судах Павлодара слышали уже сотни. По информации прокуратуры Павлодарской области, только за 2024 год и два месяца 2025 года органами уголовного преследования региона зарегистрировано 338 наркопреступлений. Выявлено и закрыто четыре нарколаборатории. На сегодняшний день в производстве находится 16 уголовных дел в отношении 37 лиц.

Как рассказал Zakon.kz заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов, с начала 2025 года в Казахстане пресечено свыше 1,5 тысячи наркопреступлений, возбуждено 11 уголовных дел по фактам создания организованных преступных групп. В 2024 году ликвидирована деятельность 64 нарколабораторий, а за два месяца текущего года – 45.

По словам Куандыка Альжанова, сотрудники правоохранительных органов изучили методы и способы конспирации производства "синтетики" и применяют все меры, чтобы они больше не возникали.

На сегодняшний день наркомания в Казахстане – это не только проблема здоровья населения, но и социальная, экономическая и криминальная угроза, которая сказывается на стабильности в обществе. По данным аналитиков, в республике более 143 тыс. человек имеют зависимость от наркотиков. В год от их употребления погибает около 800 казахстанцев.

Почему "синтетика" так захватывает казахстанцев и все радости жизни меркнут перед "солью", Zakon.kz рассказывал здесь

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Ирина Адылканова
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