События

Ущерб более 1 млрд тенге: Россия выдала Казахстану участника транснациональной преступной группы

экстрадированный из России в Казахстан преступник, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2026 12:25 Фото: Генеральная прокуратура
Сотрудники Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД Казахстана, при содействии Посольства РК в России, из РФ экстрадировали казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность в составе транснациональной преступной группы, сообщает Zakon.kz

В надзорном органе 6 апреля 2026 года рассказали, что подозреваемый в 2023 году незаконно хранил и перевозил по территории Казахстана подакцизные товары (сигареты) без средств идентификации с целью их вывоза в Россию для реализации.

"В результате сумма недополученного акцизного сбора в бюджет Казахстана составила более 1 млрд тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В апреле 2025 года его задержали в России, откуда он по запросу Генеральной прокуратуры экстрадирован в Казахстан", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в организации финансовой пирамиды экстрадирован.

Ирина Капитанова
Читайте также
Из Саудовской Аравии вернули казахстанца, задолжавшего алматинцам более 100 млн тенге
Россия выдала казахстанца, которому грозит до 15 лет тюрьмы
Разбойное нападение и ущерб в 46 млн тенге: Россия выдала Казахстану подозреваемого
Читайте также
Звезда мировой борьбы из Кыргызстана разгромил казахстанца на домашнем супертурнире
Какое место занимает Александр Бублик в обновлённом рейтинге ATP
Финалистка чемпионата Азии по боксу из Казахстана прокомментировала разгромную победу
Казахстанский борец потерпел поражение на чемпионате Азии
