Ущерб более 1 млрд тенге: Россия выдала Казахстану участника транснациональной преступной группы

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана, при содействии Посольства РК в России, из РФ экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в составе транснациональной преступной группы, сообщает Zakon.kz

В надзорном органе 6 апреля 2026 года рассказали, что подозреваемый в 2023 году незаконно хранил и перевозил по территории Казахстана подакцизные товары (сигареты) без средств идентификации с целью их вывоза в Россию для реализации.

"В результате сумма недополученного акцизного сбора в бюджет Казахстана составила более 1 млрд тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В апреле 2025 года его задержали в России, откуда он по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

