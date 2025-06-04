Более миллиона доз "синтетики": спецоперацию провели под Карагандой

В Карагандинской области полицейские ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков и изъяли более 1 млн разовых доз, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 июня 2025 года, рассказали в пресс-службе областного департамента полиции:

"В пос. Северо-Западный в рамках спецоперации "Қарасора-2025" ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Операцию провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности совместно со спецподразделением "Арлан" при содействии прокуратуры области. Из незаконного оборота изъяли около 6 тонн прекурсоров и 35 кг готового психотропного вещества – более 1 млн разовых доз. Именно такое количество планировалось вывести на черный рынок. Задержаны двое жителей Шахтинска, 27 и 29 лет".

По месту проживания задержанных обнаружены 355 канистр с химикатами, лабораторное оборудование, включая вытяжные установки, индукционные плиты, респираторы, а также три автомобиля, предположительно использовавшиеся в преступной деятельности.

"Пресечен колоссальный вред здоровью и жизням тысяч граждан", – подчеркнул начальник ДП Карагандинской области Негмет Исмагулов.

Также предотвращено вовлечение новых участников, в том числе возможных закладчиков из числа гражданского населения.

Отмечается, что подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

"Борьба с наркоугрозой – приоритетная задача. Полиция продолжит действовать жестко, бескомпромиссно и системно", – добавил Негмет Исмагулов.

2 июня 2025 года стало известно, что Генпрокуратурой из России экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за участие в преступном сообществе, незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, а также их контрабанду.